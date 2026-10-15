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Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, για την πιο λαμπερή συνάντηση της μόδας με τη μουσική. Την παρουσίαση, όπως και πέρσι, θα αναλάβει η Βίκυ Καγιά.

Η Βίκυ Καγιά είχε χορέχει με τον Σάκη Ρουβά στο περσινό MadWalk.

Το φετινό MadWalk ανοίγει ένα νέο δημιουργικό σύμπαν με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS». Γιατί κάθε άνθρωπος, κάθε δημιουργική ιδέα και κάθε διαφορετική έκφραση έχει το δικό της φως και τη δική της αστερόσκονη.

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Και κάπως έτσι, η μόδα και η μουσική συναντιούνται ξανά μέσα από ξεχωριστά catwalks κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, αλλά και εκρηκτικά μουσικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες.

Στην πρώτη σειρά του περσινού MadWalk είχε βρεθεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη Σίλια Κριθαριώτη και τον Νίκο Τσάκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της εγχώριας ποπ σκηνής που έχουν ήδη συμφωνήσει να εμφανιστούν δίπλα σε Έλληνες σχεδιαστές (αλλά και beauty brands και εταιρείες αθλητικών ειδών) είναι ο Σάκης Ρουβάς, η Ελένη Φουρέιρα, η Μαρίνα Σάττι και ο Good Job Nicky.

Όπως και στα βραβεία του Mad, έτσι και στο MadWalk, οι περισσότεροι καλλιτέχνες που εμφανίζονται ανήκουν στη δισκογραφική εταιρεία Panik. Από τους πιο λαϊκούς τραγουδιστές, έχουν ήδη «κλείσει» η Κατερίνα Λιόλιου, ο Πέτρος Ιακωβίδης αλλά και η Λένα Ζευγαρά.

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes», Dr. Chris, Μάνος Καμακάρης, Αθηνά Κλήμη, Μαριαγάπη, Άρια Σκόκος, Super Foteini, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το MEGA.