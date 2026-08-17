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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αξιολογεί μαρτυρίες για ύποπτο μαύρο αυτοκίνητο και έναν πιθανό εμπρηστικό μηχανισμό στο δάσος.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο εστιών φωτιάς και λαμβάνουν καταθέσεις από τους κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, αξιολογούνται καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και ξερά χόρτα που ενδέχεται να συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπρησμού πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων για ύποπτες κινήσεις, καθώς και ευρήματα από τα σημεία όπου ξεκίνησαν οι φωτιές.

Μία από τις καταγγελίες αφορά οδηγό μαύρου αυτοκινήτου, τον οποίο αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι είδε να πετά λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα. Όπως περιέγραψε, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά. Παράλληλα, εξετάζεται καταγγελία για πιθανό εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στο δάσος των Περιστεριών.

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Οι δύο φωτιές, που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και τα Σελήνια, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα για τα αίτια.

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει η μαρτυρία γυναίκας που αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής. Η γυναίκα έκανε λόγο για ένα «μαύρο αυτοκίνητο γυαλιστερό», το οποίο κινήθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.

«Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και όπως είναι τα ξερά κρατάει ένα άσπρο πράγμα στα χέρια του αριστερά, το πετάει και αρπάζει σε κλάσματα δευτερολέπτου και γκαζώνει και φεύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, ο οδηγός είχε προηγουμένως επιβραδύνει σημαντικά, γεγονός που της προκάλεσε εντύπωση. «Έκοψε ταχύτητα όμως για να το αφήσει αυτό», είπε.

«Έκοψε τελείως ταχύτητα και μου έκανε εντύπωση γιατί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είχε φιμέ τζάμι πίσω και αφού κόβει τελείως ταχύτητα, λες και πήγαινε ούτε με δέκα, αφήνει αυτό το άσπρο». Σύμφωνα με την περιγραφή της, η φωτιά εκδηλώθηκε αμέσως μετά την κίνηση του οδηγού.

Ερωτηθείσα για το εάν πιστεύει ότι επρόκειτο για εμπρησμό, απάντησε: «Καθαρά. Αυτό ήταν εμπρησμός εδώ. Λες και περιμέναν την πυροσβεστική να φύγει». Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και καταγγελία για ύποπτο εύρημα στο δάσος των Περιστεριών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μόνιμος κάτοικος της περιοχής παρουσίασε φωτογραφίες από το σημείο, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε έναν πιθανό εμπρηστικό μηχανισμό. Όπως περιέγραψε, στην περιοχή υπήρχαν συγκεντρωμένες πέτρες, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι επιχείρησε επανειλημμένα να περιορίσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας νερό, χωρίς αποτέλεσμα.

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Παράλληλα, κάτοικος της περιοχής υποστήριξε ότι ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και κατά το παρελθόν. «Τέταρτη χρονιά που προσπαθούν να κάψουν την περιοχή, η τέταρτη χρονιά. Τις προηγούμενες τρεις χρονιές την προλάβαμε στην αρχή. Τώρα δεν καταφέραμε να την προλάβουμε», ανέφερε.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες βρίσκονται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται μεταξύ τους ή εάν σχετίζονται με την εκδήλωση των δύο πυρκαγιών.

Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά όλα τα πιθανά αίτια, με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

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Κλιμάκια της Πυροσβεστικής λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους που βρίσκονταν κοντά στα σημεία έναρξης, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι συνθήκες που επικρατούσαν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται επίσης καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, ξερά χόρτα και συσσωρευμένα απορρίμματα, παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

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