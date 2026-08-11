Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπραντ Πιτ υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία ταινιών μεσαίου προϋπολογισμού.

Ο ηθοποιός εκφράζει προβληματισμό σχετικά με την πιθανή υποκατάσταση των ερμηνευτών από την τεχνολογία, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης δημιουργικής καθοδήγησης.

Παράλληλα, ο Πιτ αναφέρεται στην πρακτική της ψηφιακής σάρωσης του σώματος, επισημαίνοντας τις ανησυχίες που εγείρονται για τα δικαιώματα χρήσης των ψηφιακών αντιγράφων.

Ο ίδιος επιλέγει να διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων του, ενώ αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στερούνται της αυθεντικής ανθρώπινης εμπειρίας.

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Ο Μπραντ Πιτ είναι ανοιχτός όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων ταινιών μεσαίου προϋπολογισμού.

Σε νέα συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ρωτήθηκε για την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα για τη δυνατότητα αξιοποίησής της στη δημιουργία οπτικών εφέ, τα οποία με τις συμβατικές μεθόδους μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δαπανηρά.

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«Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εφόσον χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο, μπορεί να βοηθήσει να γυριστούν ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού, της τάξης των 40 έως 90 εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Πιτ.

Πιο σύνθετη, ωστόσο, είναι η στάση του στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για να υποκαταστήσει ηθοποιούς.

Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι η AI θα μπορούσε να αναπαράξει μία δική του ερμηνεία, απάντησε ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον δημιουργό που βρίσκεται πίσω από τη διαδικασία.

«Εξαρτάται από το ποιος τη δημιουργεί, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν, ποιος αφηγείται την ιστορία. Ποιος λέει “θέλω να δω αυτό το συναίσθημα από εκείνον” και στη συνέχεια μπορεί να εξετάσει όσα προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, να πει “περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση” και να τα προσαρμόσει αναλόγως. Επομένως, θα μπορούσαν να το κάνουν, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ίσως να μην αντανακλούσε τις δικές μου επιλογές ούτε όσα εγώ ανακάλυψα μέσα από την ερμηνεία του ρόλου».

Ο Πιτ χαρακτήρισε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο «ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα», ενώ αναφέρθηκε και στην πρακτική της ψηφιακής σάρωσης του σώματος των ηθοποιών.

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Η τεχνολογία body scanning χρησιμοποιείται συχνά για σκηνές δράσης και μάχης ή για την ψηφιακή αναπαράσταση ενός ηθοποιού σε νεότερη ηλικία, έχει όμως προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης των ψηφιακών αυτών αντιγράφων στο μέλλον -ποιος το κατέχει, για πόσο διάστημα επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί και εάν θα μπορούσε μελλοντικά να το αξιοποιήσει σε άλλη παραγωγή χωρίς νέα άδεια ή αμοιβή του ηθοποιού.

«Μας λένε όλους να… σαρώνουμε τον εαυτό μας», ανέφερε. «Εμένα με σαρώνουν εδώ και 20 χρόνια και πάντοτε έβαζα στο συμβόλαιό μου τον όρο: “Μου ανήκουν και τα καταστρέφω”. Τελικά έπρεπε να τα είχα κρατήσει! Όλα αυτά τα χρόνια φρόντιζα πάντοτε να καταστρέφονται, επειδή είμαι ένα παρανοϊκό αγόρι από τα Όζαρκ», είπε αστειευόμενος, αναφερόμενος στην καταγωγή του από το Μιζούρι.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι πρόσφατα άκουσε ένα τραγούδι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, «ήταν πραγματικά πολύ καλό». Επισήμανε, ωστόσο, ότι διέκρινε μια επαναληπτικότητα και ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να συγκριθεί με την εμπειρία της ανθρώπινης φωνής: «Δεν θα είναι το ίδιο με το να ακούς τη φωνή της – τη φωνή μιας γυναίκας, τη φωνή ενός ανθρώπου».

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Η επόμενη ταινία του Πιτ είναι το Heart of the Beast, στην οποία υποδύεται έναν πρώην στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων που επιβιώνει από αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τον σκύλο του.

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ, για τον οποίο κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο.

Το The Adventures of Cliff Booth, που θα σκηνοθετήσει ο Ντέιβιντ Φίντσερ, δεν είναι ακριβώς σίκουελ, αλλά περισσότερο μια νέα, αυτοτελή περιπέτεια του Κλιφ Μπουθ. Η λογική της ταινίας παραπέμπει στις τηλεοπτικές σειρές με τις οποίες, όπως έχει πει ο Ταραντίνο -που υπογράφει το σενάριο- μεγάλωσε: οι ίδιοι χαρακτήρες επέστρεφαν κάθε φορά σε μια διαφορετική περιπέτεια, ενώ κάθε ιστορία στεκόταν και από μόνη της

Όταν ο Ταραντίνο αποφάσισε ότι δεν ήθελε η συγκεκριμένη ταινία να είναι η δέκατη και τελευταία σκηνοθετική δουλειά του, ο Πιτ ζήτησε την άδειά του για να δώσει το σενάριο στον Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο Fight Club. «Ο Κουέντιν μου έδωσε την ευλογία του», αποκάλυψε ο Πιτ. «Ο Φίντσερ κι εγώ βρισκόμασταν σε ένα αεροπλάνο και του έδωσα το σενάριο. Μέχρι να προσγειωθούμε, μου είχε πει: “Θα το κάνω”».

Με πληροφορίες από Variety

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