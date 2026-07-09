Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει τη δράση του Γιώργου Δρίβα με τίτλο Συνομιλία με ένα λογισμικό στην Αρχαία Αγορά από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου.

Ο δημιουργός πραγματοποιεί μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση, συνομιλώντας με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που καλείται να ερμηνεύσει τον χώρο χωρίς προηγούμενη γνώση της ιστορίας του.

Μέσα από φιλοσοφικούς διαλόγους για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός αρχαιολογικού ντετέκτιβ που ερευνά ένα πολιτισμικό έγκλημα.

Το έργο προτείνει εναλλακτικές μυθοπλαστικές αναγνώσεις του μνημείου, προσδίδοντας στο λογισμικό ανθρώπινη υπόσταση και εκφράζοντας υπαρξιακές ανησυχίες για την πιθανή εξέλιξη του μέλλοντος.

Οι θεατές παρακολουθούν τη δράση διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών μέσω ασύρματων ακουστικών, εξερευνώντας τα μνημεία της Αρχαίας Αγοράς μαζί με τον δημιουργό και την τεχνητή νοημοσύνη.

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Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δράση με την υπογραφή του Γιώργου Δρίβα παρουσιάζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου.

To έργο με τίτλο Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά είναι μια περιπατητική – διαλογική ξενάγηση, βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού με μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ) που παρουσιάζεται υπό την μορφή μιας περιδιάβασης στην Αρχαία Αγορά, στην καρδιά της πόλης των Αθηνών.

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Ο εικαστικός και σκηνοθέτης Γιώργος Δρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο ΑΙ να «περπατήσει» πλάι του, σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση, που βασίζεται σε ερωταποκρίσεις, στα βήματα ενός σωκρατικού διαλόγου.

Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: Το μοντέλο ΑΙ δεν γνωρίζει που βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο.

Χωρίς να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το ΑΙ καλείται να «ερμηνεύσει» την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις «αυθόρμητες», «ανιστόρητες» σκέψεις του. Ταυτόχρονα προσκαλείται να φανταστεί και να «εντάξει» τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου.

Η συζήτηση κινείται κυρίως σε τρεις άξονες, –παρελθόν, παρόν, μέλλον– με το ΑΙ να προτρέπεται να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του «ύπαρξη» σε αυτά τα υποθετικά σενάρια.

Έτσι, το AI μοντέλο μετατρέπεται σε αρχαιολογικό ντετέκτιβ του μέλλοντος και ερευνά ένα πολιτισμικό έγκλημα. Σε μια συγκεκριμένη διαδρομή μέσα στην Αρχαία Αγορά, οι θεατές παρακολουθούν τον Δρίβα και τη συνομιλία του με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε επιλεγμένα σημεία, σταματούν για να ακούσουν την περιγραφή ενός μνημείου, την αναζήτηση των στοιχείων του εγκλήματος, έναν προβληματισμό, μια σκέψη ή μια «αναφορά» που το μοντέλο έχει συντάξει για να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους.

Με αφορμή αυτόν τον περιπατητικό – εξερευνητικό διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, το έργο ανοίγει ένα πεδίο συζητήσεων που προτείνει εναλλακτικές μυθοπλαστικές αναγνώσεις του αρχαίου μνημείου, αποδίδοντας στο ΑΙ μια οικεία, σχεδόν ανθρώπινη υπόσταση. Εν τέλει, το μοντέλο αρχίζει να διατυπώνει υπαρξιακές ανησυχίες και προσκαλεί να μας φανταστούμε σε μια, περισσότερο ή λιγότερο, πιθανή εκδοχή του επερχόμενου Αύριο.

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Συντελεστές

Σενάριο – Σκηνοθεσία – Παρουσίαση Γιώργος Δρίβας, σε συνεργασία με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Σχεδιασμός – Επιμέλεια ήχου Γιώργος Ραμαντάνης

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Σχεδιασμός Κοστουμιού Adonis.eu

Βοηθός Σκηνοθέτη Σοφία Δαμαλά

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη Νικόλας Κεραμεύς

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Οι εικόνες αποτελούν την αρχή μιας συζήτησης του δημιουργού με διαφορετικά ΑΙ μοντέλα για το μέλλον της Αρχαίας Αγοράς και δεν αποτελούν μέρος της δράσης.

Info

Σημείο εισόδου και εξόδου αρχαιολογικού χώρου: Πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγύ

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Ώρα συγκέντρωσης του κοινού: 19.00

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Ώρα έναρξης της δράσης: 19.30

Διάρκεια: 45’ περίπου

Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά παρουσίαση: 30 άτομα

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Η παρουσίαση θα γίνεται με ασύρματο σύστημα ακουστικής ξενάγησης (ένα ζευγάρι ακουστικών ανά θεατή).