Τη δική της άποψη για το φαινόμενο των παιδιών διασήμων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς εξέφρασε η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Μιλώντας στο podcast The Katie Miller, σε συνέντευξη που αναδημοσίευσε το Fox News Digital, η Φλάβιν σχολίασε:

Advertisement

Advertisement

«Πιστεύω πως το Χόλιγουντ είναι ένας κόσμος που περιστρέφεται γύρω από την έκφραση. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Αν σήμερα αισθάνεσαι γάτα, τότε είσαι γάτα. Υπάρχει μια πολύ χαλαρή στάση απέναντι σε όλα».



Η Φλάβιν τόνισε πως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον ελευθερίας, συχνά ξεχνιέται ότι τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και καθοδήγηση.

«Δεν καταλαβαίνουμε πάντα ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τα αξεσουάρ μας. Είναι μικροί άνθρωποι που χρειάζονται δομή. Η δομή είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθά τον εγκέφαλό τους να οργανώνει τα πάντα».

Επεσήμανε επίσης ότι ο πλούτος και η φήμη των διασήμων μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς σαφή όρια.

«Έχουν τα πάντα. Αυτό προκαλεί μεγάλη σύγχυση σε ένα μικρό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η ανατροφή των τριών θυγατέρων της

Η σύζυγος του Σταλόνε μίλησε ακόμη για τον τρόπο που μεγάλωσε τις τρεις κόρες της, εξηγώντας ότι προσπάθησε να βρει ισορροπία και να καλλιεργήσει τη λογική σκέψη.

«Είναι εντάξει να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι όταν ενηλικιωθείς, αλλά πρέπει να τα μεγαλώνουμε με κοινή λογική», είπε.

Η ίδια θυμήθηκε πως οι κόρες της είχαν πιο “αγορίστικες” προτιμήσεις στην παιδική τους ηλικία:

«Οι κόρες μου ήταν αγοροκόριτσα. Προτιμούσαν τα παντελόνια από τα φορέματα και λάτρευαν τα σπορ. Αλλά ποτέ δεν τους είπα “είσαι αγόρι τώρα”. Τους έλεγα: ‘Σου αρέσει να παίζεις αθλήματα, να κάνεις παρέα με αγόρια — αυτό είναι υπέροχο’».