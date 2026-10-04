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Ο Κομιανός, ο οποίος μεσολάβησε για τη γνωριμία του τραγουδιστή με την ιατρό, υποστήριξε ότι δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ο υπνοθεραπευτής έλαβε φωτογραφία του ασθενούς από την ιατρό και αργότερα ενημερώθηκε για την κλήση του ΕΚΑΒ λόγω πτώσης της πίεσης του τραγουδιστή.

Μετά την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη, ο Κομιανός επικοινώνησε με την ιατρό, περιγράφοντας την ίδια ως ψύχραιμη κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών συνομιλιών τους για το περιστατικό.

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Ενδοιαοσμούς για την ίδια την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης όσο και για το κόστος αυτής που έφτανε το 6.000 ευρώ είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού.

Όπως υποστήριξε κατά την κατάθεσήτου στον ανακριτή, ο εκλιπόν τραγουδιστής είχε συμφωνήσει να προχωρήσει με τη πλασμαφαίρεση αλλά μια ημέρα μετά φέρεται να άλλαξε γνώμη εγείροντας θέμα κόστους.

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«Στο τηλέφωνο της Δευτέρας ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η ιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα θα έρθω για υδροθεραπεία». Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός όπως μου είχε πει η κ, Γάκα. Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια από όποια θεραπεία θα έκανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο της», αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής.

Επίσης, ο Κομιανός υποστήριξε πως δεν θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος από τις θεραπείες του τραγουδιστή.

Πώς τους έφερε σε επαφή

Η γνωριμία των δύο ανδρών έγινε, Κομιανόυ και Μαζωνάκη, σύμφωνα με την κατάθεσή του πρώτου, έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό παρουσία επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων και καλλιτεχνικής μάνατζερ που είχε μεσολαβήσει για τη γνωριμία.

Στην κουβέρνα που είχαν ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει πως ρώτησε τον Μαζωνάκη εάν είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες αποτοξίνωσης και εκείνος απάντησε πως είχε κάνει υδροθεραπείες στο παρελθόν στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της 56χρονης.

«Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι την κυρία Γάκα και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως», υποστήριξε ο Κομιανός.

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Η συζήτηση των δύο αδρών, σύμφωνα πάντα με τον Κομιανό, συνεχίστηκε: «Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο συνέχισα να τον ρωτάω πράγματα για τη ζωή του. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Κάποια στιγμή επειδή ήξερα τον περίμεναν οι υπόλοιποι κάτω του πρότεινα να βρεθούμε την Τετάρτη στις 17.00 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Του έστειλα σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στην ιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουνε και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά».

Μετά την συνάντησή ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινώνησε ξανά με τον Γάκα και υποστηρίζει πως της εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τις θεραπείες.

«Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη ημέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας του με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι, θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση του και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε».

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Η επικοινωνία των δύο συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο για την πρώτη θεραπεία. Ο κ. Κομιανός ενδιαφερόταν, όπως ανέφερε, να γνωρίζει εάν ο τραγουδιστής θα προλάβαινε να μεταβεί στο ραντεβού που είχαν προγραμματίσει για τις 17.00 στην Κηφισιά.

«Την Τρίτη το βράδυ μίλησα ξανά με την κυρία Γάκα μετά το ραντεβού τους. Μου είπε πως πήγε ο Μαζωνάκης και πως θα πήγαινε και την επόμενη μέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις 17.00 την Τετάρτη έχουμε και μαζί ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Μου είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού μας μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν μου είπε τίποτα για την κατάστασή του. Νομίζω ότι μου ανέφερε πως την Τρίτη έκανε ο Μαζωνάκης υδροθεραπεία, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Για την υπόθεση Μαζωνάκη δεν είπαμε κάτι άλλο την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 10:30 το πρωί πήγα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για την υπνοθεραπεία. Τηλεφώνησα γύρω στη 12:50 στην κυρία Γάκα για να δω εάν πήγε ο Μαζωνάκης. Μου είπε ότι δεν είχε πάει ακόμη και της ζήτησα να μου στείλει ένα μήνυμα για το αν τηρείται το πρόγραμμα για να ξέρω και εγώ εάν θα είναι στην ώρα του σε εμένα. Μου έλεγε ότι «θα προλάβουμε».

Το ραντεβου και η φωτογραφία

Λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, ο υπνοθεραπευτής έλαβε μήνυμα από την 56χρονη ιατρό ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά και του έστειλε μάλιστα και φωτογραφία του τραγουδιστή συνδεδεμένου με το μηχάνημα.

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«Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», κατέθεσε ο κ.Κομιανός.

Όπως είπε επίσης, στις 16.50, λίγο πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον τραγουδιστή, επικοινώνησε με την ιατρό για να πληροφορηθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλά. Τότε ενημερώθηκε ότι είχε κληθεί το ΕΚΑΒ.

«Στις 16.50 έστειλα ένα μήνυμα «εντάξει ο Γιώργος;» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κυρία Γάκα ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του, ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει ουσίες. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση».

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Όπως κατέθεσε, η ιατρός του απάντησε «ναι, συμβαίνει». Ο ίδιος φέρεται να της ζήτησε να μεταβούν άμεσα στο νοσοκομείο και να προσφέρουν βοήθεια, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να πάει και ο ίδιος, καθώς πίστευε ότι ο τραγουδιστής ήταν ακόμη ζωντανός.

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«Μου απάντησε με μήνυμα ότι «ναι, συμβαίνει». Της έστειλα μήνυμα και της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν και της είπα ότι αν χρειαζόταν θα πήγαινα και εγώ νομίζοντας ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Θυμάμαι ότι ήταν 18.00 όταν ήρθε ειδοποίηση στο κινητό μου από μία ιστοσελίδα ότι ο Μαζωνάκης πέθανε στο «Ελπίας». Σοκαρίστηκα. Τότε της έστειλα μήνυμα και την ρώτησα εάν το έμαθε και μου απάντησε «ναι μόλις». Της έστειλα μήνυμα στο οποίο της έλεγα τι κακό συνέβη και τι μας βρήκε, γιατί ένιωθα άσχημα γιατί ουσιαστικά εγώ τους έφερα σε επαφή. Της έστειλα και αργότερα ένα μήνυμα που της έλεγε «ρε, τι σε βρήκε» και αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας της έστειλα πως λυπάμαι γι’ αυτά που περνάνε και πως είμαι εδώ αν τυχόν με χρειαζόντουσαν. Η ιατρός είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης», είπε ο Κομιανός.

Τέλος αναφέρθηκε και στον ρόλο που είχε ο ίδιος στη γνωριμία του τραγουδιστή με την 56χρονη. Όπως φέρεται να είπε, ήταν εκείνος που μεσολάβησε ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επισκεφθεί το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία με την ιατρό, όπως και η φωτογραφία που έλαβε την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, συνδέονταν με το γεγονός ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 17.00.

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