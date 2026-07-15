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Ο σκηνοθέτης υπογραμμίζει πως η ουσία της δουλειάς του έγκειται στην πιστή και πειστική ερμηνεία του πρωτότυπου έργου, παρά τις εξωτερικές αντιδράσεις.

Παράλληλα, ο επιθεωρητής Μαιγκρέ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη», σε σκηνοθεσία Πασκάλ Μπονιτσέρ.

Επιπλέον, το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Sundance «DJ Βοσκός» του Γκεόργκι Ουνκόφσκι καταγράφει την ιστορία ενός νεαρού σε ένα απομακρυσμένο χωριό, ενώ το κλασικό νεο-νουάρ «Klute» επιστρέφει σε επανέκδοση ως ένα εμβληματικό δείγμα ψυχολογικού θρίλερ.

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Κρίστοφερ Νόλαν, Επιθεωρητής Μαιγκρέ, το απροσδόκητο «DJ Βοσκός» και επτά ταινίες σε επανέκδοση. Πάμε σινεμά.

«Οδύσσεια»

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Κινηματογραφική μεταφορά του Ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η «Οδύσσεια» είναι πλέον, η πιο συζητημένη ταινία της χρονιάς. Σε μία από τις πιο πρόσφατες συνεντεύξεις του, ο βραβευμένος σκηνοθέτης, είπε στη βρετανική Telegraph αναφερόμενος στις αντιδράσεις ότι είναι «αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας», προσθέτοντας: «Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται προτού ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντοτε άνευ σημασίας […] «Μην ξεχνάτε ότι πέρασα δέκα χρόνια της ζωής μου ασχολούμενος με τον Μπάτμαν», είπε. «Όταν ξεκίνησα το “Batman Begins”, συγγραφείς και καλλιτέχνες επεξεργάζονταν αυτόν τον αγαπημένο χαρακτήρα επί σχεδόν 65 χρόνια και υπήρχαν ήδη αμέτρητες απόψεις για το τι συμβολίζει. Αυτό που έμαθα μέσα από εκείνη την τριλογία είναι ότι δεν μπορείς να αφήσεις τίποτε από αυτά να σε απασχολεί. Το μόνο που έχει σημασία είναι να τιμήσεις το πρωτότυπο έργο, ερμηνεύοντάς το με τον πιο ουσιαστικό και πειστικό τρόπο που μπορείς». Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον.

Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη

Ο θρυλικός επιθεωρητής Μαιγκρέ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε μια νέα κινηματογραφική διασκευή του έργου του Ζορζ Σιμενόν (1903-1989).

Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ καλείται επειγόντως στο γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Berthier-Lagès, ένας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μαιγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί πενήντα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με την πριγκίπισσα de Vuynes, της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα. Αντιμέτωπος με τα μέλη δύο ισχυρών οικογενειών και με την ύποπτη σιωπή της πιστής οικονόμου του πρέσβη, ο Μαιγκρέ οδηγείται από τη μία αποκάλυψη στην άλλη, καθώς κάθε νέα πληροφορία ανατρέπει όσα πίστευε ότι γνώριζε.

Η έρευνα ξεκινά όταν η δεσποινίς Larrieu, η γυναίκα που υπηρετούσε τον πρώην πρέσβη επί σαράντα έξι χρόνια, ανακαλύπτει το σώμα του μέσα στο πολυτελές διαμέρισμά του. Ο Μαιγκρέ καλείται να χειριστεί την υπόθεση με απόλυτη διακριτικότητα. Στο σπίτι του θύματος ανακαλύπτει εκατοντάδες επιστολές, οι οποίες αποκαλύπτουν τη μακρόχρονη σχέση του με μια παντρεμένη αριστοκράτισσα. Πίσω από την εικόνα του αξιοσέβαστου διπλωμάτη ξεδιπλώνεται μια ιστορία αγάπης που διήρκεσε δεκαετίες χωρίς ποτέ να μπορέσει να υπάρξει ανοιχτά. Όσο ο επιθεωρητής προχωρά στην έρευνα, εισέρχεται σε έναν κλειστό κόσμο παλαιών οικογενειών, αυστηρών κανόνων και βαθιά ριζωμένων μυστικών. Όλα περιπλέκονται σε μια υπόθεση όπου κανείς δεν φαίνεται να λέει ολόκληρη την αλήθεια.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Maigret et les Vieillards», που εκδόθηκε το 1960 και αποτελεί μέρος της περίφημης σειράς αστυνομικών ιστοριών του Σιμενόν. Ο Πασκάλ Μπονιτσέρ μεταφέρει την ιστορία στις αρχές του 21ου αιώνα, διατηρώντας την πίπα, το καπέλο και τη χαρακτηριστική μεθοδικότητα του ήρωα, αλλά τοποθετώντας τον σε ένα Παρίσι όπου ο παλιός κόσμος συνυπάρχει με μια κοινωνία που αλλάζει. Η ταινία ακολουθεί τη μεθοδική πορεία της έρευνας, δίνοντας έμφαση στους διαλόγους, στις ανακρίσεις και στις σταδιακές αποκαλύψεις. Το Παρίσι, τα διαμερίσματα της αριστοκρατίας και οι χώροι της γαλλικής διπλωματίας δημιουργούν το περιβάλλον ενός μυστηρίου στο οποίο το παρελθόν παραμένει διαρκώς παρόν.

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Στον ρόλο του Μαιγκρέ, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για βραβείο Σεζάρ, Ντενί Πονταλιντές, ηθοποιός της Comédie-Française. Στο καστ επίσης οι Αν Αλβαρό, Ιρέν Ζακόμπ, Μανουέλ Γκιγιό, Μισά Λεσκό.

DJ Βοσκός

Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε έναν προτετελεσμένο γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν πως οι πιο δυνατοί ήχοι δεν προέρχονται από τα ηχεία, αλλά από την καρδιά.

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Η ταινία του Γκεόργκι Ουνκόφσκι απέσπασε δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Sundance 2025. Πρωταγωνιστούν οι Άριφ Γιακούπ, Άγκους Άγκουσεφ, Άξελ Μεχμέτ, Ντόρα Ακάν Ζλάτανоβα.

Ο Ουνκόφσκι (Georgi M. Unkovski) γεννήθηκε το 1988 στη Νέα Υόρκη, αλλά πέρασε τα περισσότερα χρόνια της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ηλικία 22 ετών αποφοίτησε από το Rochester Institute of Technology – Eastman’s School of Photography (Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη), με ειδίκευση στις Καλές Τέχνες. Λίγο μετά την αποφοίτησή του μετακόμισε στην Τσεχία για να ακολουθήσει το πάθος του για τον κινηματογράφο, φοιτώντας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της φημισμένης FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts) στην Πράγα. Σήμερα ζει στα Σκόπια, όπου εργάζεται ως σκηνοθέτης πλήρους απασχόλησης στη διαφημιστική εταιρεία Futura 2/2, μία από τις μεγαλύτερες της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και στη θυγατρική της εταιρεία παραγωγής Cinema Futura. Η μικρού μήκους ταινία του Sticker έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Sundance και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Giffoni το 2020.

Klute (1971)

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Το εμβληματικό νεο-νουάρ του Άλαν Τζέι Πάκουλα, μια ταινία-ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου και του Νέου Χόλιγουντ που μετέτρεψε ένα αστυνομικό θρίλερ σε βαθύ ψυχογράφημα χαρακτήρων και μια γεμάτη ένταση μελέτη της μοναξιάς, της επιθυμίας, της γυναικείας χειραφέτησης αλλά και της διαρκούς αίσθησης ανασφάλειας και παρακολούθησης μέσα στο άγριο αστικό τοπίο της Νέας Υόρκης.

Θεωρούμενο σήμερα ως η αφετηρία της περίφημης «Τριλογίας της Παράνοιας» του θρυλικού σκηνοθέτη, παραμένει ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα αμερικανικού νεο-νουάρ που καθόρισαν την εξέλιξη του ψυχολογικού θρίλερ.

Βραβευμένο με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την καθηλωτική, ερμηνεία της Τζέιν Φόντα και υποψήφιο για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, το φιλμ κέρδισε την καθολική αναγνώριση, ξεχωρίζοντας για τον τρόπο με τον οποίο ανατρέπει τις συμβάσεις των αστυνομικών φιλμ.

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Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η Τζέιν Φόντα, η οποία ενσαρκώνει την Μπρι Ντάνιελς, μια ανεξάρτητη συνοδό που απέχει κατά πολύ από τα στερεότυπα. Με πρωτοφανή ρεαλισμό, ανθρωπιά και πολυπλοκότητα, έρχεται αντιμέτωπη με τον τρόμο και την υπαρξιακή μοναξιά, όντας ταυτόχρονα εύθραυστη και δυναμική, ανεξάρτητη αλλά και διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη για αυτονομία και την επιθυμία για ουσιαστική σύνδεση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την επιβλητική και ταυτόχρονα ζεστή παρουσία του αξεπέραστου Ντόναλντ Σάδερλαντ.

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Το Εξπρές του Μεσονυκτίου (1978)

Σε σκηνοθεσία Άλαν Πάρκερ και σενάριο του Όλιβερ Στόουν, βασισμένο στα απομνημονεύματα του Μπίλι Χέιζ, αφηγείται την αληθινή –αν και σε αρκετά σημεία δραματοποιημένη– ιστορία ενός νεαρού Αμερικανού φοιητητή που συλλαμβάνεται στην Κωνσταντινούπολη το 1970, ενώ επιχειρεί να περάσει λαθραία χασίς εκτός Τουρκίας. Καταδικασμένος σε πολυετή κάθειρξη, έρχεται αντιμέτωπος με τη βία, την ψυχολογική εξουθένωση και τις απάνθρωπες συνθήκες των τουρκικών φυλακών, μέχρι που η απόδραση μοιάζει να είναι η μοναδική του διέξοδος. Πρωταγωνιστούν οι Μπραντ Ντέιβις, Τζον Χερτ, Μπομπ Χόπκινς, Ράντι Κουέιντ, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Τζόρτζιο Μορόντερ.

Η ταινία γνώρισε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας δύο βραβεία Όσκαρ –Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Όλιβερ Στόουν και Πρωτότυπης Μουσικής για τον Τζόρτζιο Μορόντερ– ενώ απέσπασε ακόμη τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία. Παρά τη διεθνή αναγνώρισή της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζει την Τουρκία και το σωφρονιστικό της σύστημα, με πολλούς να την κατηγορούν για υπερβολές και στερεοτυπική παρουσίαση των Τούρκων. Χρόνια αργότερα, τόσο ο Όλιβερ Στόουν όσο και ο ίδιος ο Μπίλι Χέιζ αναγνώρισαν ότι ορισμένα στοιχεία της ιστορίας είχαν δραματοποιηθεί για τις ανάγκες της κινηματογραφικής αφήγησης.

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Οι Αρμονίες Βέρκμαϊστερ (2000)

Ο νεαρός, αφελής κι αλαφροΐσκιωτος ταχυδρόμος Γιάνος Βάλουσκα, περιδιαβαίνει κάθε βράδυ τους δρόμους μιας παγωμένης, παρηκμασμένης κεντροευρωπαϊκής πόλης ενώ παράλληλα φροντίζει τον ηλικιωμένο μουσικολόγο Γκιούρι. Η άφιξη ενός κακόφημου, μυστηριώδους τσίρκου με μόνες ατραξιόν το κουφάρι μιας γιγαντιαίας φάλαινας (που εντυπωσιάζει τον Βάλουσκα) και ένα δύσμορφο πλάσμα, τον επονομαζόμενο «Πρίγκιπα» που διακηρύσσει την καταστροφή της ισχύουσας τάξης πραγμάτων, οδηγεί τους ήδη ανήσυχους και δυσαρεστημένους κατοίκους σε μια έκρηξη οργής, συνοδευόμενη από τυφλές καταστροφές και εγκληματικές βιαιοπραγίες. Η πρώην σύζυγος του Γκιούρι, η φιλόδοξη και πανούργα Τούντε, καταφθάνει μαζί με τον μιλιταριστή και μέθυσο αρχηγό της Αστυνομίας, οργανώνοντας το κίνημα «Καθαρή πόλη», το οποίο καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαθιδρύει μια ακόμα πιο αυταρχική διοίκηση. Ο Βάλουσκα, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, θα χρεωθεί όλες τις ανομίες που έχουν διαπραχθεί.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νομπελίστα συγγραφέα Λάσλο Κράσναχορκάι «Η μελαγχολία της αντίστασης», η ταινία του Μπέλα Ταρ με πρωταγωνιστές τους Λαρς Ρούντολφ, Πέτερ Φιτς και Χάνα Σιγκούλα παρουσιάζεται σε ψηφιακή αποκατάσταση 4K από τις 17 Ιουλίου, στον κινηματογράφο Ριβιέρα.

«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» (2000)

Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος και Μιχάλης ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για “ενισχύσεις”, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο… Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς, Αγγελική Ηλιάδη, Έμιλυ Παπαχρήστου, Αρχοντούλα Ξένου, Κατερίνα Λούρη, Εύη Καζατζή στην cult κωμωδία του

Σταύρου Τσιώλη.

Βαλκανιζατέρ (1997)

Το καταπληκτικό road movie του Σωτήρη Γκορίτσα με την εξαιρετική μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου έρχεται ξανά για να μας ταξιδέψει σε μια μοναδική κινηματογραφική διαδρομή γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση. Ο Σταύρος και ο Φώτης, τριανταπεντάρηδες και άφραγκοι, φίλοι κολλητοί, χαρακτήρες αντίθετοι, προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια κωμόπολη της Βόρειας Ελλάδας. Μαθαίνουν ότι στην Βουλγαρία μπορούν να πλουτίσουν κάνοντας μαύρη αγορά με δολάρια. Έτσι, αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους, και το ταξίδι τους γεμάτο ιστορίες και απρόοπτα, πάνω σε ένα παλιό αυτοκίνητο, αρχίζει… Ανατολή και Δύση. Βαλκάνια και Ευρώπη. Τα χέρια αλλάζουν τα δολάρια σε λέβα και τα λέβα σε ελβετικά φράγκα. Η κομπίνα έγινε, αλλά πως θα τελειώσει; Γιώτα Φέστα, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στέλιος Μάινας, Θάνος Γραμμένος, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μπέσυ Μάλφα.

Από την άκρη της πόλης (1998)

Οι πλάκες στη γειτονιά, το κλαμπ, οι βόλτες στα μπορντέλα και στους μεγάλους δρόμους προς το κέντρο και οι μικροκλοπές είναι στοιχεία που φαινομενικά συνδέουν τη μικρή παρέα των Ρωσοπόντιων από το Μενίδι. Έχουν έρθει πριν λίγα χρόνια από το Καζακστάν και νιώθουν αποκλεισμένοι στη νέα τους πατρίδα παρά το γεγονός ότι όπως λέει o Σάσια ο αρχηγός τους – το αίμα που κυλάει στις φλέβες τους είναι ελληνικό. Βρίσκονται στην εφηβεία, και μέσα σε μια διάθεση τρελής περιπέτειας, αποτολμούν χρησιμοποιώντας με ό,τι μέσα έχουν, την κατάκτηση της μεγάλης πόλης που απλώνεται προκλητική στα πόδια τους.

Μόνος ο Σάσια, με ιδιαίτερο κουράγιο ομολογεί στον εαυτό του πως ό,τι γίνεται τώρα δεν είναι παρά ένα πέρασμα, κάτι φευγαλέο ώσπου να φτάσει εκεί όπου θα μπορεί να εκπληρώσει τα όνειρά του. Οι ζωές τους, οι αξίες που κουβαλάνε και οι δεσμοί αίματος και συγγένειας που τους ενώνουν, καταρρέουν όταν έρθουν σε επαφή με τον ανελέητο κόσμο που με τόση ορμή ξεκίνησαν από την άκρη της πόλης να κατακτήσουν. Στάθης Παπαδόπουλος, Αιμίλιος Χειλάκης, Θεοδώρα Τζήμου, Δημήτρης Παπουλίδης, Κώστας Κοτσιανίδης. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Γιάνναρης.

Suntan (2016)

Αναμιγνύοντας κωμικά και δραματικά στοιχεία με το ερωτικό θρίλερ, το Suntan είναι η τρίτη δουλειά του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ το 2016 αποσπώντας ενθουσιώδεις κριτικές και αντιδράσεις από τους θεατές.

Ο Κωστής είναι ένας 40χρονος γιατρός που φτάνει στην Αντίπαρο για να αναλάβει την τοπική κλινική. Ο χειμώνας περνά ήσυχα και ανιαρά στο αραιοκατοικημένο νησί, το καλοκαίρι όμως όλα αλλάζουν. Η ρουτίνα του συνεσταλμένου Κωστή ανατρέπεται από τη στιγμή που μια ξέφρενη, διεθνής ομάδα νεαρών και όμορφων τουριστών εισβάλλει απροσδόκητα στη βαρετή καθημερινότητά του. Ανάμεσά τους ο Κωστής θα ξεχωρίσει και θα ερωτευτεί παράφορα τη νεαρή Άννα, όμως, από εκείνη τη στιγμή και μετά, το ηδονιστικό καλοκαίρι στο νησί θα μετατραπεί σε μια σκοτεινή δίνη, που παρασέρνει την ανυποψίαστη παρέα σε ένα μονοπάτι που κρύβει σοκαριστικές εκπλήξεις και επικίνδυνες ακρότητες. Μάκης Παπαδημητρίου, Έλλη Τρίγγου, Χαρά Κότσαλη, Μιλού Φαν Γκρούσεν, Ντίμι Χαρτ, Μάρκους Κόλλεν, Γιάννης Τσορτέκης, Παύλος Ορκόπουλος, Μαρία Καλλιμάνη, Σύλλας Τζουμέρκας, Γιάννης Οικονομίδης, Νίκος Τριανταφυλλίδης.

Μίκαελ (1924)

Ο διάσημος ζωγράφος Κλοντ Ζορέ ερωτεύεται το νεαρό μοντέλο του, Μίκαελ, και οι δυο τους ζουν για ένα διάστημα μια ευτυχισμένη σχέση. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά ηλικίας γεννά στον Ζορέ ζήλια και κτητικότητα, οδηγώντας σταδιακά τον Μάικλ μακριά του. Οταν μια χρεοκοπημένη κόμισσα γοητεύει τον Μίκαελ και τον παρασύρει σε μια νέα σχέση, εκείνος προδίδει την εμπιστοσύνη του Ζορέ. Συντετριμμένος ο Ζορέ βλέπει την τέχνη και τη ζωή του να καταρρέουν, βρίσκοντας παρηγοριά μόνο στη δημιουργία του τελευταίου του αριστουργήματος, ενός βαθιά συμβολικού πίνακα για την απώλεια και τη μοναξιά. Του Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Χέρμαν Μπανγκ «Μίκαελ» του 1902.







































