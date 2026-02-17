Με άξονα την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ -ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του ευρωπαϊκού θεάτρου του 20ού αιώνα- και αντλώντας υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και τη ζωντανή διαδικασία των προβών, ο Γιώργος Κουτλής ασχολείται άλλη μια φορά με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο σε μια παράσταση συνόλου.

Μετά τον αλληλοσκοτωμό του Ετεοκλή και του Πολυνείκη, τον ρόλο του βασιλιά στην Θήβα αναλαμβάνει ο, αδερφός της βασίλισσας Ιοκάστης, και θείος των νεκρών Κρέοντας. Ως νέος άρχοντας βγάζει διάταγμα να ταφεί μόνο ο Ετεοκλής, ενώ ο Πολυνίκης ως προδότης που επιτέθηκε στην πόλη να μείνει άταφος προς παραδειγματισμό, κι όποιος προσπαθήσει να τον θάψει θα θανατωθεί. Η Αντιγόνη, αδερφή του Πολυνείκη και του Ετεοκλή, αποφασίζει ενάντια στις εντολές του βασιλιά να θάψει τον αδελφό της, συλλαμβάνεται κι έρχεται αντιμέτωπη με την εξουσία.

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Γραμμένο το 1944, μέσα στην Κατοχή της Γαλλίας, το έργο του Ανούιγ διαβάζει τον αρχαίο μύθο ως σύγχρονη πολιτική αλληγορία, όχι ως μάχη καλού και κακού, αλλά ως σύγκρουση δύο κόσμων: της νεότητας που αρνείται να συμβιβαστεί και της εξουσίας που επιβάλλει το σωστό για το «κοινό καλό».

Η παράσταση «Αντιγόνη», βασισμένη στο έργο του Ανούιγ, ανεβαίνει από τις 2 Μαΐου και για 13 μόνο παραστάσεις στο θέατρο «Κιβωτός», με 20 νέους ηθοποιοί -συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη-, που αφηγούνται την ιστορία λειτουργώντας ως σύνολο και ως χορός, ως ομάδα και ως γενιά.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Είναι, τουλάχιστον, εντυπωσιακό το πώς κάποιες ιστορίες απασχολούν τόσο τους ανθρώπους, ώστε αρχίζουμε να τις αποκαλούμε μύθους. Ο μύθος είναι ένα ιδιαίτερο είδος ιστορίας, με το οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες όψεις του κόσμου που μας περιβάλλει. Κι είναι ακόμη πιο γοητευτικό ότι επειδή είναι ιστορίες με ήρωες και γεγονότα και όχι θεωρητικά δοκίμια, δεν μας δίνουν απαντήσεις για τη ζωή -για το τι είναι σωστό και τι λάθος- αλλά μας φέρνουν αντιμέτωπους με ζητήματα και μας αφήνουν να τα ερμηνεύσουμε μόνοι μας. Κι, έτσι, ο μύθος γίνεται ένα ατέρμονα γόνιμο έδαφος που κάθε ένας που το σκαλίζει, θα βγάλει και τα φυτά που φύτεψε. Εμείς λοιπόν, 20 νέοι ηθοποιοί κι ένας σκηνοθέτης φυτέψαμε τα υλικά της νεότητας, την επαναστατικότητα, τον ρομαντισμό, την αγάπη για τη ζωή, αλλά και την βαθιά απογοήτευση για την εξουσία που καθορίζει τις ζωές μας, και μπαίνουμε για λίγο στα παπούτσια της “Αντιγόνης”, του “Κρέοντα” κι όλων αυτών των “συμβόλων-χαρακτήρων”, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κι εμείς τη θέση μας σε αυτή τη ζωή».

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Μουσική: Γιώργος Μπάτζιος

Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Επιμέλεια σκηνικών-κοστουμιών: Μαριάννα Νικολάου

Επιμέλεια κίνησης: Άλκηστις Πολυχρόνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Κουτσιούμπα

Παίζουν (αλφαβητικά): Ιωσήφ Αλί, Νίκος Αποστολόπουλος, Αθηνά Βαρνάβα, Νίκος Βλασάκης, Μαρίτα Γαγάνη, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Βασίλης Δημητριάδης, Γιώργος Εξακοΐδης, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Αγνή Καρβουντζή, Ντέμη Κλεφτάκη, Ευαγγελία Κυργιώτη, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Νεφέλη Παντερμαλή, Παναγιώτης Παυλίδης, Σοφιανός Πεσιρίδης, Μαργαρίτα Στραβουδάκη, Εύα Τζανακάκη, Γιάννης Χριστοφορίδης

Info

Θέατρο Κιβωτός Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54, τηλέφωνο: 210 34 27 426

Πρεμιέρα: Σάββατο 2 Μαΐου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 21:00

Σαββατο 21:00

Κυριακή 20:00

Εισιτήρια από 15€

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/antigoni-se-skinothesia-giorgou-koutli