Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Meta απέσυρε μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούσε εικόνες χρησιμοποιώντας δημόσιες φωτογραφίες χρηστών του Instagram χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους.

Η απόφαση ελήφθη μόλις τρεις ημέρες μετά την παρουσίαση της δυνατότητας, λόγω των έντονων αντιδράσεων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η ένωση ηθοποιών SAG-AFTRA άσκησε κριτική στην εταιρεία υποστηρίζοντας ότι η χρήση προσωπικού περιεχομένου χωρίς άδεια είναι απαράδεκτη.

Η Meta αναγνώρισε επίσημα ότι η λειτουργία δεν πέτυχε τον επιδιωκόμενο σκοπό της και προχώρησε στην πλήρη κατάργησή της.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο της τεχνολογίας.

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Μόλις τρεις ημέρες μετά την παρουσίασή της, η Meta απέσυρε μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που επέτρεπε τη δημιουργία εικόνων με βάση δημόσιες φωτογραφίες χρηστών του Instagram. Η απόφαση ήρθε ύστερα από έντονες αντιδράσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και την έλλειψη ρητής συναίνεσης.

Η λειτουργία παρουσιάστηκε στις 7 Ιουλίου και έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες μέσω της Meta AI χρησιμοποιώντας ως πρότυπο οποιονδήποτε δημόσιο λογαριασμό στο Instagram, αρκεί να γινόταν αναφορά (@mention) στο προφίλ του. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνταν αυτόματα οι δημόσιες φωτογραφίες των χρηστών, γεγονός που προκάλεσε κύμα επικρίσεων.

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Παρότι το μοντέλο δημιουργίας εικόνων Muse Image, το πρώτο που αναπτύχθηκε από τη Meta Superintelligence Labs, παραμένει διαθέσιμο, η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει πλέον καταργηθεί.

Σε ενημέρωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο επίσημο ιστολόγιο της εταιρείας, η Meta αναγνώρισε ότι η λειτουργία δεν πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε.

«Στόχος μας ήταν να προσφέρουμε ένα χρήσιμο δημιουργικό εργαλείο και να δώσουμε στους ανθρώπους τον έλεγχο σχετικά με το αν το δημόσιο περιεχόμενό τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά. Ακούσαμε τις αντιδράσεις και διαπιστώσαμε ότι η λειτουργία αυτή δεν πέτυχε τον σκοπό της. Για τον λόγο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμη», ανέφερε η εταιρεία.

Από τους πιο έντονους επικριτές ήταν η ένωση ηθοποιών SAG-AFTRA, η οποία υποστήριξε ότι η χρήση φωτογραφιών χρηστών χωρίς σαφή και ρητή συγκατάθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

«Οτιδήποτε διαφορετικό από μια σαφή και εμφανή διαδικασία εθελοντικής συμμετοχής (opt-in) για τέτοιου είδους χρήσεις είναι απαράδεκτο και συνιστά σοβαρή λανθασμένη εκτίμηση του δημόσιου αισθήματος απέναντι στους προφανείς κινδύνους και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας πρακτικής», ανέφερε η ένωση στην ανακοίνωσή της.

Μετά την απόσυρση της λειτουργίας, εκπρόσωπος της SAG-AFTRA δήλωσε στο Reuters ότι, δεδομένων των κινδύνων που συνεπάγεται η δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων χωρίς συναίνεση, η κατάργησή της ήταν η μόνη υπεύθυνη επιλογή.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εταιρείες τεχνολογίας έχουν δεχθεί έντονη κριτική για εργαλεία δημιουργίας εικόνων και βίντεο που θεωρήθηκε ότι παραβιάζουν δικαιώματα ιδιωτικότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν προϊόντα όπως το Sora της OpenAI και ο δημιουργός εικόνων Grok της xAI, η βιομηχανία είχε αρχίσει να στρέφεται περισσότερο σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Meta εκλαμβάνεται είτε ως επιστροφή σε πρακτικές που είχαν ήδη προκαλέσει προβληματισμό είτε ως μια σημαντική λανθασμένη εκτίμηση των αντιδράσεων που θα προκαλούσε.