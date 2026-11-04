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Η τραγουδίστρια στοχεύει πλέον στην επαγγελματική της εξέλιξη μέσω μιας πιθανής διεθνούς καριέρας, η οποία συζητήθηκε εκτενώς στην τηλεοπτική εκπομπή Happy Day.

Η Δήμητρα Κούστα, ως συνεργάτιδα και κουμπάρα της, φέρεται να έχει πραγματοποιήσει επαφές με σημαντικούς δημιουργούς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής για λογαριασμό της.

Παράλληλα, το περιβάλλον της καλλιτέχνιδας διαψεύδει τα σενάρια περί επικείμενης συνεργασίας της με Έλληνες δημιουργούς, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία.

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Νέα δεδομένα για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Άννας Βίσση, μετά τη ρήξη στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή Happy Day, με επίκεντρο και τον ρόλο της Δήμητρας Κούστα.

Το τελευταίο διάστημα, η διαφωνία ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, οι οικονομικές διαφορές και οι διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις φαίνεται πως συνέβαλαν στην ένταση, η οποία εξελίχθηκε σε δημόσια αντιπαράθεση, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις.

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Αφορμή για τη συζήτηση στο Happy Day στάθηκε ανάρτηση που είχε κάνει η Άννα Βίσση λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Σε αυτήν, η τραγουδίστρια εξέφραζε την υπερηφάνειά της για το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα άφηνε να εννοηθεί πως επιθυμεί να συνεχίσει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά.

Πάνω σε αυτό, ο Δημήτρης Παπανώτας αναρωτήθηκε “πόσο ακόμα να εξελιχθεί κάποιος μετά από 40 χρόνια καριέρα”, ενώ η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε ότι “όλο αυτό ήταν μπηχτή για τον Καρβέλα”.

Παίρνοντας τον λόγο η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ανέφερε: “Λένε οι δικοί της άνθρωποι, εγώ που είχα μιλήσει με τη Νίκη Βίσση μου είχε πει ότι το ΟΑΚΑ ήταν ένα μεγάλο όνειρο της Βίσση. Οπότε σου λέει έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα”.

“Στη συνέχεια έχει εξωτερικό” πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου. “Η Βίσση θέλει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό”.

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε σε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει η Δήμητρα Κούστα με σημαντικούς δημιουργούς της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: “Κάπου άκουσα δεν ξέρω αν ισχύει ότι η Δήμητρα Κούστα – κουμπάρα και συνεργάτιδά της στην εταιρεία παραγωγής, έχει έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλους συνθέτες του εξωτερικού. Δηλαδή, αν δεις τον Έλτον Τζον να γράφει για την Αννα Βίσση, αλλάζει το πράγμα”.

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Η Δήμητρα Κούστα και τα σενάρια για διεθνή καριέρα

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην εκπομπή, η Δήμητρα Κούστα ενδέχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα επόμενα επαγγελματικά σχέδια της τραγουδίστριας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η διεύρυνση της παρουσίας της Άννας Βίσση στο εξωτερικό, με πιθανές επαφές με διεθνώς αναγνωρισμένους δημιουργούς, όπως ο Έλτον Τζον και ο Ντέιβιντ Γκέτα.

Την ίδια στιγμή, τα δημοσιεύματα περί πιθανής συνεργασίας της με Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Γιώργος Σαμπάνης, φέρεται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία για το επόμενο διάστημα.

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