Ο θρυλικός Ρόκι Μπαλμπόα επιστρέφει, τρόπον τινά, στη μεγάλη οθόνη.

Η εταιρία παραγωγής Amazon MGM αποκάλυψε την πρώτη εικόνα του ηθοποιού Αντονι Iπολίτο στο ρόλο του νεαρού Σιλβέστερ Σταλόνε στην ταινία «I Play Rocky», μια αληθινή ιστορία για την ταραχώδη παραγωγή της κλασικής ταινίας πυγμαχίας «Ρόκι» του 1976.

«Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και την ακλόνητη πεποίθησή του ότι δεν ήταν απλώς προορισμένος να γράψει το σενάριο του Ρόκι, αλλά ότι ήταν προορισμένος να γίνει ο Ρόκι Μπαλμπόα», αναφέρει η σχετική λεζάντα στο Instagram.

Πολύ πριν γίνει ένας από τους διασημότερους ήρωες δράσης στο Χόλιγουντ, ο 29χρονος τότε Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Έγραψε το σενάριο του «Ρόκι», αλλά αρνήθηκε να πουλήσει τα δικαιώματα, εκτός αν έπαιζε ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αφού απέρριψε προσφορές αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, κατάφερε να γυρίσει την ταινία με μπάτζετ λιγότερο από ένα 1 εκατομμύριο δολάρια. Το «Ρόκι» έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του box office το 1976 και μάλιστα τελικά κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας ενώ «γέννησε» ένα από τα πιο θρυλικά franchise στην ιστορία του κινηματογράφου – με πολυάριθμα σίκουελ αλλά και τη μεταγενέστερη σειρά ταινιών Creed.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Green Book», Πίτερ Φάρελι, σκηνοθετεί την ταινία «I Play Rocky», η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο παραγωγής. Ο Ιπολίτο θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Στέφαν Τζέιμς στον ρόλο του αείμνηστου Καρλ Γουέδερς, ο οποίος υποδύθηκε τον μεγάλο αντίπαλο του Ρόκι, Απόλο Κριντ καθώς καθώς επίση οι Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Π.Τζ. Μπερν, Τρέισι Λετς και Τζέι Ντουπλάς.

