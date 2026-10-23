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Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 14,1%, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Σίσσυ Χρηστίδου ακολούθησαν με χαμηλότερα ποσοστά.

Το δίδυμο του ΣΚΑΪ επικράτησε στο σύνολο του κοινού, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με ποσοστό 17,9%.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου διατηρεί σταθερή πορεία, αποφεύγοντας την τοξικότητα και προσελκύοντας σημαντική μερίδα του γυναικείου τηλεοπτικού κοινού.

Η Ζήνα Κουτσελίνη κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις, παρά το ικανοποιητικό ποσοστό που παρέλαβε κατά την έναρξη της εκπομπής της.

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Αν και την περασμένη εβδομάδα η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε, έστω και με μικρή διαφορά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη, αυτή η εβδομάδα έχει ευνοήσει την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία κέρδισε τη μάχη της τηλεθέσης με 16,2% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή μάλιστα άγγιξε το 22,3% λίγο πριν από το φινάλε, ενώ κέρδισε και την προτίμηση των γυναικών 25-54 με 16,1%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,1%, στην τρίτη θέση ο Γιώργος Λιάγκας με 10,5% ενώ η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου έπεσε στην τέταρτη θέση με 8,1%. Άλλη μία χαμηλή επίδοση για τη Ζήνα Κουτσελίνη με 6,6%.

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Η Κατερίνα Καινούργιου ήταν πιο ευνοημένη από το lead in, αφού το Happy Day της παρέδωσε τη σκυτάλη με 12%, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε έχοντας παραλάβει 8,9% από το «Καλημέρα Ελλάδα» ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε μόλις 7,4% από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

Η Κατερίνα Καινούργιου και η Ανθή Βούλγαρη έχουν υπάρξει στενές φίλες στο παρελθόν, ενώ το 2020 βρίσκονταν μαζί κάτω από την τηλεοπτική στέγη του OPEN.

Αντιθέτως η Ζήνα Κουτσελίνη, παρά το διψήφιο lead in από την Άση Μπήλιου (10%), σημείωσε διψήφιο ποσοστό μόνο στο πρώτο τέταρτο (11,2%) και με του που ξεκινάνε οι ανταγωνιστικές εκπομπές πέφτει στα μονοψήφια για να κλείσει την εκπομπή με 4,4%.

Στο σύνολο κοινού, το δίδυμο του ΣΚΑΪ προηγήθηκε, όπως πάντα, με 17,9%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το OPEN με 12,8% και την Κατερίνα Καινούργιου να περνάει τρίτη με 12,5%.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του συνεργάτη της, Αλέξανδρου Καλαφάτη.

Με τις πρωινές εκπομπές να έχουν συμπληρώσει πλέον έναν μήνα στον τηλεοπτικό αέρα, η «μάχη» για την πρωτιά δείχνει ότι θα παιχτεί ανάμεσα στις εκπομπές της Κατερίνας Καινούργιου και της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί και τη Ζήνα Κουτσελίνη να έρχεται αντιμέτωπη με τις επιλογές της αφού πριν από την έναρξη της σεζόν έλεγε σε όσους τη ρωτούσαν ότι στόχος της ήταν η πρωτιά.

Το «μυστικό» της επιτυχίας της Κατερίνας Καινούργιου

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κατάφερε, όπως και πέρσι, τέτοια εποχή, να διαψεύσει τις προσδοκίες όσων έλεγαν ότι θα περιοριστεί στην τρίτη θέση, έχοντας κόψει πρώτη το νήμα από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα.

Μια εκπομπή με μικρότερο κόστος από τον ανταγωνισμό, αρκετά προσωποκεντρική (όπως και του Γιώργου Λιάγκα), χωρίς σπουδαίες αποκλειστικότητες αλλά με μια πολύ σταθερή σκαλέτα- όπως και το Happy Day- με σαφώς γυναικείο προσανατολισμό, χωρίς εντάσεις και απωθητική τοξικότητα- ένα λάθος που η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου το είχε πληρώσει στο παρελθόν χάνοντας για ένα διάστημα μια μεγάλη μερίδα του γυναικείου κοινού.

Ένα από τα επιχειρήματα του ανταγωνισμού είναι ότι, όταν πάει καλά ένας σταθμός στην prime time ζώνη ευνοούνται και οι πρωινές εκπομπές και η αλήθεια είναι και φέτος ο ALPHA έχει πάρει μεγάλη διαφορά με μια σειρά επιτυχημένων επιλογών ειδικά με τις κωμικές σειρές που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια.

Η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου, δείχνει πιο ασφαλής και πιο συγκροτημένη, έχοντας αποκτήσει μια πολύτιμη ισορροπία στην προσωπική- οικογενειακή πλέον- ζωή της, που κάνει τη τηλεοπτική της εικόνα πιο ελκυστική. Μια εικόνα που η ίδια έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με το δικό της ένστικτο αποκαλύπτοντας στο κοινό της και τις πιο τρωτές και ευάλωτες πτυχές της. Αυτή ακριβώς την, ακόμα και αφοπλιστική κάποιες φορές ειλικρίνεια, το γυναικείο, κυρίως, κοινό, που δεν θέλει τεχνητές φασαρίες και δράματα το πρωί, δείχνει ότι συνεχίζει να εκτιμάει.