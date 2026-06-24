Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κινηματογραφική εβδομάδα εμπλουτίζεται με έξι νέες ταινίες και τέσσερις επανεκδόσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ευρεία ποικιλία επιλογών.

Η ταινία Ρομερία της Κάρλα Σιμόν παρουσιάζει την ιστορία μιας δεκαοκτάχρονης κοπέλας που αναζητά την οικογενειακή της ιστορία στη Γαλικία.

Η ταινία Νόβακ του Χάρη Λαγκούση καταγράφει την πορεία ενός απομονωμένου επιστήμονα που καθοδηγεί μια κολεκτίβα σε μια αμφιλεγόμενη επιστημονική θεωρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διεθνείς παραγωγές όπως το 72 Ώρες Προθεσμία και το Fuze, καθώς και την ταινία Supergirl.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πλούσια η κινηματογραφική εβδομάδα, με έξι νέους τίτλους και τέσσερις δυνατές επανεκδόσεις. Μπρένταν Φρέιζερ και Άντριου Σκοτ στο «72 Ώρες Προθεσμία» που αφηγείται μία αληθινή -άγνωστη- ιστορία πριν την Απόβαση στη Νορμανδία, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Θίο Τζέιμς και Σαμ Γουόρθινγκτον στο εκρηκτικό «Fuze», «Ρομερία» από την Καταλανή Κάρλα Σιμόν αλλά και «Supergirl». Πάμε σινεμά.

Ρομερία

Advertisement

Advertisement

2004: η ορφανή 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στο παραθαλάσσιο Βίγο της Γαλικίας, ψάχνοντας την άγνωστη οικογένεια του νεκρού πατέρα της με αφορμή την έκδοση ενός πιστοποιητικού για μία υποτροφία, που να αποδεικνύει τη σχέση της μαζί του. Στο καλοκαιρινό αυτό ταξίδι ζωής και αυτογνωσίας, οπλισμένη με μια ψηφιακή κάμερα, ανασύρει στοιχειωμένες μνήμες για τους ερωτευμένους και παθιασμένους νεαρούς γονείς της και αναζητά απαντήσεις για την αινιγματική ζωή τους μεσα από ένα παλιό ημερολόγιο της μαμάς της και σκόρπιες, αντικρουόμενες πληροφορίες που την μπερδεύουν.

Η ημι-αυτοβιογραφική τρίτη ταινία της Καταλανής Κάρλα Σιμόν, που απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο για τις Ροδακινιές του Αλκαράς (2022), έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών. Με τους Λουσία Γκαρσία, Μιτς Μαρτίν, Τριστάν Ουλόα, Αλμπέρτο Γκράσια, Μίριαμ Γκαλέγκο.

Nόβακ

Τι συμβαίνει όταν η ανάγκη να αλλάξεις τον κόσμο γίνεται πιο ισχυρή από την πραγματικότητα; Η ταινία του Χάρη Λαγκούση ακολουθεί έναν επιστήμονα από την Κροατία, τον πρώην νευροεπιστήμονα δρ Νόβακ, που έχει απομονωθεί στην Αθήνα, στοιχειωμένος από το σκοτεινό

παρελθόν του. Ένας ιδεαλιστής νέος επιστήμονας προσπαθεί επίμονα να τον προσεγγίσει, μέχρι που τον πείθει να τον ακολουθήσει σε μια επιστημονική κολεκτίβα που πιστεύει στην ξεχασμένη θεωρία του για την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και επιχειρεί να την αναβιώσει. Ο Νόβακ δέχεται να τους καθοδηγήσει, όμως σύντομα οι ισορροπίες της ομάδας θα διαταραχθούν και τα όρια μεταξύ ευφυΐας και τρέλας θα γίνουν όλο και πιο δυσδιάκριτα. Με τους Ζλάτκο Μπούριτς, Ελλα Ραμπφ, Γιάννη Παπαδόπουλο, Έλενα Τοπαλίδου, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο. Η ταινία πρεμιέρα του στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbours+ του 66ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

72 Ώρες Προθεσμία

Παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωσή εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου.

Advertisement

Η ταινία βασίζεται στην αληθινή, ελάχιστα γνωστή ιστορία του μετεωρολόγου δρ Τζέιμς Σταγκ, του ανθρώπου του οποίου η πρόγνωση και η επιμονή του απέναντι στη στρατιωτική ηγεσία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση για την επιχείρηση. Για να αποδοθεί κινηματογραφικά το κέντρο αποφάσεων της Επιχείρησης, η παραγωγή αναζήτησε και αξιοποίησε ιστορικές τοποθεσίες και έδωσε μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια: αναπαραγωγή χαρτών και εγγράφων της εποχής, ανασύσταση χώρων πρόγνωσης και επιχειρήσεων, και έρευνα που έφτασε μέχρι και στο πώς τυπώνονταν τα υλικά της εποχής. Αντριου Σκοτ, Μπρένταν Φρέιζερ και Κέρι Κόντον στην ταινία του Άντονι Μάρας.

Fuze

Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία επιχειρεί μία παράοτλμη ληστεία. Καθώς η ένταση κορυφώνεται και ο χρόνος τελειώνει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Αγωνία και δράση στο heist thriller του Ντέιβιντ Μακένζι με τους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Θίο Τζέιμς, Σάφρον Χόκινγκ, Σαμ Γουόρθινγκτον.

Advertisement

Supergirl

Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Η Μίλι Άλκοκ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Ματίας Σόναρτς, Ίβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κράμχολτζ, Ντέιβιντ Κόρενσγουετ και Τζέισον Μομόα. Οι επικεφαλής της

DC Studios, Πίτερ Σαφράν και Τζέιμς Γκαν, είναι οι παραγωγοί της ταινίας, η οποία βασίζεται σε χαρακτήρες της DC, με τη Supergirl να βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ. Σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι.

Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου

Advertisement

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος.

Η ταινία αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Αλίμου, αποτυπώνοντας ένα στοργικό πορτρέτο της κοινωνίας του, αλλά και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής. Γυρισμένη αποκλειστικά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου, αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αθηναϊκής ριβιέρας και διερευνά κοινωνικά θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η απομόνωση, το τραύμα και τα στερεότυπα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν μέλη των ΚΑΠΗ, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων, και ηλικιωμένοι δημότες, φέρνοντας αυθεντικότητα και συναίσθημα στους ρόλους τους με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου.

Υπεράνω Πάσης Υποψίας

Advertisement

Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνει προκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας».

Advertisement

Η Summer Classics παρουσιάζει στους θερινούς κινηματογράφους το οσκαρικό, αριστουργηματικό πολιτικό θρίλερ του Έλιο Πέτρι Υπεράνω Πάσης Υποψίας (Investigation of a Citizen Above Suspicion, 1970), μια ταινία-σταθμό που παραμένοντας επίκαιρη εξερευνά με ανατριχιαστική διορατικότητα και ιδιαίτερο στιλ τη σχέση ανάμεσα στην εξουσία, τη διαφθορά, την ατιμωρησία και τον φόβο.



Θεωρούμενη ευρέως ως το κορυφαίο έργο του Έλιο Πέτρι, το Υπεράνω Πάσης Υποψίας (Investigation of a Citizen Above Suspicion, 1970), ένας μοναδικός συνδυασμός πολιτικού θρίλερ, μαύρης κωμωδίας και ψυχανάλυσης, βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας (όντας παράλληλα υποψήφια για το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου -μια εξαιρετικά σπάνια διάκριση για μη αγγλόφωνο φιλμ), ενώ θριάμβευσε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αποσπώντας το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Grand Prix) καθώς και το Βραβείο FIPRESCI.



Στον κεντρικό ρόλο, ο σπουδαίος Τζιάν Μαρία Βολοντέ παραδίδει μια συγκλονιστική, ηλεκτρισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν «Επιθεωρητή» ταυτόχρονα αυταρχικό, αποκρουστικό, γοητευτικό και βαθιά διαταραγμένο, όπως και ο κόσμος γύρω του. Η πρωτότυπη μουσική του θρυλικού Ένιο Μορικόνε με το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα, σαρδόνιο και περιπαικτικό, αποτελεί βασικό κομμάτι της ξεχωριστής εμπειρίας που προσφέρει η ταινία στους θεατές.

Η Γκαρσονιέρα

Η τελευταία ασπρόμαυρη ταινία που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για πάνω από τρεις δεκαετίες –μέχρι τη «Λίστα του Σίντλερ» (1993). Ο Μπίλι Γουάιλντερ γύρισε την ταινία μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Μερικοί το προτιμούν καυτό» με την Μέριλιν Μονρόε. Ένα κωμικοτραγικό ειδύλλιο, με Τζακ Λέμον και Σίρλεϊ ΜακΛέιν, το οποίο βασίζεται ως επί το πλείστον σε σκάνδαλο του Χόλιγουντ της εποχής, όπου παραγωγός πυροβόλησε παντοδύναμο ατζέντη επειδή διατηρούσε δεσμό με τη γυναίκα του. Το περιστατικό συνέβη στο διαμέρισμα ενός άμοιρου υπαλλήλου.

Advertisement

Ο Τζακ Λέμον υποδύεται τον Κ.Κ. Μπάξτερ, έναν μοναχικό χαμηλόμισθο υπάλληλο μιας ασφαλιστικής εταιρίας στη Νέα Υόρκη. Προκειμένου να εξασφαλίσει την άνοδό του στην εταιρία προσφέρει εναλλάξ κάποια απογεύματα τη γκαρσονιέρα όπου διαμένει σε τέσσερις διαφορετικούς διευθυντές τμημάτων της εταιρίας για να στεγάσουν τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις. Ενοχλημένος με το γεγονός ότι καλείται να ξεσπιτωθεί κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά χωρίς και να μπορεί να απογοητεύσει τα αφεντικά του, προσπαθεί να προγραμματίσει τις απαιτήσεις τους που συχνά συμπίπτουν, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και ο ίδιος ρομαντικό ενδιαφέρον για την πρόσχαρη κοπέλα που χειρίζεται το ασανσέρ της εταιρίας, τη δεσποινίδα Φραν Κιούμπελικ, την οποία υποδύεται η ΜακΛέιν. Όσο συμβαίνουν αυτά, οι γείτονές του, ένας φιλήσυχος γιατρός και η σύζυγός του, σχηματίζουν την εντύπωση ότι ο Μπάξτερ είναι ένας αδιόρθωτος πλεϊμπόι που κάθε βράδυ διασκεδάζει με άλλη γυναίκα. Ο Μπάξτερ αποδέχεται τα επικριτικά σχόλια διστάζοντας να αποκαλύψει την αλήθεια.

Οι Ονειροπόλοι

Εικοσι τρία χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία (2003), το κλασικό αριστούργημα του βραβευμένου με Όσκαρ Μπερνάρντο Μπερτολούτσι (The Last Emperor, Last Tango in Paris) κυκλοφορεί ξανά στους ελληνικούς κινηματογράφους σε ανάλυση 4K. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γκίλμπερτ Ανταίρ, η ταινία είναι μια ατμοσφαιρική και τολμηρή εξερεύνηση της νεανικής επιθυμίας και του πολιτικού αναβρασμού της δεκαετίας 60’.

Με φόντο την ταραχώδη πολιτική περίοδο των γεγονότων της άνοιξης του ’68 στη Γαλλία, όταν η φωνή των νέων αντηχούσε σε όλη την Ευρώπη, τρεις φοιτητές έρχονται κοντά μέσα από το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο. Μόνοι στο Παρίσι με τους γονείς να λείπουν για διακοπές, η Ιζαμπέλ (Εύα Γκριν) και ο αδελφός της, Τεό (Λουί Γκαρέλ), προσκαλούν έναν Αμερικανό συμφοιτητή τους, τον Μάθιου, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Πιτ, να μείνει για λίγο στο σπίτι μαζί τους. Παίζοντας ψυχολογικά παιχνίδια, δοκιμάζουν τα όρια και δημιουργούν έναν δικό τους κόσμο, φορτισμένο με ερωτισμό, από τον οποίο ξυπνούν μόνο όταν μια πέτρα εκτοξεύεται από τις φοιτητικές ταραχές που μαίνονται στον δρόμο από κάτω, και σπάει το παράθυρο.

Η Ζούγκλα της Ασφάλτου

Ο «Ντοκ», ένας ευφυής και μεθοδικός κακοποιός που μόλις αποφυλακίστηκε, οργανώνει ένα φαινομενικά τέλειο σχέδιο για μια μεγάλη ληστεία κοσμημάτων, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από έναν διεφθαρμένο δικηγόρο. Αν και η ληστεία γίνεται με απόλυτη ακρίβεια, τα πάντα αρχίζουν να καταρρέουν αμέσως μετά, λόγω ενός συνδυασμού κακής τύχης, αστυνομικής έρευνας και προδοσίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Το εμβληματικό αμερικανικό φιλμ νουάρ του

1950 σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Τζον Χιούστον, με τους Στέρλινγκ Χέιντεν, Λούις Κάλχερν, Τζιν Χάγκεν, Τζέιμς Γουίτμορ, Σαμ Τζάφε, Τζον ΜακΙντάιρ, Μέριλιν Μονρόε.



