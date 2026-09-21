Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές infotainment ξεκίνησαν τη νέα σεζόν το πρωί της Δευτέρας, με το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη να κυριαρχεί στη θεματολογία τους.

Η ομάδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή χρησιμοποίησε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την πρεμιέρα, ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη υποδέχτηκε νέους και παλιούς συνεργάτες στο ανανεωμένο πλατό της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου παρουσίασε την εκπομπή της πλαισιωμένη από τους συνεργάτες της, γιορτάζοντας παράλληλα τα γενέθλια του συντρόφου της.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στην παλαιότερη ώρα έναρξης της εκπομπής του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τη νέα τηλεοπτική χρονιά με χιουμοριστική διάθεση, αποφεύγοντας τη χρήση γοβών με φιάπα κατά την εμφάνισή της.

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Πρεμιέρα έκαναν το πρωί της Δευτέρας, οι καθημερινές infotainment εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης και, όπως ήταν -ανησυχητικά;- αναμενόμενο, το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κυρίαρχη θέση σε όλες σκαλέτες. Σταματίνα Τσιμτσιλή, Ζήνα Κουτσελίνη, Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές ντυμένες στα- τυχερά- λευκά, η Σίσσυ Χρηστίδου προτίμησε ένα φόρεμα σε ανοιχτό ροζ και ο Γιώργος Λιάγκας εγκαινίασε τη σεζόν με νέο hair look και πολλή χαρά που ξανάσμιξε τηλεοπτικά με τον παλιό του φίλο, Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Happy Day: Με τη χρήση του A.I έκανε πρεμιέρα η ομάδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή στις 07.45. Η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της εμφανίστηκαν ηλικιωμένοι τηλε-μεταφέροντας το κοινό στην 30η σεζόν της πρωινής εκπομπής του ALPHA .

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Πρώτος Καφές: Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πασαρέλα στο νέο της πλατό με ένα πλατύ χαμόγελο και αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, υποδέχτηκε τους νέους -και παλιούς της- συνεργάτες, ανάμεσά τους ο Γρηγόρης Γκουντάρας που της είπε ότι πάντα ήθελε να δουλέψει μαζί της. Στη συνέχεια υποδέχτηκε στον πλατό τον Πέτρο Πολυχρονίδη καθώς οι δυο παρουσιαστές του STAR είχαν κάνει μαζί ένα οδοιπορικό στον Έβρο, όπου βρίσκεται το χωριό του τελευταίου.

Χαμογέλα και πάλι: «Καλή εβδομάδα» είπε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία επέλεξε να βγει στον αέρα, όχι μόνη της, αλλά αγκαλιά με τους αγαπημένους της συνεργάτες, εκτός από τη Νόρα Καούρη η οποία ανήκει πλέον στην ομάδα του Γιώργου Λιάγκα. Η μέρα είχε διπλή χαρά για την Σίσσυ καθώς σήμερα εκτός από την πρεμιέρα της, θα γιορτάσει τα γενέθλια του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου.

Το Πρωινό: Εμφανώς ανανεωμένος- και ανακουφισμένος- εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας αφού έκανε πρεμιέρα επιστρέφοντας στην παλιά ώρα έναρξης της εκπομπής του. «Είναι η 15η ή 16η χρονιά που λέω καλημέρα στην πρωινή ζώνη και κάθε χρονιά λέω ότι θα είναι η τελευταία» ήταν τα πρώτα του λόγια πριν υποδεχτεί τους παλιούς και νέους συνεργάτες του.

Super Κατερίνα: Ανακουφισμένη και εκείνη στη φετινή της πρεμιέρα, αφού πλέον δεν θα χρειάζεται να κατεβαίνει τις σκάλες του πλατό για να υποδεχτεί τους τηλεθεατές, ενώ αυτοσαρκάστηκε και για τα παπούτσια της, ζητώντας από τον σκηνοθέτη της, Δημήτρη Σταματόπουλο, να τα δείξει αφού δεν φορούσε γόβες με φιάπα.