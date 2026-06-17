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Το νέο Toy Story, η μαύρη κωμωδία «Θανάσιμα πλούσιος» με τον Γκλεν Πάουελ που θέλει να εξαφανίσει τους επτά συγγενείς του που τον χωρίζουν από μία κληρονομιά 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το φαινόμενο «Obsession», αλλά και «Leviticus».

Ακόμη, σε επανέκδοση, «Αμελί», «Ψυχώ» και Φριτς Λανγκ. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Πάμε σινεμά.

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«Toy Story 5»

Ο Γούντι, ο Μπάζ Λάιτγιαρ, η Τζέσι και η υπόλοιπη παρέα βλέπουν τον ρόλο τους να αμφισβητείται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, το tablet που καταφθάνει για την μικρή Μπόνι και της παίρνει το μυαλό. Θα είναι άραγε ποτέ ξανά το παιχνίδι το ίδιο;

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Άντριου Στάντον, με συν-σκηνοθέτιδα την Κένα Χάρις, οι οποίοι συνυπογράφουν και το σενάριο, η πέμπτη ταινία της αγαπημένης σειράς Toy Story διαδραματίζεται στο νέο, πραγματικό μεγάλο πεδίο μάχης: Το παιδί μπροστά στην οθόνη με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

Η ταινία περιλαμβάνει το νέο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» της Τaylor Swift, καθώς και πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο με Όσκαρ, βετεράνο συνθέτη Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει στο Toy Story για τη μουσική της πέμπτης ταινίας. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι Άλκης Κούρκουλος, Γιώργος Λιάντος, Άριελ Κωνσταντινίδη, Βασίλειος Παπαστάθης, Μυρτώ Φαραζή, Αφροδίτη Κατσαρού, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Αδαμαντία Κακαρούντα, Ορέστης Τζιόβας, Δήμητρα Βαμβακάρη, Δημήτρης Μάριζας, Βασιλική Χαλικιοπούλου, Αιμιλία-Σταματίνα Βιβλάκη, Φοίβος Ριμένας, Χρήστος Καπλιτζόγλου, Παντελεήμων Καναράκης, Βασίλης Μήλιος, Ραφίκα Σαουίς, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κώστας Φιλίππογλου, Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου, Αργύρης Κανδύλης, Μαρία Πλακίδη, Χρήστος Ζορμπάς, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Στεφανία Φιλιάδη, Ηλίας Φουντούλης, Σπήλιος Φλώρος και Γιάννης Δαββέτας.

«Θανάσιμα Πλούσιος»

Αποκληρωμένος -προτού καν γεννηθεί- από την εξωφρενικά πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρέντφελοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω την κληρονομιά του, ό,τι κι αν χρειαστεί, όσα εμπόδια κι αν σταθούν στον δρόμο του.

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Η μητέρα του Μέρι υπήρξε κάποτε κληρονόμος της περιουσίας των 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως ο πατέρας της και πατριάρχης της οικογένειας την έδιωξε όταν έμεινε έγκυος, και πέθανε μακριά από όλα όσα θεωρούσε δικά της. Μεγαλώνοντας με αυτή την ιστορία σαν «εντολή» και με την πεποίθηση ότι το χρήμα ισοδυναμεί με δικαίωση, ο Μπέκετ καταστρώνει ένα σχέδιο: να «εξαφανίσει» -με στυλ- τους επτά συγγενείς που τον χωρίζουν από το Redfellow estate.

Μόνο που για να πετύχει, πρέπει να διατηρήσει την καθημερινή του ζωή. Από τη μία η Ρουθ, η σύντροφός του που δεν μετρά την αξία με το χρήμα, κι από την άλλη η Τζούλια, μια παλιά γνωριμία που καταλαβαίνει περισσότερα απ’ όσα λέει και θέλει το δικό της μερίδιο. Ο σκηνοθέτης Τζον Πάτον Φορντ περιγράφει την υπόθεση ως μια ιστορία για την αμερικανική εμμονή με το «να αποκτήσει κανείς περισσότερα», καθώς και για το τι συμβαίνει όταν κάποιος δεν μπορεί να αποδεχτεί τη ζωή που έχει και πιστεύει ότι μόνο ένα «έπαθλο» θα τον κάνει επιτέλους ευτυχισμένο. Η ταινία αντλεί έμπνευση από την κλασική μαύρη κωμωδία «Kind Hearts and Coronets» (Ο 13ος Κληρονόμος). Πρωταγωνιστούν Γκλεν Πάουελ, Τζέσικα Χένγουικ, Μάργκαρετ Κουόλι, Εντ Χάρις.

«Leviticus»

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Σε μία μικρή, απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Νάιμ και ο Ράιν πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο – ο ένας τον άλλον. Horror που συνδυάζει τρόμο, μυστήριο και ρομαντισμό εξερευνώντας τις πιο βαθιές επιθυμίες και τους σκοτεινούς ανθρώπινους φόβους.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Midnight section του φετινού Sundance Film Festival και ξεχώρισε στο «Critic’s Pick» του Variety. Πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αντριάν Τσιαρέλα, με πρωταγωνιστές τον Τζο Μπερντ και τον Στέισι Κλάουσεν, από τους παραγωγούς των ταινιών «Talk to Me» και «The Babadook». Στο καστ και η Μία Βασικόβσκα («Only Lovers Left Alive») που υποδύεται τη συναισθηματικά ανώριμη μητέρα του Νάιμ.

«Εμμονή»

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Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ο νεαρός Bear κάνει μία «μαγική ευχή» ώστε η Nikki να ανταποκριθεί στον έρωτα του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει όμως ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ακριβό τίμημα. Μάικλ Τζόνστον, Ίντι Ναβαρέτι, Κούπερ Τόμλινσον, Μέγκαν Λόλες, Άντρι Ρίχτερ στο πολυσυζητημένο «Obsession» του 26χρονου YouTuber Κέρι Μπάρκερ.

Το low-budget horror των 750.000 δολαρίων, που έχει γοητεύσει τη Gen Z από τη Βρετανία μέχρι το Μεξικό και την Ινδία, έχει ήδη ξεπεράσει σε εισπράξεις την τελευταία ταινία Star Wars και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τα 300 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σε χρόνο-ρεκόρ ο Μπάρκερ έγινε ο πιο hot νέος σκηνοθέτης ταινιών τρόμου στη βιομηχανία. Έχει ήδη γυρίσει το follow-up του «Obsession», που έχει τίτλο «Anything But Ghosts», και έχει υπογράψει για να γράψει και να σκηνοθετήσει ένα reboot του «Texas Chainsaw Massacre» (Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι) για την Α24. Σύμφωνα δε, με το The Hollywood Reporter εταιρεία του πρόσφερε 10 εκατομμύρια δολάρια για οποιαδήποτε ιδέα θελήσει να παρουσιάσει στη συνέχεια.

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«Θα σ’ αγαπώ τον Νοέμβρη»

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Ένα ψυχρό βράδυ του Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη, τρία ζευγάρια, έρχονται αντιμέτωπα με την αγάπη, την απώλεια και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα. Το πρώτο ζευγάρι, που έχει χωρίσει εδώ και έναν χρόνο, ξανασυναντιέται και φέρνει στην επιφάνεια αναμνήσεις και ερωτήματα για το αν μια παλιά σχέση μπορεί να ξαναγεννηθεί. Το δεύτερο ζευγάρι αντιμετωπίζει την πικρή συνειδητοποίηση ότι η σχέση τους έχει φτάσει σε αδιέξοδο, και καλούνται να αποδεχτούν μια αλήθεια που δεν μπορεί πια να αγνοηθεί. Το τρίτο ζευγάρι γνωρίζεται για πρώτη φορά και βιώνει τη χαρά της ανακάλυψης και το ρίσκο μιας νέας αρχής. Γιώργος Νούσης, Ρέα Σαμαροπούλου, Πάνος Παπαδόπουλος, Χαρά Κυριαζή, Γιώργος Τζούλιο Κατσής, Ηλιάνα Αντωνιάδου στην ταινία του Σωτήρη Σταμάτη που συμμετείχε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Το Αρωμα των Αναμνήσεων»

Η ταινία του Χαντί Μογαχνταμντούστ είναι ένα σύγχρονο, εσωτερικό δράμα που εστιάζει στην ανθρώπινη αδυναμία και τη δυσκολία ανάληψης ευθύνης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας άνδρας παγιδευμένος ανάμεσα στον φόβο και την αδράνεια, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και να επαναπροσδιορίσει τη στάση του απέναντι στη ζωή. Μέσα από μια λιτή και στοχαστική αφήγηση, η αφήγηση αναδεικνύει την εσωτερική σύγκρουση του ανθρώπου που διστάζει να δράσει, φωτίζοντας τις συνέπειες της αναβολής και της απουσίας επιλογής.

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«Αμελί» (2001)

Η «Αμελί» του Ζαν-Πιερ Ζενέ («Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain», όπως είναι ο πλήρης τίτλος) επιστρέφει 25 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή για να θυμίσει γιατί παραμένει η απόλυτη feelgood ταινία του 21ου αιώνα. Στη Μονμάρτη, η Αμελί Πουλέν, μια συνεσταλμένη, καλοσυνάτη, ονειροπόλα σερβιτόρα, ανακαλύπτει στο διαμέρισμά της έναν κρυμμένο «θησαυρό», ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα και παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του.

Η Αμελί αλλάζει τις ζωές ανθρώπων που χρειάζονται λίγη αγάπη, αναζητώντας χωρίς να το ξέρει και τη δική της ευτυχία. Η ταινία γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, έκανε εισπράξεις 174 εκατομμύρια δολάρια, απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και κέρδισε σημαντικά ευρωπαϊκά βραβεία. Με την υπέροχη μουσική του Γιαν Τίρσεν που αγαπήθηκε όσο και η ταινία και πρωταγωνιστές τους Οντρέ Τοτού, Ματιέ Κασοβίτς, Ρούφους.

«Ψυχώ» (1960)

Μια νεαρή γραμματέας κλέβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τον εργοδότη της και εγκαταλείπει εσπευσμένα την πόλη. Καθώς η νύχτα πέφτει και η καταρρακτώδης βροχή δυσκολεύει τη φυγή της, αναζητά καταφύγιο σε ένα απομονωμένο μοτέλ στην άκρη του δρόμου, όπου θα γνωρίσει τον ευγενικό αλλά αινιγματικό ιδιοκτήτη που ζει εγκλωβισμένος στη νοσηρή σκιά της δεσποτικής μητέρας του. Άντονι Πέρκινς, Τζάνετ Λι, Βέρα Μάιλς, Μάρτιν Μπάλσαμ στο αριστούργημα του Χίτσκοκ που αφηγείται μια ιστορία που ξεκινά ως αστυνομικό δράμα με πρωταγωνίστρια τη Μάριον Κρέιν. Μέσα σε λιγότερο από 50 λεπτά ο σκηνοθέτης αφαιρεί βίαια τη Μάριον από το κέντρο της αφήγησης μπροστά στα έντρομα μάτια του κοινού, που για πρώτη φορά βλέπει την ίδια την αφήγηση να αλλάζει άξονα εν κινήσει και να μεταμορφώνεται σε έναν εφιάλτη εμμονής, ενοχής και διαταραγμένης ταυτότητας: Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται ο Νόρμαν Μπέιτς, ο οποίος έμελλε να γίνει αρχέτυπο κινηματογραφικού serial killer, με την ερμηνεία του Άντονι Πέρκινς να παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την πολυπλοκότητα και την ανατριχιαστική αμφισημία που αποπνέει.

Σε αυτή την ταινία-ορόσημο στην ιστορία του κινηματογράφου όπου όλα είναι λεπτομερώς μελετημένα (μέχρι και το εμπνευσμένο από πίνακα του Έντουαρντ Χόπερ, επιβλητικό σπίτι των Μπέιτς λειτουργεί ως σύμβολο επιτήρησης και ψυχικής καταπίεσης), ιδιαίτερη θέση κατέχει η διάσημη σκηνή του ντους που έχει αναλυθεί περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη. Για την υλοποίησή της, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ προσέλαβε τον θρυλικό σχεδιαστή Saul Bass ως Οπτικό Σύμβουλο (Visual Consultant) της ταινίας, ο οποίος σχεδίασε με ακρίβεια ένα εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) από 48 ξεχωριστά καρέ ειδικά για τη συγκεκριμένη σκηνή, επιτρέποντας στον Χίτσκοκ να παραδώσει μαθήματα σκηνοθεσίας μέσα από 78 διαφορετικές λήψεις και 52 αστραπιαία cuts σε περίπου 45 δευτερόλεπτα σε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου σινεμά.

Κυρίαρχη εδώ είναι και η θρυλική μουσική του Μπέρναρντ Χέρμαν, ο οποίος χρησιμοποίησε αποκλειστικά μια ορχήστρα εγχόρδων, δημιουργώντας έναν οξύ ήχο που μετατρέπει την εικόνα σε νευρικό σπασμό. Τα κοφτά, υψίσυχνα χτυπήματα των βιολιών λειτουργούν σαν ηχητικές μαχαιριές, προσδίδοντας τρομακτική ένταση και ριζοσπαστική δυναμική στη σκηνή, όπως και σε όλη την ταινία. Τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ (Σκηνοθεσίας, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τζάνετ Λι, Φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη ταινία και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης), με τεράστια εμπορική επιτυχία και ανυπολόγιστη πολιτισμική επιρροή.

«Η Σκύλα» (1945)

Ο Κρίστοφερ Κρος είναι ένας μοναχικός και καταπιεσμένος ταμίας, με πάθος για τη ζωγραφική. Η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει την όμορφη Κίτι, μια νεαρή γυναίκα που τον γοητεύει. Αγνοεί όμως πως η Κίτι τον εκμεταλλεύεται μαζί με τον μικροαπατεώνα σύντροφό της, Τζόνι. Καθώς βυθίζεται όλο και περισσότερο στην τρέλα, ο Κρος διαλύει τον γάμο του και αρχίζει να κλέβει χρήματα για να συντηρήσει τη σχέση τους. Παράλληλα, οι πίνακές του αποθεώνονται από τους κριτικούς, αλλά αποδίδονται λανθασμένα στην Κίτι. Με την υπογραφή του Φριτς Λανγκ και πρωταγωνιστές τους

Έντουαρντ Τζέι Ρόμπινσον, Τζόαν Μπένετ, Νταν Ντουρία.

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