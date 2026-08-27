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Η εταιρεία δεσμεύτηκε να επιβάλει ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών στο Facebook και το Instagram για τους εφήβους, εξαιρουμένων των άμεσων μηνυμάτων.

Επιπλέον, θα θεσπιστούν αυτόματες ρυθμίσεις σίγασης των ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας και των σχολικών ωρών για την προστασία των ανηλίκων.

Η πλατφόρμα θα αποκρύψει πλήρως τον αριθμό των likes στις αναρτήσεις των εφήβων, στοχεύοντας στον περιορισμό της κοινωνικής σύγκρισης και της πίεσης.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από την ανάπτυξη συστημάτων ακριβούς ταυτοποίησης της ηλικίας των χρηστών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

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Πριν ακόμη αρχίσει, είχε παρουσιαστεί ως μία από τις σημαντικότερες δίκες στην αμερικανική ιστορία, με αρκετούς να τη συγκρίνουν ακόμη και με τη μεγάλη δικαστική υπόθεση εναντίον της Big Tobacco τη δεκαετία του ’90. Οι εκτιμήσεις ανέφεραν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει από έξι έως οκτώ εβδομάδες, ενώ ορισμένες από τις πιο ακραίες προβλέψεις έκαναν λόγο ακόμη και για πιθανή επιδίκαση προστίμου ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τελικά, όμως, η δικαστική διαμάχη της Meta ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Μόλις επτά ημέρες μετά την έναρξη της δίκης, η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram κατέληξε σε συμβιβαστική συμφωνία ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις 29 αμερικανικές πολιτείες που είχαν κινηθεί νομικά εναντίον της.

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Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta δεσμεύτηκε επίσης να προχωρήσει σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας των δημοφιλών πλατφορμών της, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανήλικων χρηστών.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Τετάρτη και περιλαμβάνει νέους περιορισμούς στη χρήση των εφαρμογών από εφήβους. Κεντρική αλλαγή αποτελεί η θέσπιση ημερήσιου ορίου δύο ωρών συνολικά για Facebook και Instagram.

Το όριο θα ενεργοποιείται αυτόματα στους λογαριασμούς χρηστών που η Meta γνωρίζει ότι ανήκουν σε εφήβους. Από τον συγκεκριμένο χρόνο, ωστόσο, εξαιρείται η διάρκεια που αφιερώνεται στην αποστολή και λήψη απευθείας μηνυμάτων.

Σίγαση ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας και του σχολείου

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς στις ειδοποιήσεις των ανήλικων χρηστών.

Συγκεκριμένα, οι ειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται αυτόματα κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 το πρωί. Επιπλέον, τις ημέρες κατά τις οποίες οι μαθητές έχουν σχολείο, οι ειδοποιήσεις θα τίθενται σε σίγαση από τις 08:00 έως τις 15:00, ώστε να περιορίζονται οι περισπασμοί την ώρα των μαθημάτων.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η απήχηση του περιεχομένου. Τα likes σε αναρτήσεις και σε άλλο περιεχόμενο θα αποκρύπτονται πλήρως από τους έφηβους χρήστες του Facebook και του Instagram.

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Στόχος του μέτρου είναι να περιοριστούν η κοινωνική σύγκριση και η πίεση που ενδέχεται να προκαλεί στους ανήλικους η δημόσια προβολή του πόση απήχηση συγκεντρώνουν οι αναρτήσεις τους.

Οι περισσότερες από τις νέες λειτουργίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν αυτόματα ή να διατίθενται ως επιλογές στους έφηβους μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Στο επίκεντρο η πραγματική ηλικία των χρηστών

Περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί, αντίθετα, η ανάπτυξη και η πλήρης εφαρμογή των συστημάτων που θα χρησιμοποιεί η Meta για να εντοπίζει τους ανήλικους χρήστες.

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Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώνει ποιοι χρήστες είναι παιδιά ή έφηβοι ακόμη και όταν κατά την εγγραφή τους έχουν δηλώσει διαφορετική ηλικία. Η πλήρης ανάπτυξη των μηχανισμών που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ανήλικων χρηστών αναμένεται να χρειαστεί έως και έναν χρόνο.

Η αποτελεσματικότητα των νέων περιορισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη διαδικασία. Προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα, η Meta θα πρέπει είτε να γνωρίζει είτε να είναι σε θέση να εκτιμά με αρκετή ακρίβεια την πραγματική ηλικία του κατόχου κάθε λογαριασμού.

Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει περισσότερα από 60 εργαλεία ασφαλείας μόνο για το Instagram. Πολλά από αυτά ενεργοποιούνται πλέον αυτόματα. Στο παρελθόν, όμως, αρκετές από τις συγκεκριμένες λειτουργίες παρέχονταν προαιρετικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους ίδιους τους χρήστες ή από τους γονείς τους να τις ενεργοποιήσουν.

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Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, εσωτερικά έγγραφα της Meta, τα οποία έδειξαν ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προαιρετικά εργαλεία ασφαλείας χρησιμοποιούνταν σε γενικές γραμμές από περιορισμένο αριθμό χρηστών.

Παρά τα χαμηλά ποσοστά ενεργοποίησής τους, η Meta συνέχιζε να διαθέτει ορισμένες λειτουργίες προστασίας χωρίς να τις έχει ορίσει ως προεπιλεγμένες.

Έτσι, μια δίκη που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μια μακρά και ιδιαίτερα υψηλού οικονομικού ρίσκου αναμέτρηση για τη Meta ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις επτά ημέρες, με έναν συμβιβασμό 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια σειρά νέων δεσμεύσεων που αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο έφηβοι χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram.

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Με πληροφορίες από The Guardian, The Independent

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