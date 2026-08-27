Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα «τυφλά» κινούνται από το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου οι επιβάτες των λεωφορείων στην Αθήνα, καθώς η τηλεματική του ΟΑΣΑ τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης.

Η εφαρμογή OASA Telematics, αλλά και η ιστοσελίδα του Οργανισμού, δεν παρέχουν ενημέρωση για τα δρομολόγια, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται προσωρινά και οι «έξυπνες στάσεις», με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην γνωρίζουν πότε θα φτάσει το επόμενο λεωφορείο.

Advertisement

Advertisement

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο αυτή την περίοδο, καθώς βρίσκονται σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια και αρκετές γραμμές εκτελούν αραιότερα δρομολόγια. Έτσι, χωρίς την τηλεματική, η αναμονή στις στάσεις μετατρέπεται για πολλούς επιβάτες σε… άσκηση υπομονής.

Αγώνας δρόμου για να επανέλθει το σύστημα

Ο ΟΑΣΑ και η ανάδοχος εταιρεία έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, με τον στόχο να είναι η πλήρης επαναλειτουργία της τηλεματικής εντός της ημέρας.

Ο Οργανισμός, πάντως, διευκρινίζει ότι η τεχνική βλάβη δεν επηρεάζει την εκτέλεση των δρομολογίων. Τα λεωφορεία συνεχίζουν να πραγματοποιούν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους, όμως το επιβατικό κοινό έχει χάσει το βασικό εργαλείο για να γνωρίζει πότε και πού θα τα βρει.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση», αναφέρει ο ΟΑΣΑ.

Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, όσοι χρησιμοποιούν τα λεωφορεία καλούνται ουσιαστικά να επιστρέψουν στην… παλιά μέθοδο: αναμονή στη στάση χωρίς να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε θα εμφανιστεί το επόμενο λεωφορείο.