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Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την εκκένωση των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Παράλληλα, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας και σε αγροτοδασική περιοχή στους Αγίους Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στη Βοιωτία επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις με εναέρια μέσα, ενώ στην Κρήτη εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στις 16.40 στη Σαλαμίνα στο παλιό πεδίο βολής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας πίσω από το ναύσταθμο. Από το σημείο ακούγονται εκρήξεις.

Για το έργο της κατάσβεσης ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Συνδράμουν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας και επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμινας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στάλθηκε 112 για εκκένωση δύο περιοχών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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Φωτιές στη Βοιωτία, το Ηράκλειο και την Πέλλα

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Στεφάνη #Βοιωτία και επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης #ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα,4 Α/Φ και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement August 25, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας, ξέσπασε επίσης φωτιά και κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν

υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π και 7 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement August 25, 2026

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, στο δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει ξεσπάσει σε έκταση χαμηλής βλάστησης με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που ενισχύονται, να επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο επέκτασης.

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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε 112,καλώντας τους πολίτες και κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση Κτυπημένα, του δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Οι πυροσβέστες έρχονται αντιμέτωποι και με ένα νέο μέτωπο, σε δασική έκταση, στη θέση Κτυπημένα, του δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερα.

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