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Ανησυχία προκάλεσε στους followers της η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη μέσα από το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».«Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά» έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς της είχε συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Μαριάντα Πιερίδη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία και εξάντληση που ένιωθε από την προηγούμενη μέρα. Αφού βγήκαν τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων που της έκαναν, οι γιατροί αποφάσισαν να την κρατήσουν στην κλινική για ακόμα περισσότερες εξετάσεις.

Η Μαριάντα Πιερίδη εμφανίζεται κάθε Σάββατο στο Doors με τον Βασίλη Δήμα και την Idra Kayne.

Μαριάντα Πιερίδη: Παρατείνεται η νοσηλεία της

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μαριάντα Πιερίδη θα πρέπει νοσηλευτεί για αρκετές μέρες καθώς η κατάσταση της υγείας της είναι αυτή τη στιγμή αρκετά εύθραυστη και δεν αποκλείεται να παραμείνει στο «Ερρίκος Ντυνάν» όλη την επόμενη εβδομάδα.

Αυτό φυσικά σημαίνει ότι για το επόμενο διάστημα η τραγουδίστρια είναι υποχρεωμένη να απέχει από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και πως η αυριανή της εμφάνιση στο Doors δεν θα πραγματοποιηθεί.