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Στην παράσταση συμμετέχει η ομάδα winter guests μαζί με χορευτές του Tanztheater Wuppertal, συνδυάζοντας τον σύγχρονο χορό με τον προφορικό λόγο.

Το έργο αναζητά την ανθρώπινη έκφραση μέσα από τα διλήμματα της ηθικής, του καθήκοντος και της πολυπλοκότητας της σύγχρονης εξουσίας.

Η σκηνοθεσία εξετάζει τη σύγκρουση μεταξύ νόμου και δικαιοσύνης, αποφεύγοντας τον διδακτισμό και εστιάζοντας στη διαχρονική σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

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Μία παράσταση που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου και του προφορικού λόγου, μία νέα, ριζοσπαστική ερμηνεία της Αντιγόνης, εμπνευσμένη από το έργο του Σοφοκλή, υπόσχεται ο Άλαν Λουσιέν Όγεν, ένας από τους πιο ανήσυχους σύγχρονους χορογράφους, συγγραφείς και σκηνοθέτες της Νορβηγίας στην πρώτη του κάθοδο στην Επίδαυρο, στις 7 και 8 Αυγούστου.

Επί σκηνής, η καλλιτεχνική ομάδα παραστατικών τεχνών winter guests, που ο ίδιος ίδρυσε πριν από είκοσι χρόνια και αποτελείται από χορευτές, ηθοποιούς, συγγραφείς και σχεδιαστές. Μαζί τους, σημαντικοί συνεργάτες-χορευτές του Tanztheater Wuppertal της Πίνα Μπάους, με τον Όγεν να είναι από τους πρώτους χορογράφους που προσκλήθηκε να δημιουργήσει ένα νέο, ολοκληρωμένο έργο για την ομάδα μετά τον θάνατο της ιδρύτριάς της.

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Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Όγεν, «η δική μας Αντιγόνη δεν είναι απλώς μια σκηνική παρουσίαση του κειμένου του Σοφοκλή, αλλά μια τολμηρή επανερμηνεία της διαχρονικής τραγωδίας του, μέσα από τη σωματική ποίηση του Tanztheater, σε διάλογο με τον προφορικό λόγο και τον σύγχρονο χορό».

Περισσότερο από μια αναδιήγηση, είναι μια εκ νέου ανακάλυψη των ιδεών του έργου μέσα από την κίνηση, τον λόγο και τις καταστάσεις. Η παράσταση φωτίζει τη βαθιά ανθρώπινη έκφραση, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με τα άλυτα διλήμματα του έργου: το καθήκον, την αξιοπρέπεια, την ηθική και την πολυπλοκότητα της εξουσίας.

Σε μια εποχή όπου το λάθος χαρακτηρίζεται κακό και το σωστό απορρίπτεται ως ηθικολογία, πού βρίσκεται ο Θεός μέσα σε όλο αυτό το χάος; Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ταπεινότητα διακυβεύονται σε έναν αγώνα για τον σεβασμό των ανθρώπινων νόμων.

Μέσα από ουρλιαχτά ανέμων και κραυγές πουλιών, μέσα από απελπισμένο πένθος και βίαιη τυραννία, οι σκηνές του έργου εκσφενδονίζουν τη σημασία τους πίσω στα σύγχρονα διλήμματά μας. Απαιτητική και καθηλωτική, πολιτική χωρίς διδακτισμό και λυρική χωρίς στολίδια, η Αντιγόνη θέτει το επιτακτικό ερώτημα: Τί σημαίνει να ενεργείς όταν ο νόμος και η δικαιοσύνη δεν συμβαδίζουν;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Χορογραφία Alan Lucien Øyen

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες Andrew Wale, Daniel Proietto



Ερμηνεύουν Enoch Grubb, Douglas Letheren, Pascal Marty, Antonin Monié, Nazareth Panadero, Julie Shanahan, Fernando Suels Mendoza, Meng-Ke Wu



Σκηνικά Åsmund Fæarvaag

Κοστούμια Stine Sjøgren

Φωτισμοί Martin Flack

Ήχος Gunnar Innvær

Βίντεο Mathias Grønsdal

Φωτογραφίες Mats Bäcker