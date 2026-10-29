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Ο Γιώργος Θεοφάνους σχολίασε τις φήμες χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, υπενθυμίζοντας παλαιότερες προσπάθειες που δεν ολοκληρώθηκαν για συγκεκριμένους λόγους.

Ο συνθέτης αναφέρθηκε στα πνευματικά δικαιώματα υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία ενός τραγουδιού εξαρτάται σημαντικά από τον καλλιτέχνη που το ερμηνεύει στο κοινό.

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Μετά τα δημοσιεύματα για τη ρήξη στις σχέσεις της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες που ήθελαν την τραγουδίστρια να έχει προσεγγίσει τον Γιώργο Θεοφάνους, με στόχο μια πιθανή συνεργασία στην επόμενη δισκογραφική της δουλειά.

Ο συνθέτης, ο οποίος εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στο Medusa Athens μαζί με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και σχολίασε τις σχετικές φήμες.

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«Ακούγονται πολλά. Δεν έχει σημασία, μη μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Το έχω πει δημόσια πολλές φορές, η “Κόκκινη γραμμή” είχε γραφτεί για την Άννα Βίσση. Κι όχι μόνο η Κόκκινη γραμμή”, κι άλλα.

Ξεκινήσαμε με την Άννα, βεβαίως. Για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο αν θα γινότανε» είπε ο συνθέτης, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας με την τραγουδίστρια.

Η τοποθέτηση για τα πνευματικά δικαιώματα

Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, διευκρινίζοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό σε νομικά ζητήματα.

«Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και να σου πω και κάτι για χάρη της φίλης μου της Σταματίνας. Πες ότι γράφω ένα τραγούδι πολύ δυνατό. Λέω ‘γω πολύ δυνατό, πως είναι αυτά τα αυτοκίνητα της κούρσας τα κόκκινα -να μην πω μάρκα τώρα- έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι παρκαρισμένο στο γκαράζ μου. Αν φωνάξω τη Σταματίνα να το πει, θα το τρέξει το αυτοκίνητο 100 μέτρα. Αν το πει η Νατάσα, αν το πει ο Ρέμος, αν το πει η Βίσση, ο Τερζής, θα το τρέξει 300 χιλιόμετρα. Θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Το αυτοκίνητο είναι δικό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την παρομοίωση του αυτοκινήτου, ο συνθέτης θέλησε να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στη δημιουργία ενός τραγουδιού και στην ερμηνεία του, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει ο καλλιτέχνης που θα το παρουσιάσει στο κοινό.