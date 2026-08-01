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Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Το έργο πραγματεύεται την ιστορία ενός στρατηγού που υποκύπτει στη φιλοδοξία του και οδηγείται σε έναν κύκλο βίας και ενοχών.

Η προπώληση των εισιτηρίων για την παράσταση έχει ήδη ξεκινήσει για το κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη παραγωγή.

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Στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», «λόγω ειδικών τεχνικών απαιτήσεων», και όχι στο ιστορικό «Αμφι-Θέατρο» όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, θα παρουσιασθεί το φθινόπωρο ο «Μακμπέθ» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γάλλο (Μακμπέθ) και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Λαίδη Μακμπέθ).

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Την μετάφραση υπογράφει ο Νίκος Χατζόπουλος, την σκηνοθεσία και διασκευή η Κατερίνα Ευαγγελάτου, τα σκηνικά η Εύα Μανιδάκη, τα κοστούμια η Βασιλική Σύρμα, την μουσική ο Σταύρος Γασπαράτος, την κίνηση η Πατρίσια Απέργη.

Στον «Μακμπέθ», την πιο σκοτεινή αλλά και μικρότερη σε έκταση τραγωδία του, ο Σαίξπηρ αφηγείται την ιστορία ενός στρατηγού ο οποίος επιστρέφοντας νικητής από τον πόλεμο, υποκύπτει στην προφητεία τριών μαγισσών και στην αχαλίνωτη φιλοδοξία του ιδίου και της συζύγου του και δολοφονεί τον βασιλιά Ντάνκαν για να καταλάβει τον θρόνο. Η κατάκτηση της εξουσίας όμως, τον βυθίζει σε έναν αδιάκοπο κύκλο βίας, φόβου και ενοχών, οδηγώντας τόσο τον ίδιο όσο και τη λαίδη Μακμπέθ στην κατάρρευση.

Η υπόθεση βασίζεται κυρίως σε χρονικό της ιστορίας της Σκοτίας του Ραφαήλ Χόλινσετ (1577). Γράφτηκε το 1605 ή 1606, παίχτηκε για πρώτη φορά το 1610 και δημοσιεύθηκε το 1623.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου με τους πρωταγωνιστές της παράστασης

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου είχε προαναγγείλει ότι την θεατρική περίοδο 2026-2027 θα επέστρεφε στο «Αμφι-Θέατρο» αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου, το οποίο είχαν ιδρύσει οι γονείς της, Σπύρος Α. Ευαγγελάτος και Λήδα Τασοπούλου. Η προπώληση για τον «Μακμπέθ» έχει αρχίσει.

Συντελεστές

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

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Σκηνοθεσία-Διασκευή: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

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Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Βίντεο: Παντελής Μάκκας

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Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Promo Φωτογραφίες: Έφη Γούση

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχαέλα Σαραντινοπούλου

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Διανομή

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Μακμπέθ: Γιώργος Γάλλος

Λαίδη Μακμπέθ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Μακντάφ: Μιχάλης Μιχαλακίδης

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Μπάνκουο: Λευτέρης Πολυχρόνης

Πρώτη Μάγισσα: Έλενα Τοπαλίδου

Δεύτερη Μάγισσα: Αλεξάνδρα Λέρτα

Λένοξ: Ερρίκος Μηλιάρης

Μάλκομ: Χρήστος Διαμαντούδης

Ντάνκαν, Δεύτερος φονιάς, Σίγουορντ: Σταύρος Καλλιγάς

Ρος, Κέιθνες: Γιώργης Παρταλίδης

Λοχίας, Πρώτος Φονιάς, Μέντιθ: Βασίλης Μίχας

Υπηρέτης: Γιώργος Μπραουδάκης

Και τα παιδιά: Μάρκος Απέργης, Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αλέξανδρος Γκοργκορώσης, Οδυσσέας Λαμπρακόπουλος, Αλκυόνη Μαραγκού, Φωτεινή Φίνκο

Η προπώληση ξεκίνησε.