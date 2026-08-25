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Οι δύο καλλιτέχνες ήρθαν ξανά κοντά κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού έπειτα από πρωτοβουλία του κοινού τους φίλου, Γιώργου Λιάγκα, σε συνάντηση στον Πόρο.

Μετά την αποκατάσταση των σχέσεών τους, οι δύο τραγουδιστές επικοινωνούν τακτικά και δεν αποκλείεται να συνεργαστούν επαγγελματικά στο μέλλον, αφήνοντας πίσω την προηγούμενη ψυχρότητα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου προετοιμάζει τις φετινές εμφανίσεις της στο ΝΟΧ μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, με την οποία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή φιλική σχέση.

Ο Αντώνης Ρέμος έχει αποφασίσει να απέχει από τις νυχτερινές εμφανίσεις στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.

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Ο Αντώνης Ρέμος και η συνομήλική του Νατάσα Θεοδωρίδου είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους στη Θεσσαλονίκη και είχαν κατέβει σχεδόν ταυτόχρονα στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του ’90, με τη συνεργασία τους στις θρυλικές «Χάντρες» του Λάκη Ραπτάκη

. Από τότε είχαν διατηρήσει μια στενή φιλική σχέση μέχρι που πριν από λίγα χρόνια μια παρεξήγηση που αφορούσε μια συνεργασία που δεν έγινε τελικά ποτέ δημιούργησε μια απόσταση και ψυχρότητα ανάμεσά τους, χωρίς όμως ποτέ να κακολογήσει δημόσια ο ένας τον άλλον. Πριν από δύο χρόνια μόνο, ο Αντώνης Ρέμος είχε περιοριστεί να δηλώσει σε συνέντευξή του στη Μαρία Σολωμού: «Δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την εκτιμώ αλλά δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις».

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Ο Αντώνης Ρέμος με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο «Θάλασσα» το 2012.

Από τότε οι δύο καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί λιγοστές φορές σε επίσημες εκδηλώσεις- όπως στη μεγάλη συναυλία για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο Ηρώδειο- χωρίς όμως να έρθουν πραγματικά κοντά και να συζητήσουν για όσα τους είχαν απομακρύνει.

Ρέμος- Θεοδωρίδου: Πώς τους έφερε κοντά ο Γιώργος Λιάγκας

Η επανασύνδεση του Αντώνη Ρέμου και της Νατάσας Θεοδωρίδου είχε ουσιαστικά πραγματοποιηθεί από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού μετά από πρωτοβουλία του κοινού τους φίλου- και γείτονα της Νατάσας- Γιώργου Λιάγκα. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο πολυτελές ξενοδοχείο Sirene που ανήκει επίσης στον κοινό τους φίλου (και κουμπάρου του Άγγελου Κοταρίδη, συνιδιοκτήτη του ΝΟΧ) Σπύρο Λάζαρη στον Πόρο.

Ο Αντώνης Ρέμος με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Νίκο Βέρτη το 2008 στο Posidonio.

‘Ανθρωποι που ήταν εκεί αποκαλύπτουν στη HuffPost πως στα πρώτα λεπτά της συνάντησής τους υπήρχε μια αμηχανία, αλλά πολύ γρήγορα ο πάγος όχι μόνο έσπασε, αλλά κατέληξαν να αγκαλιάζονται και να αφήνουν οριστικά πίσω τους όσα τους είχαν στεναχωρήσει. Από εκείνη την ημέρα ο Αντώνης Ρέμος και η Νατάσα Θεοδωρίδου διατηρούν πολύ τακτική επικοινωνία, και δεν αποκλείεται στο μέλλον να πραγματοποιηθεί επιτέλους η συνεργασία εκείνη που δεν είχε γίνει παλιότερα.

Τη Δεύτερα μάλιστα, ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στο εστιαρόριο Geco όπου η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιούσαν το γύρισμα για το σποτ των φετινών τους εμφανίσεων στο ΝΟΧ και οι τρεις τους ανέβασαν ένα χιουμοριστικό post που έδειχνε πόσο άρτιες είναι οι σχέσεις και των τριών καλλιτεχνών.

Όσο για τη Νατάσα και τη Δέσποινα, όσο περνάει ο καιρός έρχονται όλο και πιο κοντά και πολλοί κάνουν λόγο για την αρχή μιας δυνατής φιλίας που θα συνεχίσει και μετά το τέλος των εμφανίσεών τους. Εξάλλου και οι δύο γυναίκες διανύουν μια πολύ καλή περίοδο τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή.

Η πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινα Βανδή υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη ενώ ο Αντώνης Ρέμος έχει αποφάσει να απέχει από την νυχτερινή Αθήνα αυτό τον χειμώνα.