Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι το Instagram προβάλλει πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, παραπέμποντας τους χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram για την αγορά του.

Παρά το γεγονός ότι οι διαφημίσεις αυτές περνούν από σύστημα ελέγχου περιεχομένου, η Meta απάντησε αρχικά ότι δεν παραβιάζουν τους κανόνες της, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε διαγραφές λογαριασμών και αποκλεισμούς συνδέσμων.

Η Meta υποστηρίζει ότι τα συστήματα ελέγχου της δεν είναι αλάνθαστα και δηλώνει ότι εργάζεται εντατικά για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης παιδιών μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, το Telegram ισχυρίζεται ότι έχει αφαιρέσει εκατοντάδες χιλιάδες ομάδες που σχετίζονται με παράνομο περιεχόμενο, αν και επικριτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της πλατφόρμας για την αποτροπή της διακίνησης τέτοιου υλικού.

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Έρευνα του BBC Eye αποκάλυψε ότι το Instagram προβάλλει πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία.

Οι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε το BBC World Service, χρησιμοποιούν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «παιδικό βίντεο» και παραπέμπουν τους χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, όπου μπορούν να αγοράσουν το υλικό με μόλις 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).

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Οι διαφημίσεις στο Instagram δημοσιεύονται μόνο αφού προηγουμένως εγκριθούν από το σύστημα τεχνολογίας ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας.

Όταν το BBC ανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε 24 ώρες αργότερα, δηλώνοντας ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τις «οδηγίες της κοινότητας».

Αργότερα, όταν το BBC ζήτησε σχόλιο από τη Meta (τη μητρική εταιρεία του Instagram), εκείνη δήλωσε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει τη λειτουργία των λογαριασμών που τις δημοσίευαν.

Η εταιρεία ανέφερε ότι, ως απάντηση στα ευρήματα του BBC, αφαίρεσε επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποίησε περισσότερους λογαριασμούς και απέκλεισε συνδέσμους (URL) που οδηγούσαν σε άλλο περιεχόμενο το οποίο παραβίαζε τις πολιτικές της.

Το Telegram δήλωσε ότι το 2026 αφαίρεσε περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τι αποκάλυψε ένας ψευδώνυμος λογαριασμός

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Το BBC δημιούργησε έναν ψευδώνυμο λογαριασμό στο Instagram, αφού διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα, ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είχε αναζητήσει τέτοιο υλικό.

Σε αυτό περιλαμβάνονταν γυναίκες που δημοσίευαν περιεχόμενο σχετικά με το φαγητό, τον καιρό και την καθημερινή ζωή στην Ινδία, φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα και χρησιμοποιώντας σεξουαλικά υπονοούμενα στις αναρτήσεις τους.

Ο νέος ψευδώνυμος λογαριασμός, ο οποίος δημιουργήθηκε στην Ινδία, άρχισε να ακολουθεί αυτές τις γυναίκες καθώς και άλλα παρόμοια άτομα —συνολικά 10— προκειμένου να διερευνηθεί το σεξουαλικού χαρακτήρα περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

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Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να προβάλλει διαφημίσεις στη ροή (feed) με γυναίκες που προσέφεραν βιντεοκλήσεις, καθώς και με γυμνά ζευγάρια που επιδίδονταν σε σεξουαλική πράξη. Λίγες ημέρες αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται διαφημίσεις που απεικόνιζαν παιδιά μαζί με ενήλικες σε καταστάσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα, οι οποίες περιλάμβαναν συνδέσμους προς κανάλια στο Telegram.

Συνολικά, εμφανίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, αν και ορισμένες από αυτές κοινοποιήθηκαν από πολλαπλούς λογαριασμούς.

Στον λογαριασμό-βιτρίνα εμφανίστηκαν επίσης περίπου 20 διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο για ενήλικες.

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Η διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και πορνογραφίας για ενήλικες αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ινδία, ενώ η πολιτική της Meta ορίζει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν γυμνό ενηλίκων, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά.

Το BBC έχει καταγγείλει όλες τις διαφημίσεις και τα κανάλια στο Telegram στις ινδικές αρχές.

Μία διαφήμιση έδειχνε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας περίπου 12 ετών και τα δύο, να συμμετέχουν σε σεξουαλική πράξη. Μια άλλη έδειχνε έναν άνδρα να έχει το χέρι του γύρω από ένα κορίτσι, με κείμενο που ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν 52 ετών και το κορίτσι 12. «Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα», έγραφε το μήνυμα, παραπέμποντας σε ένα κανάλι στο Telegram.

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Τι λέει η Meta

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Το BBC κατήγγειλε μια διαφήμιση στο Instagram που έδειχνε ένα πολύ νεαρό κορίτσι να κλαίει, με κείμενο που υποδήλωνε ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, 24 ώρες αργότερα, το Instagram απάντησε ότι δεν είχε αφαιρέσει τη διαφήμιση, καθώς «η ομάδα ελέγχου μας διαπίστωσε ότι η διαφήμιση του διαφημιζόμενου δεν παραβιάζει τα πρότυπα της κοινότητάς μας».

Η Meta δήλωσε αργότερα στο BBC ότι «κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και η διαδικασία ελέγχου μας ενδέχεται να μην εντοπίζει όλες τις παραβιάσεις της πολιτικής». «Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία προληπτικού εντοπισμού για τις διαφημίσεις αφού αυτές δημοσιευτούν, ενώ ο καθένας μπορεί να μας αναφέρει μια διαφήμιση που θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, όταν περιέρχεται σε γνώση της προφανής εκμετάλλευση παιδιών, προβαίνει σε αναφορά στο Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC), σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Το NCMEC αποτελεί το κεντρικό παγκόσμιο σύστημα αναφοράς περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

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Το ΒΒC κατήγγειλε στο Telegram δύο κανάλια για την πώληση βίντεο που απεικονίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η μία από αυτές τις ομάδες κατέβηκε στη συνέχεια και αντικαταστάθηκε από ένα μήνυμα που ανέφερε: «Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να προβληθεί επειδή παραβίασε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Telegram», ωστόσο η άλλη συνέχισε να δημοσιεύει νέα βίντεο προς πώληση.

Επικριτές έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν την πλατφόρμα ότι δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την αποτροπή της διακίνησης παράνομου περιεχομένου. Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στο Ντουμπάι, δεν είναι μέλος ούτε του NCMEC ούτε του Internet Watch Foundation – οργανισμών που συνεργάζονται με τις περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες για τον εντοπισμό, την αναφορά και την αφαίρεση τέτοιου υλικού.

Το Telegram δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τόσο αυτοματοποιημένα συστήματα όσο και ανθρώπινη εποπτεία για την εξάλειψη του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) από την εφαρμογή και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι έχει «ουσιαστικά εξαλείψει τη δημόσια διασπορά υλικού CSAM από την πλατφόρμα της».

Τι γίνεται με τις διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη Meta. Τον Ιανουάριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδόν το 98% των εσόδων της —ύψους 200 δισ. δολαρίων — για το οικονομικό έτος που λήγει το 2025 προήλθε από τη διαφήμιση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαφημίσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 90% των εσόδων του Instagram.

Ενώ οι τυπικές αναρτήσεις δεν ελέγχονται γενικά από την τεχνολογία της Meta μέχρι να δημοσιευτούν, η Meta αναφέρει ότι κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν επιτραπεί στις πλατφόρμες της. Το σύστημα ελέγχου της βασίζεται κυρίως σε αυτοματοποιημένη τεχνολογία και έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει εικόνες, βίντεο, κείμενο και ήχο, καθώς και ποιον στοχεύει η διαφήμιση και πού τους στέλνουν οι σύνδεσμοι.

Αυτό το λογισμικό στη συνέχεια απορρίπτει ή εγκρίνει διαφημίσεις, κλιμακώνοντας τις υποθέσεις για ανθρώπινο έλεγχο όταν είναι αβέβαιο.

Τον Μάρτιο, η Meta ανακοίνωσε ότι μειώνει την εξάρτησή της από τρίτους ανθρώπινους συντονιστές και αυξάνει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσθέτοντας ότι «ειδικοί θα σχεδιάζουν, θα εκπαιδεύουν, θα επιβλέπουν και θα αξιολογούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μας».

Σε δήλωσή της προς το BBC, η Meta ανέφερε: «Η εκμετάλλευση παιδιών αποτελεί αποτρόπαιο έγκλημα και η Meta εργάζεται εντατικά για την καταπολέμησή της στις εφαρμογές της». Χαρακτήρισε «κατηγορηματικά ανακριβή» τον ισχυρισμό ότι η Meta στόχευε εν γνώσει της και σκόπιμα χρήστες που εκδήλωναν ακατάλληλο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους υλικό, προβάλλοντάς τους διαφημίσεις με παιδιά. Η εταιρεία διέψευσε ότι δίνει προτεραιότητα στα έσοδα έναντι της ασφάλειας και δήλωσε ότι το 2025 απενεργοποίησε αυτόματα περισσότερους από τέσσερις εκατομμύρια λογαριασμούς, καθώς παρουσίαζαν «επαρκείς ενδείξεις δυνητικά ύποπτης συμπεριφοράς».

«Ενώ επίμονοι εγκληματίες προσπαθούν να διαφύγουν τον εντοπισμό, οι εξειδικευμένες ομάδες μας εργάζονται διαρκώς για τη βελτίωση των μηχανισμών προστασίας μας, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση δραστών, αποκλείοντας συνδέσμους προς ιστοτόπους που παραβιάζουν τους κανόνες και ανταλλάσσοντας πληροφορίες με άλλες εταιρείες, ώστε να μπορούν και εκείνες να αναλάβουν δράση», πρόσθεσε η Meta.

1,9 εκατομμύρια αναφορές

Το 2025, η Ινδία έλαβε 1,9 εκατομμύρια αναφορές για τέτοιο παράνομο υλικό, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ, οι οποίες έλαβαν 2 εκατομμύρια. Μία από τις κορυφαίες αξιωματούχους της κυβερνοαστυνομίας της Ινδίας, η Σίκα Γκόελ, δήλωσε ότι το Instagram και το Facebook, τα οποία ανήκουν και τα δύο στη Meta, παρήγαγαν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και οι μεγαλύτερες πλατφόρμες», πρόσθεσε. «Αν διαθέτουν έναν καλό αλγόριθμο για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τότε προφανώς θα δημιουργούνται περισσότερες ειδοποιήσεις».

Μια ΜΚΟ με έδρα τη Βομβάη, το Ίδρυμα Rati, το οποίο διαχειρίζεται μια γραμμή βοήθειας για παιδιά που αντιμετωπίζουν διαδικτυακές απειλές, ανέφερε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που λαμβάνει σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προέρχεται από πλατφόρμες της Meta.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία δημιουργείται συνήθως από εγκληματικές ομάδες, όπως οι διακινητές ανθρώπων, αν και μερικές φορές ευθύνονται και μέλη της οικογένειας ή της κοινότητας.

Ο Μπουβάν Ρίμπου, ιδρυτής της «Just Rights for Children» — ενός δικτύου με περισσότερες από 250 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών στην Ινδία — δήλωσε ότι το έγκλημα δεν καταγγέλλεται επαρκώς και ότι η αστυνομία προσπαθεί να αναπτύξει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του.

Και για να επιτευχθεί αυτό με επιτυχία, η διεθνής συνεργασία και η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να «εντοπιστούν τα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να παρακολουθείται ολόκληρη η αλυσίδα της ζήτησης και της προσφοράς», επισήμανε ο Ρίμπου.