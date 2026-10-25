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Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης βρίσκονται μαζί στο Μαρακές στο Μαρόκο, απολαμβάνοντας ένα ταξίδι χαλάρωσης. Η αποκάλυψη της κοινής τους απόδρασης έγινε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του μάνατζερ στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν μαζί ανέμελοι μέσα σε μια εντυπωσιακή πισίνα με εξωτικό φόντο.

Άννα Βίσση και Ηλίας Ψινάκης συνδέονται με μια στενή φιλία που μετράει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η γνωριμία τους ξεκίνησε το μακρινό 1988. Από τότε, η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε μια βαθιά «σχέση ζωής» που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των επαγγελματικών συνεργασιών της showbiz. Το ταξίδι τους στο Μαρόκο και η φωτογραφία μέσα στην πισίνα, επιβεβαιώνουν πως οι δυο τους παραμένουν πολύ κοντά.

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Η Άννα Βίσση είχε γνωστοποιήσει την άφιξή της στο Μαρόκο λίγες ημέρες νωρίτερα, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους την ιδιαίτερη υποδοχή που της επιφύλαξαν, καθώς της σέρβιραν έναν καπουτσίνο που είχε αποτυπωμένο το πρόσωπό της στο αφρόγαλα.

Το ταξίδι αυτό προσφέρει στην τραγουδίστρια μια ευκαιρία για αποσυμπίεση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την πρόσφατη διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα. Ο Ηλίας Ψινάκης γνωρίζει προσωπικά τόσο την τραγουδίστρια όσο και τον συνθέτη. Μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» εν μέσω της έντασης για τα πνευματικά δικαιώματα και τα οικονομικά της ιστορικής συναυλίας στο ΟΑΚΑ, ο γνωστός μάνατζερ χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «φαινόμενο» και τον συνθέτη «διάνοια».

Όλα αυτά ενώ έγινε γνωστό προ ημερών πως η Άννα Βίσση αποφάσισε να καταβάλει μηνιαία αποζημίωση στους μουσικούς της, για τη χαμένη σεζόν.