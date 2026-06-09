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Μια από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης αποκαλύπτεται στον κόσμο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Εργαλεία AI υπόσχονται να κάνουν τον προγραμματισμό ταχύτερο και ευκολότερο, όμως την ίδια στιγμή δημιουργούν ένα νέο πρόβλημα: μια τεράστια ροή κώδικα χαμηλής ποιότητας που καταλήγει σε εθελοντές προγραμματιστές οι οποίοι καλούνται να τον ελέγξουν, να τον διορθώσουν ή να τον απορρίψουν.

Μια χαρακτηριστική εικόνα που έχει γίνει viral στην κοινότητα του open source δείχνει μια τεράστια στοίβα από κουτιά με την επιγραφή «όλη η σύγχρονη ψηφιακή υποδομή» και στη βάση ένα μικρό κουτί που κρατάει τα πάντα όρθια: «ένα έργο που κάποιος τυχαίος άνθρωπος στη Νεμπράσκα συντηρεί χωρίς ανταμοιβή από το 2003».

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Η εικόνα περιγράφει μια πραγματικότητα που λίγοι χρήστες του διαδικτύου σκέφτονται. Σχεδόν κάθε εφαρμογή, ιστοσελίδα και λειτουργικό σύστημα βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα, μεγάλο μέρος του οποίου διατηρείται από ανθρώπους που εργάζονται εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο τους.

Τώρα όμως, η έκρηξη της παραγωγής κώδικα μέσω τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τους κανόνες. Τα μοντέλα AI μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να γράψουν νέες λειτουργίες, να διορθώσουν σφάλματα ή να δημιουργήσουν ολόκληρα προγράμματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κώδικας αυτός συχνά δεν είναι έτοιμος για πραγματική χρήση. Μπορεί να φαίνεται σωστός με μια πρώτη ματιά, αλλά να κρύβει προβλήματα που απαιτούν ώρες ανθρώπινου ελέγχου.

Έτσι δημιουργείται ένα νέο «σημείο συμφόρησης»: η παραγωγή κώδικα έγινε φθηνή και μαζική, αλλά η ανθρώπινη αξιολόγηση παραμένει περιορισμένη.

Το GitHub, η μεγαλύτερη πλατφόρμα φιλοξενίας έργων ανοιχτού κώδικα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Σύμφωνα με στοιχεία που αποδόθηκαν στον επικεφαλής λειτουργιών της εταιρείας Kyle Daigle, η πλατφόρμα κατέγραψε περίπου 1 δισεκατομμύριο υποβολές κώδικα το 2025, ενώ ο ρυθμός αύξησης δείχνει πορεία προς περίπου 14 δισεκατομμύρια το 2026.

Πολλές κοινότητες πλέον περιορίζουν ή μπλοκάρουν νέες συνεισφορές, καθώς αντιμετωπίζουν αυτό που αποκαλούν «drive-by contributions»: μαζικές υποβολές που δημιουργούνται από AI χωρίς ουσιαστική κατανόηση του έργου. Σε αρκετές περιπτώσεις, νεότεροι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία για να αυξήσουν γρήγορα το ιστορικό τους στο GitHub και να εμφανίσουν μεγαλύτερη δραστηριότητα σε πιθανούς εργοδότες.

Το Ίδρυμα Zig Software Foundation, που υποστηρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού Zig, έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει συνεισφορές με βοήθεια AI, υποστηρίζοντας ότι η ποιότητά τους ήταν εξαιρετικά χαμηλή.

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«Ο κώδικας που γράφεται από AI μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί, όμως τα προβλήματα βρίσκονται συχνά κρυμμένα», εξηγούν ερευνητές που μελετούν τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής. Μελέτες έχουν επίσης εξετάσει ζητήματα ασφάλειας σε κώδικα που παράγεται από AI, εντοπίζοντας περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ευπάθειες που χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο.

Για κάποιους προγραμματιστές, η πίεση έχει γίνει αφόρητη. Ο Chad Whitacre, ο οποίος ηγούνταν της ομάδας open source στην εταιρεία Sentry, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον χώρο της τεχνολογίας, περιγράφοντας την AI ως «την τελευταία σταγόνα» που τον οδήγησε σε μια πιο απομονωμένη ζωή μακριά από τον κλάδο.

Η Miranda Heath από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου ερευνά την επαγγελματική εξουθένωση στους προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα. Όπως περιγράφει, αρκετοί άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον χώρο εμφανίζουν την ανάγκη να απομακρυνθούν από την τεχνολογία, να στραφούν στη φύση ή σε άλλες δραστηριότητες, καθώς η πίεση επηρεάζει την καθημερινότητά τους και τις προσωπικές τους σχέσεις.

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Η ίδια υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στις υποδομές ανοιχτού κώδικα αντί να κατευθύνουν συνεχώς πόρους στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και στην ανάπτυξη της AI.

Ο Vlad-Stefan Harbuz, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, εργάζεται σε έργα ανοιχτού κώδικα στον ελεύθερο χρόνο του και περιγράφει ένα αυξανόμενο αίσθημα «απαίτησης» από πλευράς χρηστών.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι οι προγραμματιστές χρωστούν δωρεάν εργασία στους άλλους, ακόμη και εις βάρος της ψυχικής τους υγείας», αναφέρει.

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Ο Harbuz θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στις εταιρείες που κυκλοφόρησαν τα εργαλεία AI για προγραμματισμό, αλλά και στις πλατφόρμες που τα ενσωμάτωσαν. Το GitHub, ιδιοκτησίας Microsoft, έχει προωθήσει το Copilot, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά τους χρήστες να γράφουν κώδικα και να συνεισφέρουν σε έργα.

Η κριτική που δέχεται η πλατφόρμα είναι ότι δημιούργησε ένα σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να παράγει τεράστιες ποσότητες κώδικα χωρίς να ακολουθεί τις διαδικασίες συνεργασίας που χαρακτήριζαν παραδοσιακά το open source.

Για τους διαχειριστές έργων, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ένας κώδικας μπορεί να είναι ελαττωματικός. Είναι ότι μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση ενός έργου χωρίς συζήτηση, να προσθέσει χιλιάδες γραμμές που κανείς δεν ζήτησε και να διαλύσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινότητες προγραμματιστών.

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Η τεχνητή νοημοσύνη υποσχέθηκε να απελευθερώσει τους δημιουργούς από τη βαρετή δουλειά. Όμως στον κόσμο του ανοιχτού κώδικα, η νέα πραγματικότητα μοιάζει διαφορετική: η δημιουργία έγινε πιο εύκολη από ποτέ, αλλά η ευθύνη του ελέγχου έπεσε στους ίδιους ανθρώπους που κρατούν όρθια τη μεγαλύτερη ψηφιακή υποδομή του πλανήτη.

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Με πληροφορίες από NewScientist / Arxiv