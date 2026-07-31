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Η Χάλι Μπέρι απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Van Hunt, και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα το ζευγάρι εμφανίζεται να διασκεδάζει, να παίζει στην άμμο και να αγκαλιάζεται, σε ένα ανέμελο καλοκαιρινό σκηνικό. Ωστόσο, μία από τις φωτογραφίες ξεχώρισε, καθώς κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών αποκαλύφθηκε στιγμιαία το στήθος της ηθοποιού μέσα από το χαλαρό μαύρο φόρεμα που φορούσε.

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Η Χάλι Μπέρι επέλεξε να μην αφαιρέσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία από το άλμπουμ που δημοσίευσε, αλλά κάλυψε το σημείο με μια μωβ καρδιά, διατηρώντας έτσι την εικόνα στην ανάρτησή της. Την ίδια μωβ καρδιά χρησιμοποίησε και στη λεζάντα της δημοσίευσης, χωρίς να προσθέσει κάποιο άλλο σχόλιο.

Η ηθοποιός, η οποία τον τελευταίο καιρό μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική της ζωή, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σχέση της με τον Βαν Χαντ, με τον οποίο είναι αρραβωνιασμένη από το 2023. Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ, αν και κατά καιρούς δημοσιεύει κοινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.