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Καθώς το όνομα της Ανθής Βούλγαρη πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ώρες σε αρκετές ιστοσελίδες αλλά και στα social media σχετικά με την προσωπική της ζωή, το πρωί της Τρίτης, το MEGA έστειλε το επίσημο δελτίο τύπου για την επιστροφή της επιτυχημένης εκπομπής που παρουσιάζει μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

O Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη επιστρέφουν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40, στο MEGA.

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Το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA, που βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης εδώ και επτά σεζόν, ανανεώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές και κρατά ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνεχίζουν.

Την ώρα που ο χάρτης της πρωινής ζώνης ανασυντάσσεται, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση, επενδύοντας στη συνέπεια, χωρίς πειραματισμούς. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με άμεσο λόγο, διαφορετικές οπτικές και τη δυναμική που έχει διαμορφώσει η κοινή τηλεοπτική τους παρουσία.

Μαζί τους, η δημοσιογραφική ομάδα του MEGA πιάνει από νωρίς τον παλμό των γεγονότων, μεταδίδοντας την επικαιρότητα την ώρα που συμβαίνει, μέσα από πρωτογενές ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, αναλύσεις και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο τηλεθεατής για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας.

Η τακτική που θα ακολουθήσει η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του MEGA

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Ανθή Βούλγαρη δεν σκοπεύει να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει για την προσωπική της ζωή ούτε στην πρεμιέρα της εκπομπής της, αλλά ούτε και εκτός αέρα. Μάλιστα από το πρωί της Δευτέρας. το κινητό της τηλέφωνο δέχεται ασταμάτητα κλήσεις και μηνύματα στα οποία εκείνη δεν έχει απαντήσει. «Πάνω από όλα για εκείνη είναι ο γιος της» αρκούνται να σχολιάσουν άνθρωποι από το περιβάλλον της.