Μία ιδιαίτερη μουσική βιογραφία, «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης» που μεταφέρεται και πάλι στη μεγάλη οθόνη, μία ταινία τρόμου, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Χάρις Ντίκινσον -πρωταγωνιστή του «Babygirl» με την Νικόλ Κίντμαν-, δύο animation και μία επανέκδοση.

Αυτές είναι οι ταινίες έρχονται στις αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Σε σενάριο και σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ, η ταινία αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.

Το «Αφεντικό» υποδύεται ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, βραβευμένος πρωταγωνιστής του «The Bear». Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης, ο Τζέρεμι Στρονγκ ως ο στενός συνεργάτης του Σπρίνγκστιν και παραγωγός Τζον Λάνταου και ο Στίβεν Γκράχαμ στο ρόλο του πατέρα του, Ντάγκλας Φρέντερικ Σπρίνγκστιν.

Αχινός

Στους δρόμους του Λονδίνου, ο άστεγος Μάικ παλεύει για την επιβίωσή του, ανάμεσα σε «συγκάτοικους», έναν αναξιόπιστο φίλο και τον νόμο. Κάνει περιστασιακές δουλειές, από μάγειρας μέχρι καθαριστής, προσπαθώντας να βρει ισορροπία. Ο Χάρις Ντίκινσον («Babygirl», «Το Τρίγωνο της Θλίψης»), στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, συνεχίζει την παράδοση του βρετανικού ρεαλισμού, παρακολουθώντας τον νεαρό και όσους τον περιβάλλουν. Βραβείο στο Ενα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας. Με τους Φρανκ Ντίλαν, Νταϊάν Αξφορντ, Μουράτ Ερκέκ, Μο Χασίμ, Καρίνα Χιμτσούκ, Χάρις Ντίκινσον.

Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του κριτικού κινηματογράφου και YouTuber Κρις Στάκμαν. Η ταινία ακολουθεί τη Μία, καθώς αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι, η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, «Paranormal Paranoids». Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.

Επηρεασμένη από ταινίες όπως The Blair Witch Project και Lake Mungo, Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς συνδυάζει την τεχνική found footage με ψευδο-ντοκιμαντέρ και κλασική αφήγηση. Πρωταγωνιστούν οι Καμίλ Σάλιβαν, Μπρένταν Σέξτον Γ’, Μάικλ Μπιτς, Ρόμπιν Μπάρτλετ και Κιθ Ντέιβιντ. Μία παραγωγή του Μάικ Φλάναγκαν (Η Ζωή του Τσακ, Δόκτωρ Ύπνος, The Haunting of Hill House).

Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης

Δύο κρατούμενοι, ο Βαλεντίν και ο Μολίνα μοιράζονται το ίδιο κελί. Αρχικά σε κόντρα, αρχίζουν να συνδέονται καθώς ο Μολίνα αφηγείται την ιστορία της αγαπημένης του ταινίας με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα. Ονειρεύονται από κοινού την εκθαμβωτική περιπέτεια σε technicolor και ξεφεύγουν από την ταπείνωση του εγκλεισμού, ενώ η κοινή τους εμπειρία οδηγεί προς την ελπίδα, την ομορφιά και τη σύνδεση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Mπιλ Κόντον.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Αργεντινού συγγραφέα Μανουέλ Πουίγκ και στο ομώνυμο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ που κέρδισε Tony του βραβευμένου Τέρενς ΜακΝάλι (Master Class, Ragtime) και των συνθετών/στιχουργών Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ. Πρωταγωνιστούν οι Ντιέγκο Λούνα, Τονάτιου, Τζένιφερ Λόπεζ.

Τα Τέρματα του Αυγούστου

Κάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως, παραμένει ζωντανό.

Μια τρυφερή, βιωμένη ματιά στη ζωή ενός τόπου, από τη μοναξιά του χειμώνα στον εφήμερο μικρόκοσμο του καλοκαιριού, όταν το χωριό ανοίγει τις πόρτες του και παίρνει βαθιά ανάσα. Στο επίκεντρο, το ποδόσφαιρο, παγκόσμια γλώσσα, αφορμή για επικούς τσακωμούς και ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε μια ταινία που λειτουργεί σαν πορτρέτο όχι απλώς ενός χωριού, αλλά της ανάμνησης μιας χώρας

Το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, από 23 Οκτωβρίου μέχρι 6 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο Δαναό, ενώ στις 8 και 9 Νοεμβρίου θα προβληθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα

Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις. Animation με το αγαπημένο δίδυμο, που προβάλλεται μεταγλωττισμένο.

Chainsaw Man – Η Ταινία: Reze Arc

Για πρώτη φορά, ο Chainsaw Man κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη σε μια γεμάτη δράση περιπέτεια βασισμένη στη δημοφιλή σειρά anime. Ο Denji δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος που κληρονόμησε από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος -διάβολος του Denji, ο Pochita, που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία με τον Denji και του έσωσε τη ζωή. Αυτό ένωσε τους δύο, δημιουργώντας τον ασταμάτητο Chainsaw Man. Τώρα, σε έναν βίαιο πόλεμο μεταξύ διαβόλων, κυνηγών και μυστικών εχθρών, μια μυστηριώδης κοπέλα ονόματι Reze έχει μπει στον κόσμο του και ο Denji αντιμετωπίζει την πιο θανάσιμη μάχη του μέχρι τώρα, αντλώντας δύναμη από την αγάπη σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση δεν γνωρίζει κανόνες.

Το Χειρόγραφο της Σαραγόσα (1965)

Κατά τους Ναπολεόντειους Πολέμους, στη μάχη για την πόλη της Σαραγόσα, ένας Γάλλος αξιωματικός καταφεύγει στον δεύτερο όροφο ενός πανδοχείου της Σιέρα Μορένα. Εκεί βρίσκει ένα μεγάλο βιβλίο με σχέδια. Παριστάνουν δυο άντρες κρεμασμένους σε αγχόνες και δυο γυναίκες ξαπλωμένες σε κρεβάτι. Ένας αξιωματικός του εχθρού επιχειρεί να τον συλλάβει αλλά καταλήγει να μεταφράζει το βιβλίο. Ανακαλύπτει στο πρόσωπο του συγγραφέα, τον παππού του, λοχαγό των Βαλώνων, Αλφόνσο Φαν Βόρντεν. Ο παππούς Αλφόνσο εμφανίζεται, με δύο υπηρέτες, να αναζητεί τον πιο σύντομο δρόμο για τη Σιέρα Μορένα.

Οι δυο άντρες τον προειδοποιούν ότι ο δρόμος που διάλεξε είναι επικίνδυνος. Φτάνει σ’ ένα φαινομενικά έρημο πανδοχείο, όπου όμως συναντά δυο Μαυριτανές πριγκίπισσες, που τον καλούν σ’ ένα μυστικό εσωτερικό δωμάτιο. Η Εμίνα και η Ζιμπέλντα τον πληροφορούν ότι είναι ξαδέλφες του και τον καλούν να παντρευτεί και τις δύο για να κληρονομήσει το θρόνο. Όμως οφείλει να προσυλητισθεί στο Ισλάμ. Εκείνος περιπαιχτικά τις αποκαλεί «φαντάσματα» και εκείνες του δίνουν να πιει μέσα σ’ ένα κρανίο. Κοιμάται και ξυπνάει στην εξοχή, δίπλα σε μια κρεμάλα και σωρούς από κρανία. Μεταφορά του ιστορικού μυθιστορήματος του Γιαν Ποτόκι, σε σκηνοθεσία Βόιτσεκ Χας. Ένας λαβύρινθος, αντάξιος του Μπόρχες, που έχει γίνει cult.