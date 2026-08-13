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Στην ταινία «Φήμη», ένας ξεχασμένος ποιητής διεκδικεί μια δεύτερη ευκαιρία καλλιτεχνικής αναγνώρισης μέσα από την επαφή του με μια ομάδα νεαρών θαυμαστών του.

Παράλληλα, στο «Φόνος στην Πρεσβεία», η ντετέκτιβ Μιράντα Γκριν ερευνά ένα έγκλημα και την εξαφάνιση απόρρητων εγγράφων εντός της βρετανικής πρεσβείας στο Κάιρο.

Το πρόγραμμα των προβολών συμπληρώνεται από τις ταινίες «Όσα δεν λέγονται», «Μεξικό 86», «Ice Cream Man» καθώς και από τρεις επανεκδόσεις παλαιότερων έργων.

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Γουίλεμ Νταφόε και Γκρέτα Λι στη «Φήμη», «Φόνος στην Πρεσβεία» με την ντετέκτιβ Μιράντα Γκριν, «Όσα δεν λέγονται» -η ταινία του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, που παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην κορυφή του ιταλικού box-office-, «Μεξικό 86» με φόντο την ταραγμένη Γουατεμάλα, «Ice Cream Man» και τρεις επανεκδόσεις, η μία από τις οποίες με Όντρεϊ Χέπμπορν και Σίρλεϊ ΜακΛέιν. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

H Φήμη

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Ο Εντ Σάξμπεργκερ, ένας ξεχασμένος ποιητής της Νέας Υόρκης που εργάζεται στο ταχυδρομείο, έχει αφήσει προ πολλού πίσω του τη φιλοδοξία της λογοτεχνικής αναγνώρισης και έχει συμφιλιωθεί με μια ήσυχη ζωή. Η ξαφνική εμφάνιση ενός νεαρού συγγραφέα που τον αντιμετωπίζει με θαυμασμό, ξυπνά μέσα του κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο -την ανάγκη να υπάρξει ξανά ως καλλιτέχνης.

Ο Εντ παρασύρεται σε έναν κύκλο εικοσάρηδων καλλιτεχνών που τον αντιμετωπίζουν σαν μια ιδιοφυΐα που ανακαλύφθηκε ξανά. Ο νέος κύκλος που τον υποδέχεται, η Enthusiasm Society, αποτελείται από νέους ανθρώπους που αναζητούν αυθεντικότητα και καλλιτεχνική ταυτότητα. Για τον Εντ, αυτή η αργοπορημένη αναγνώριση είναι ταυτόχρονα κολακευτική και επικίνδυνη. Του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία να φανταστεί τον εαυτό του ως ποιητή. Μεθυσμένος από την προσοχή -και από τη γοητευτική παρουσία της Γκλόρια, της «τραγικής ηρωίδας» της ομάδας- αρχίζει σταδιακά να αναμετριέται με την αυθεντικότητα του νέου περιβάλλοντος, αλλά και με τη δική του εικόνα για το ποιος υπήρξε και τι σημαίνει τελικά να σε αναγνωρίζουν. Γουίλεμ Νταφόε, Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν στην ταινία του Κεντ Τζόουνς (Diane, Hitchcock/Truffaut),που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025.

Φόνος στην Πρεσβεία

1934. Η ιδιωτική ντετέκτιβ Μιράντα Γκριν – που γνωρίσαμε στο Invitation to a Murder (Πρόσκληση σε Φόνο) – ταξιδεύει από την Αγγλία στην Αίγυπτο για να διερευνήσει έναν φόνο που διαπράχθηκε σε έναν υποτίθεται απαραβίαστο χώρο: Τη βρετανική πρεσβεία στο Κάιρο. Το ίδιο βράδυ, ένα άκρως απόρρητο έγγραφο εξαφανίζεται, απειλώντας να προκαλέσει διπλωματική κρίση με συνέπειες που μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια της Αιγύπτου και της Μεγάλης Βρετανίας. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στην πρεσβεία θεωρούνται ύποπτοι: ο Αμερικανός φωτογράφος, η Αγγλίδα φοιτήτρια, η Αμερικανίδα ηθοποιός, ο Αιγύπτιος φρουρός, ο διερμηνέας του πρέσβη, ο κηπουρός -ακόμη και ο ίδιος ο πρέσβης. Η ταινία του Στίβεν Σάιμεκ αξιοποιεί τη γοητεία του κλασικού μυστηρίου: Ένα έγκλημα σε έναν χώρο που θεωρείται ασφαλής, ένας περιορισμένος κύκλος υπόπτων και μια ερευνήτρια που πρέπει να διαβάσει πίσω από τις επίσημες εκδοχές των γεγονότων. Την Μιράντα Γκριν ενσαρκώνει η Μίσα Μπάρτον.

Όσα δεν Λέγονται

Η ταινία «Le cose non dette» του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, που γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ιταλία, παραμένοντας για δυο εβδομάδες στην κορυφή του ιταλικού box-office, αποδομεί βίαια τις σχέσεις και την οικογένεια. Κεντρικά πρόσωπα της αφήγησης που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Siracusa» της Ντέλια Έφρον, είναι ο Μάικλ, ένας επιτυχημένος αλλά εγωπαθής συγγραφέας και η Λίτσι, δημοσιογράφος, που ταξιδεύουν στην Ιταλία και στη συνέχεια στην Ταγγέρη μαζί με έναν άλλο ζευγάρι, τον Φιν και τη Τέιλορ, καθώς και τη 13χρονη κόρη τους, τη Σνόου, που γίνεται ακούσια μάρτυρας, λειτουργώντας ως καταλύτης μίας απρόσμενης, καταστροφικής τροπής. Με τους Στέφανο Ακόρσι, Καρολίνα Κρεσεντίνι, Μίριαμ Λέονε, Κλάουντιο Σανταμαρία.

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Μεξικό 86 (2024)

Μια νεαρή αντάρτισσα από τη Γουατεμάλα που μάχεται τη στρατιωτική δικτατορία αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν εκείνος έρχεται να ζήσει μαζί της, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στα καθήκοντά της ως μητέρα και στον αγώνα της, την ώρα που το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στρέφει τα βλέμματα του κόσμου στο Μεξικό και της δίνει μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξει τη βία που συνεχίζει να πλήττει την πατρίδα της. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου Σέζαρ Ντίας -πρώτη ήταν το «Οι μητέρες μας» (2019)- με τους Μπερενίς Μπεζό, Ματέο Λαμπέ, Λεονάρδο Ορτίζγκρις.

Ice Cream Man

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Σλάσερ από τον Ιλάι Ροθ, που μετατρέπει ένα από τα πιο αθώα σύμβολα του καλοκαιριού, το φορτηγάκι του παγωτατζή, σε εφιάλτη. Η ταινία ξεκινά σε μια φαινομενικά ειδυλλιακή παραθαλάσσια πόλη, όπου η άφιξη ενός παγωτατζή μοιάζει στην αρχή σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά δοκιμάζουν τα παγωτά του, η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας, βίας και χάους. Με τους

Αρι Μίλεν, Τσάρλι Ζέλτζερ, Σάιλο Ο’Ράιλι. Η ιδέα του Ice Cream Man γεννήθηκε πριν από περίπου 20 χρόνια, λίγο μετά το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ιλάι Ροθ με το Cabin Fever.

Οι Ψίθυροι (1961)

Σίρλεϊ ΜακΛέιν, Όντρεϊ Χέπμπορν, Τζέιμς Γκάρνερ, Μίριαμ Χόπκινς στην ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ -πρωτότυπος τίτλος «The Chidren’s Hour»- που βασίζεται στο ομώνυμο, πρωτοποριακό για την εποχή του θεατρικό έργο της Λίλιαν Χέλμαν. Η Μάρθα και η Κάρεν που διευθύνουν ένα ιδιωτικό οικοτροφείο θηλέων βλέπουν τη ζωή και την καριέρα τους να καταστρέφονται όταν μια μαθήτρια διαδίδει τη φήμη ότι διατηρούν ερωτική σχέση.

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Zabriskie Point (1970)

Η μοναδική ταινία που γύρισε ο Μικελάντζελο Αντονιόνι εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ, η οποία σημείωσε

μεγάλη εμπορική αποτυχία. Ένας ιδεαλιστής και πολιτικοποιημένος φοιτητής, που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια μιας βίαιης φοιτητικής διαδήλωσης συναντά στο απόκοσμο τοπίο Zabriskie Point στην Καλιφόρνια, την νεαρή Ντάρια. Με τη μουσική των Pink Floyd.

Ο Θεός Ελέφαντας (1979)

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Η αγάπη του εμβληματικού Ινδού σκηνοθέτη Σατγιαζίτ Ρέι (1921- 1992) για τον Σέρλοκ Χολμς τον οδήγησε να δημιουργήσει τον δικό του χαρακτήρα, τον ντετέκτιβ Φελούντα. Ο Ρέι αφηγήθηκε τις περιπέτειες του Φελούντα σε πάνω από 30 διηγήματα και βιβλία, με τη συγκεκριμένη ταινία να αποτελεί μία από τις δύο διασκευές των ιστοριών του στη μεγάλη οθόνη από τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

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Στον Θεό ελέφαντα, ο Φελούντα βρίσκεται σε διακοπές στο Βαρανάσι μαζί με τον βοηθό του, τον Ταπές, και τον συγγραφέα βιβλίων μυστηρίου, Γκανγκούλι. Εκεί, συναντάει την οικογένεια Γκοσάλ, η οποία τον προσλαμβάνει αμέσως για να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης του χρυσού αγαλματίδιου του Θεού Γκανέσα, ένα οικογενειακό κειμήλιο που είχε χαρίσει στον πρόγονό τους ο βασιλιάς του Νεπάλ. Με τους Σάντος Ντούτα, Μόνου Μακέρζι, Ούτπαλ Ντουτ, Χαραντχάν Μπάννερτζι, Σάτια Μπανέρζι, Σουμίτρα Τσάτερζι, Μπίμαλ Τσατέρζι, Σιντάρτα Τσατέρζι.



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