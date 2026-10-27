Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Pro Silver Star κατέθεσε αίτηση για προσωρινή διαταγή απαγόρευσης κατά του συγκροτήματος My Chemical Romance για τη χρήση στολών που μοιάζουν με εκείνες των Dallas Cowboys Cheerleaders.

Οι χορευτές του συγκροτήματος εμφανίστηκαν με στολές που προσομοιάζουν στις επίσημες, συμμετέχοντας σε σκηνές βίας και ανταλλαγής πυροβολισμών κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Λος Άντζελες.

Η μητρική εταιρεία υποστηρίζει ότι η χρήση των στολών προκάλεσε σύγχυση στο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλήττοντας τη φήμη και το εμπορικό σήμα των μαζορετών.

Παρά την αποστολή επιστολής διακοπής και παύσης από τη νομική ομάδα της εταιρείας, το συγκρότημα αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνέχισε να χρησιμοποιεί τις επίμαχες ενδυμασίες στις εμφανίσεις του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η μητρική εταιρεία των μαζορετών των Dallas Cowboys κατέθεσε αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης κατά του ροκ συγκροτήματος My Chemical Romance.

Το συγκρότημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία για τον εορτασμό της 20ής επετείου του τρίτου στούντιο άλμπουμ του, «The Black Parade», αλλά η εμφάνισή του στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες αυτό το Σαββατοκύριακο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Advertisement

Advertisement

Τα μέλη των My Chemical Romance εμφανίστηκαν μαζί με χορευτές που φορούσαν κοστούμια τα οποία, σύμφωνα με την DCC, είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τις στολές της ομάδας των μαζορετών, με αποτέλεσμα η Pro Silver Star, η μητρική εταιρεία, να προβεί σε νομικές ενέργειες.

Στην αίτηση αναφέρεται ότι οι χορευτές, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του hit τους «Teenagers», κρατούσαν αντικείμενα που έμοιαζαν με τουφέκια πάνω στη σκηνή. Αργότερα, αναπαρέστησαν ανταλλαγή πυροβολισμών, με τις μαζορέτες να προσποιούνται ότι πυροβολήθηκαν.

My Chemical Romance é processado pelas cheerleaders do Dallas Cowboys por uniformes no palco. A empresa das Dallas Cowboys Cheerleaders pede à Justiça do Texas que a banda pare de usar figurinos parecidos com os do grupo durante a residência no Hollywood Bowl. https://t.co/UngD2tOgfV — José Norberto Flesch (@jnflesch) October 26, 2026

Οι Dallas Cowboys Cheerleaders αποτελούν το θέμα μιας μακροχρόνιας σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix, και η Pro Silver Star ισχυρίζεται ότι η χρήση παρόμοιων στολών από τους χορευτές των MCR έχει βλάψει τη φήμη τους.

Η Pro Silver Star, εκπροσωπούμενη από τον διάσημο δικηγόρο Alex Spiro, ανέφερε επιπλέον στα δικαστικά έγγραφα: «Τα μέλη του κοινού και οι σχολιαστές στο διαδίκτυο πίστεψαν, όπως είναι φυσικό, ότι οι ερμηνευτές ήταν οι πραγματικές Dallas Cowboys Cheerleaders και το ανέφεραν σε αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα που συνεχίζουν να κυκλοφορούν».

My Chemical Romance’s ‘The Black Parade’ was released 20 years ago today, and it’s still causing a stir. On Wednesday, when the band performed the album at the Hollywood Bowl, dancers wearing Dallas Cowboys Cheerleaders-style uniforms came out during “Teenagers” to perform a cheer routine. During the next song, “Disenchanted,” armed soldiers from the fictional Draag regime in the band’s anniversary tour storyline appeared, pointing guns at the band. The cheerleaders returned with guns of their own and opened fire on the authoritarian forces, with characters on both sides gunned down in the staged shootout. Yesterday, Pro Silver Star Ltd., the owner of the Dallas Cowboys Cheerleaders brand, filed for a temporary restraining order against MCR. The petition included screenshots of social media posts that mistook the dancers for actual Cowboys Cheerleaders. The company argues that pairing the uniforms with the violent scene could tarnish the cheerleaders’ image. The filing also said the company sent a cease-and-desist letter on Thursday, but the band refused to comply. In a TikTok posted Thursday and since made private, actual Dallas Cowboys Cheerleader Kylie Dixon expressed confusion over the “extremely bizarre performance” and clarified, “it’s not us.” She said she wasn’t familiar with My Chem, but theorized that “it’s some sort of political stance” while questioning the legality of the satirical stunt. “I could probably do more research on it,” she added. “I don’t really have a desire to.” The second Black Parade 2026 show at the Bowl was last night, and the rifle-toting cheerleaders were back. Advertisement October 24, 2026

Στην αγωγή αναφέρονται επίσης αρκετές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνουν οπαδούς να μπερδεύουν τις ερμηνεύτριες με πραγματικά μέλη των DCC.

Αν και η εταιρεία επισήμανε ότι η παράσταση «δεν αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης» και δεν έχει καμία αντίρρηση όσον αφορά τη «μουσική του συγκροτήματος, τις καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες ή οποιοδήποτε μήνυμα επιδιώκουν να μεταδώσουν οι εναγόμενοι», πρόσθεσε: «Η Silver Star ζητά απλώς οι καλλιτέχνες να μην φορούν τη στολή της DCC κατά τη διάρκεια της παράστασης. Οι δυνατότητες για εναλλακτικά σχέδια κοστουμιών είναι ουσιαστικά απεριόριστες».

Η νομική ομάδα ανέφερε ότι στις 22 Οκτωβρίου εστάλη επιστολή διακοπής και παύσης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη χρήση των στολών θα μπορούσε να προκαλέσει «ανεπανόρθωτη ζημιά» στη φήμη και την καλή φήμη που έχει χτίσει η Silver Star γύρω από το εμπορικό σήμα DCC.

Advertisement

«Η Silver Star, επομένως, δεν έχει άλλη επιλογή από το να ασκήσει την παρούσα αγωγή για να προστατευθεί», κατέληξε η δήλωση.

Η μεγάλη παγκόσμια περιοδεία των My Chemical Romance, έχει φέρει το συγκρότημα μέχρι στιγμής φέτος σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Advertisement