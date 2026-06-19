Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Meta ενσωματώνει ειδοποιήσεις για διαλείμματα και τη λειτουργία Quiet Mode στις εφαρμογές της, στοχεύοντας στον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης από τους εφήβους.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις καλούν τους χρήστες να μειώσουν το αέναο σκρολάρισμα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ψυχική υγεία.

Η αποτελεσματικότητα των υπενθυμίσεων αμφισβητείται, καθώς οι αλγόριθμοι των πλατφορμών παραμένουν σχεδιασμένοι για να ενισχύουν την εξάρτηση και τη συνεχή ενασχόληση με το περιεχόμενο.

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Η «αγαπημένη» Meta σε μία σειρά ρυθμίσεων για την υπερβολική χρήση των εφαρμογών της, κυρίως από τους εφήβους, αποφάσισε να ενσωματώσει ειδοποιήσεις για διαλείμματα, ιδιαίτερα κατά το νυχτερινό σκρολάρισμα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα λειτουργία Quiet Mode για πιο ελεγχόμενη χρήση των social media.

Και πράγματι αυτές τις μέρες, καθώς έκανα και εγώ ένα πέρασμα στα social media, είδα την παρακάτω ειδοποίηση του Instagram και ομολογώ πως κοντοστάθηκα για λίγο, σκεπτόμενη σε τι μπορεί να βοηθήσει.

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Η ίδια η Meta λοιπόν, η μαμά του Facebook και του Instagram, μας καλεί να κάνουμε ένα διάλειμμα από το αέναο σκρολάρισμα και να σκεφτούμε για λίγο την αλόγιστη χρήση που κάνουμε στα social media.

Εκτός του ότι προσωπικά δε θεωρώ ότι με βοηθάει αυτή η ειδοποίηση να σταματήσω το σκρολάρισμα και να βγω από το Instagram, μάλλον περισσότερο «ειρωνική» τη βρήκα. Οι δημιουργοί των social media, σκοπός των οποίων είναι ο εθισμός και η εξάρτηση με το περιεχόμενο τους, μας λένε τώρα να προσέξουμε και να σταματήσουμε το υπερβολικό σκρολάρισμα…

Και πράγματι, σε μια εποχή όπου ο ατελείωτος βομβαρδισμός περιεχομένου επηρεάζει τον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ψυχική υγεία, κάθε προσπάθεια περιορισμού μοιάζει χρήσιμη.

Όμως, το ερώτημα παραμένει: ποιος δημιούργησε εξαρχής το πρόβλημα; Τα Reels, τα stories που δεν τελειώνουν ποτέ, οι αλγόριθμοι που μας «διαβάζουν» και ξέρουν ακριβώς τι θα μας κρατήσει ξύπνιους δεν προέκυψαν τυχαία. Είναι ο εύκολος δρόμος του κέρδους για τις παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας.

Γι’ αυτό και οι νέες υπενθυμίσεις της Meta μοιάζουν σχεδόν αντιφατικές. Η ίδια η πλατφόρμα που μας έμαθε τι θα πει αποχαύνωση και ψηφιακός λήθαργος, μας λέει τώρα πώς θα απαλλαγούμε από αυτό. Είναι σαν να μας λένε οι εταιρείες fast food να τρώμε πιο υγιεινά, ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τις διαφημίσεις τους με τα λαχταριστά μπεργκερ.

Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί πιο ευφυείς τρόποι για να περιορίσει κάποιος τα social media, αν πραγματικά θέλει να το κάνει. Ψηφιακή παιδεία, ενημέρωση και συνειδητή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά χρειαζόμαστε.

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Ασχολίες, χόμπι, ταξίδια, συντροφικότητα, ενδιαφέρουσες διεξόδους που θα μας πάρουν -για λίγο έστω – μακριά από τις οθόνες.

Και είναι πράγματι δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτή την τόσο εθιστική συνήθεια, αλλά σίγουρα αν κάτι δεν θα μας βοηθήσει είναι μια ειδοποίηση στο Instagram.

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