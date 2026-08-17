Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τριάντα αμερικανικές πολιτείες έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Meta, κατηγορώντας την εταιρεία για παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων και για πρόκληση εξάρτησης στους νεαρούς χρήστες.

Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων και απαιτούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook.

Στο πλαίσιο των αιτούμενων αλλαγών περιλαμβάνεται η κατάργηση των μετρητών «like», ο περιορισμός της ατέρμονης κύλισης και η τροποποίηση των αλγορίθμων προτάσεων περιεχομένου.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ορισμένες λειτουργίες των πλατφορμών επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των εφήβων, ενισχύοντας την κοινωνική σύγκριση και το αίσθημα μοναξιάς.

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, δηλώνοντας προσηλωμένη στη στήριξη των νέων χρηστών της, ενώ η δίκη με σώμα ενόρκων αναμένεται να κρίνει το μέλλον των ψηφιακών υπηρεσιών της εταιρείας.

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Αν η Meta χάσει αυτή τη δίκη, το Instagram και το Facebook θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα.Η Meta έχει υποστεί διαδοχικές δικαστικές ήττες σχετικά με τον τρόπο που οι πλατφόρμες της στοχεύουν και βλάπτουν τους νεαρούς χρήστες, ωστόσο μια δίκη με σώμα ενόρκων, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει την Τρίτη, ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή μέχρι σήμερα για τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρει, Facebook και Instagram.

Η δίκη, όπως αναφέρει το BBC, αφορά αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 αμερικανικές πολιτείες —μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη—στις οποίες καταγγέλλονται πολυάριθμες παραβιάσεις της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

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Οι πολιτείες όχι μόνο διεκδικούν ποσά που υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τη Meta, αλλά απαιτούν επίσης να προβεί σε αλλαγές στο Instagram και το Facebook, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των μετρητών «like» και της λειτουργίας της ατέρμονης κύλισης (infinite scroll).

Σε περίπτωση που η Meta ηττηθεί τελικά σε μια υπόθεση τέτοιας κλίμακας, ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι «βιώνουν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολιτείες που έχουν στραφεί δικαστικά κατά της Meta ζητούν επίσης πολλές ακόμη αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους νέους.

Απαιτούν από τη Meta:

-να εφαρμόσει μια διαδικασία επαλήθευσης γονέα για τους έφηβους χρήστες

-να αλλάξει τους «αλγόριθμους προτάσεων που προκαλούν έκρηξη ντοπαμίνης»

-να καταργήσει πολλά φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν την εμφάνιση του χρήστη στις φωτογραφίες

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-να σταματήσει την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο

-να απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών

-να καταργήσει τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται ή είναι «εφήμερες», όπως τα Instagram Stories

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Όλες αυτές οι λειτουργίες αποτελούν βασικά στοιχεία της τρέχουσας εμπειρίας χρήστη στις πλατφόρμες της Meta.

Οι λειτουργίες αυτές, όπως επισημαίνει το BBC, είναι επίσης σχεδιασμένες έτσι ώστε να κρατούν τους χρήστες —συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και των παιδιών— στις πλατφόρμες όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρίζουν οι πολιτείες.

Ισχυρίζονται μάλιστα ότι η Meta δυσκολεύει τους νέους να περιορίσουν τη χρήση της πλατφόρμας, μέσω πρακτικών όπως οι συχνές ειδοποιήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να τους ωθούν να επιστρέφουν στις εφαρμογές.

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Στοχεύοντας —όπως υποστηρίζεται— ανήλικους χρήστες, η Meta «επέλεξε να εκμεταλλευτεί» τους νέους προκειμένου να τους καταστήσει εξαρτημένους από τις πλατφόρμες της, ώστε να αυξήσει τη βάση των χρηστών της και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Meta ανέρχεται σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η Meta έχει επανειλημμένα διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς. «Διαφωνούμε κατηγορηματικά με αυτές τις κατηγορίες και είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν τη διαχρονική μας δέσμευση για τη στήριξη των νέων», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

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Οι πολιτείες παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους στην Yvonne Gonzalez Rogers, επικεφαλής ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια. Η ίδια είχε προεδρεύσει στην πολύκροτη δίκη «Elon Musk κατά Sam Altman» και έχει αποκτήσει φήμη, κατά τη διάρκεια της σχεδόν εικοσαετούς θητείας της στην έδρα, για την οξυδέρκεια και την ευθύτητά της.

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Εάν εάν οι 30 πολιτείες δικαιωθούν στην αγωγή κατά της Meta, η εταιρεία θα αναγκαστεί σχεδόν βέβαια να εφαρμόσει αλλαγές στις πλατφόρμες της σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας. Εάν η Meta προχωρούσε στην εφαρμογή τέτοιων αλλαγών, αυτό θα σήμαινε μια σημαντική μεταβολή στην εμπειρία χρήσης των πλατφορμών της.

Οι μετρήσεις των «like» (επισημάνσεων «μου αρέσει»), για παράδειγμα, αποτελούν μέρος της Meta από τα πρώτα της χρόνια, όταν ακόμη ονομαζόταν Facebook και αυτή ήταν η μοναδική της πλατφόρμα. Σήμερα, τα «like» είναι πανταχού παρόντα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελούν τον βασικό τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο που βλέπουν στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα «like» θεωρούνται όλο και περισσότερο ως παράγοντας που καλλιεργεί αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα στους νέους.

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Η Kaley, μια νεαρή γυναίκα που δικαιώθηκε στη δικαστική διαμάχη της κατά της Meta νωρίτερα φέτος, περιέγραψε κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο πώς δημιούργησε δεκάδες λογαριασμούς στο YouTube και το Instagram. Χρησιμοποιούσε αυτό το σύστημα λογαριασμών για να συγκεντρώνει «like» στις δικές της αναρτήσεις, ελπίζοντας να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες, καθώς και τα δικά της αισθήματα επιβεβαίωσης και αυτοεκτίμησης.

Η Kaley ήταν μόλις εννέα ετών εκείνη την εποχή. Ανέφερε ότι θυμάται να νιώθει κατάθλιψη —μια κατάσταση που αργότερα διαγνώστηκε επίσημα, όταν ήταν 10 ετών.

Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι οι δείκτες αλληλεπίδρασης, όπως οι μετρήσεις των «like», μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα απόρριψης και κατάθλιψης στους εφήβους. Στο πλαίσιο της αγωγής των πολιτειών κατά της Meta —για την οποία η εταιρεία δήλωσε ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα— οι δικηγόροι επικαλέστηκαν έρευνες της ίδιας της Meta. Αυτές έδειχναν ότι οι μετρήσεις των «like» πυροδοτούσαν τη «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή τη νοητική διαδικασία αξιολόγησης της προσωπικής αξίας κάποιου σε σύγκριση με τις εικόνες κάποιου άλλου.

Αυτή η κοινωνική σύγκριση, που τροφοδοτείται από το Instagram, συνδέθηκε με «αυξημένο αίσθημα μοναξιάς, χειρότερη εικόνα για το σώμα και αρνητική διάθεση ή ψυχική κατάσταση», σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της Meta.