Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Meta Platforms σχεδιάζει την κατασκευή ενός δικού της μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, με την κωδική ονομασία Iris, για να ενισχύσει τις υποδομές των κέντρων δεδομένων της.

Το εγχείρημα υλοποιείται μέσω συνεργασιών με την Broadcom και την TSMC, με στόχο τη μείωση του υπολογιστικού κόστους και την ανεξαρτησία από εξωτερικούς προμηθευτές.

Η εταιρεία σκοπεύει να κυκλοφορεί νέα τσιπ ανά εξάμηνο έως το 2027, επιταχύνοντας τις εξελίξεις στα συστήματα που τροφοδοτούν το Facebook και το Instagram.

Για την επέκταση της υπολογιστικής της υποδομής, η Meta επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας εξαρτημάτων με διάφορους τεχνολογικούς συνεργάτες.

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Σε μία κίνηση που αποδεικνύει την πρόθεση της Meta Platforms να αυξήσει την ανταγωνιστική της ισχύ, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή ενός δικού της μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης από τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Μeta παράγει το δικό της τσιπ AI

Το τσιπ για τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας, με την κωδική ονομασία «Iris», αποτελεί μέρος ενός έργου τεσσάρων γενεών για τους επιταχυντές MTIA (Meta Training and Inference Accelerators). Στόχος είναι η χρήση εξατομικευμένου υλικού για τη βελτίωση των συστημάτων AI που τροφοδοτούν το Facebook και το Instagram. Οι δοκιμές του τσιπ διήρκεσαν μόλις έξι εβδομάδες και δεν εντόπισαν σημαντικά προβλήματα.

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Η Meta προσάρμοσε το τσιπ στις δικές της ανάγκες, συνεργαζόμενη με την Broadcom για τον σχεδιασμό του και με την TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) για την κατασκευή του. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να βοηθήσει τον τεχνολογικό κολοσσό να μειώσει το τεράστιο υπολογιστικό του κόστος και να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από προμηθευτές τσιπ όπως η Nvidia και η AMD.

SITUATION DETECTED: Meta plans to start manufacturing its own AI chip in September, code-named Iris, as part of a push to boost computing power to 14 gigawatts next year, per Reuters.



The chip was designed with Broadcom and will be manufactured by TSMC. July 9, 2026

Το τσιπ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις μεγάλες ποσότητες μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs) που η Meta συνεχίζει να αγοράζει από τη Nvidia και την AMD για εφαρμογές AI. Ωστόσο, η υιοθέτηση των πιο πρόσφατων GPUs σε μια εταιρεία του μεγέθους της Meta «αποδείχθηκε δύσκολο εγχείρημα και μας κόστισε χρόνο», σημειώνεται στο εσωτερικό έγγραφο.

Η Meta αποκάλυψε το «Iris» με την τεχνική του ονομασία τον Μάρτιο, μαζί με άλλους τρεις επεξεργαστές AI. Σχεδιάζει μάλιστα να κυκλοφορεί ένα νέο τσιπ περίπου κάθε έξι μήνες έως το 2027, την ώρα που οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν νέα τσιπ AI σε διαστήματα ενός έτους ή και περισσότερο.

Για τη φετινή χρονιά, η Meta σχεδιάζει να αναπτύξει υπολογιστική υποδομή ισχύος 7 gigawatts, ενώ σκοπεύει να διπλασιάσει αυτόν τον αριθμό (φτάνοντας τα 14 gigawatts) μέσα στο 2027.

Η εταιρεία αναμένεται να δαπανήσει έως και 145 δισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές AI, ποσό που αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικά 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπολογίζεται ότι θα ξοδέψουν οι κολοσσοί της τεχνολογίας (Big Tech) στον συγκεκριμένο τομέα.

Για να επεκτείνει την υπολογιστική της υποδομή, η Meta επενδύει σε μακροχρόνιες, πολυετείς συμφωνίες προμήθειας εξαρτημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν συμβόλαια με τη Samsung Electronics για τσιπ μνήμης, τη Sandisk για αποθήκευση flash και τη Sumitomo Electric για εξοπλισμό οπτικών ινών.

Πηγή: Reuters