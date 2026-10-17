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Νέα σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα φιαλίδια αυτά περιείχαν φλουμαζενίλη, την ουσία που λειτουργεί ως αντίδοτο στη μιδαζολάμη.

Όπως δήλωσε ο γενετιστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Δρ. Γιώργος Φιτσιάλος (διευθυντής των εργαστηρίων DNAlogy), πραγματοποιήθηκε πλήρης τοξικολογικός έλεγχος σε 1.600 ουσίες. Από την ανάλυση στο αίμα του καλλιτέχνη ανιχνεύθηκαν οι εξής 8 ουσίες:

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Ολανζαπίνη & Αριπιπραζόλη: Άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και κατασταλτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών.

Ισχυρό ηρεμιστικό και κατασταλτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Φλουμαζενίλη: Ειδικό αντίδοτο για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών.

Ειδικό αντίδοτο για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση γενικής αναισθησίας.

Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση γενικής αναισθησίας. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο.

Τοπικό αναισθητικό φάρμακο. Κοκαΐνη & Βενζοϋλεκγονίνη: Διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος και ο κύριος μεταβολίτης της.





