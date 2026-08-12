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Το έργο που έγραψε η Σάρα Ρουλ εξερευνά τη σύγκρουση λογικής και πόθου μέσα από την ιστορία της Φαίδρας που ερωτεύεται τον θετό της γιο.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν υπό τη σκηνοθεσία του Λες Γουότερς στο New York City Center, με την επίσημη πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου 2027.

Το Manhattan Theatre Club αναλαμβάνει την παραγωγή του έργου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σκηνοθέτη Λες Γουότερς στον συγκεκριμένο οργανισμό μετά από τρεις ολόκληρες δεκαετίες.

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Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλιαν Μουρ θα πρωταγωνιστήσει τον χειμώνα στη νέα θεατρική παράσταση της υποψήφιας για Tony, Σάρα Ρουλ που θα ανέβει στη Νέα Υόρκη.

Η διάσημη ηθοποιός θα υποδυθεί τη Φαίδρα σε μια σύγχρονη διασκευή του αρχαιοελληνικού μύθου, όπου η θεά Αφροδίτη τη σημαδεύει με τα βέλη της, κάνοντάς την να ερωτευτεί παράφορα τον θετό της γιο, Ιππόλυτο.

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Το έργο εξερευνά την απόσταση μεταξύ λογικής και πόθου, ειδικά όταν πρόκειται για μια γυναίκα που αρνείται να καταπιέσει την επιθυμία της.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, oι παραστάσεις του «Faydra» σε σκηνοθεσία Λες Γουότερς και παραγωγή του Manhattan Theatre Club (MTC) θα ξεκινήσουν στο New York City Center του Μανχάταν στις 2 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 25 του ίδιου μήνα.

Αν και είναι γνωστή για την κινηματογραφική της διαδρομή, με αποκορύφωμα το Όσκαρ για το «Still Alice» (2014), αλλά και τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Boogie Nights», «The Big Lebowski», «Far From Heaven», «The End of the Affair», «The Hours» και «May December», η Μουρ ξεκίνησε την καριέρα της από το θέατρο.

Το 2006 εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ στο δράμα του David Hare «The Vertical Hour», ενώ για τέσσερα χρόνια συμμετείχε στη θεατρική ομάδα του «Uncle Vanya» υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Αντρε Γκρέγκορι.

Η Σάρα Ρουλ έχει γράψει τα έργα «The Clean House», «Eurydice», «For Peter Pan on Her 70th Birthday», καθώς και το υποψήφιο για βραβείο Tony «In the Next Room». Τόσο το «The Clean House» όσο και το «In the Next Room ήταν υποψήφια για Πούλιτζερ.

«Η τολμηρή, αστεία και καθηλωτική ματιά της Σάρα Ρουλ πάνω σε αυτή την κλασική ιστορία θα φέρει την εξαιρετικά ταλαντούχα Τζούλιαν Μουρ ξανά στη σκηνή του θεάτρου, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει την επιστροφή του Λες Γουότερς στο MTC μετά από τρεις δεκαετίες», ανέφερε σε δήλωσή της η καλλιτεχνική διευθύντρια του Manhattan Theatre Club, Νίκι Χάντερ.