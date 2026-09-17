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Η Κατερίνα Καινούργιου παραμένει στον ALPHA, ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη κάνει το ντεμπούτο της στην πρωινή ζώνη του STAR στις 09:30.

Ο Γιώργος Λιάγκας ενισχύει την ομάδα του στον ΑΝΤ1 με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Νόρα Καούρη, ξεκινώντας την εκπομπή του στις 09:50.

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου αναλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα του MEGA στις 09:40, προσαρμοζόμενη στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινής επικαιρότητας.

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H πρώτη μεγάλη «μάχη» της φετινής σεζόν θα δοθεί αυτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αφού οι τέσσερις μεγάλοι ιδιωτικοί σταθμοί (ALPHA, STAR, ANT1, MEGA) είχαν συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό να καθυστερήσουν τις πρεμιέρες των πρωινών ψυχαγωγικών τους εκπομπών. Κατερίνα Καινούργιου- Ζήνα Κουτσελίνη, Γιώργος Λιάγκας και Σίσσυ Χρηστίδου θα βρεθούν φέτος

Κατερίνα Καινούργιου: Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις

Η, περσινή νικήτρια της σεζόν, Κατερίνα Καινούργιου, συνεχίζει στον ALPHA με νέο αρχισυντάκτη, που όπως ακούγεται, έχει καταφέρει ήδη να αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στην ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δάφνη Μπόκοτα, Φρόσω Κυριαζή και Χάρης Χρονόπουλος θα πλαισιώσουν την παρουσιάστρια και αυτή τη χρονιά, με new entry τη Μαίρη Αυγερινοπούλου που θα εμφανίζεται στο πλατό δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

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Και αυτή τη σεζόν η Κατερίνα Καινούργιου θα λέει τελευταία τη δική της καλημέρα (στις 10:00 ακριβώς), αφού οι ανταγωνιστές της θα ξεκινού πριν από εκείνη, παίρνοντας lead in από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Το βράδυ της Τρίτης η Κατερίνα Καινούργιου κάλεσε για φαγητό την ομάδα της στο εστιατόριο «Άσωτος» που ανήκει στον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Πρώτος καλεσμένος της «Super» Κατερίνας Καινούργιου θα είναι ο Αναστάσης Ροϊλός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην πετυχημένη σειρά του σταθμού, «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Μαζί του θα είναι και ο τηλεοπτικός του γιος, Ιάσονας Τσιώνης.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Πρώτος καφές» στην πρωινή ζώνη

Με τον πρώην συνεργάτη της Κατερίνας Καινούργιου, Γρηγόρη Γκουντάρα, στο πλευρό της κάνει το ντεμπούτο της στην πρωινή ζώνη ως παρουσιάστρια η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία, όπως έχει εκμυστηρευτεί στο περιβάλλον της, στοχεύει μόνο στην πρωτιά, ενώ θα ξεκινάει πρώτη από όλους, στις 09:30.

Η Ζήνα Κουτσελίνη με τη Λιλή Πυράκη, τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τον Αλέξανδρο Καλαφάτη.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, «η εκπομπή διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ. Γιατί η πραγματική ζωή δεν χωρίζεται σε «σοβαρά» και «ανάλαφρα». Έχει αλήθεια και συναίσθημα. Έχει δυσκολίες και αισιοδοξία. Έχει γέλιο, συγκίνηση και ελπίδα. Γιατί όλα έχουν θέση σε αυτή την παρέα.

Στην ομάδα της εκπομπής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν καθημερινά δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία στο κοινωνικό ρεπορτάζ, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το κοινό της, συμβάλλοντας στη συνέχεια του κοινωνικού και ενημερωτικού χαρακτήρα της εκπομπής, με συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο».

Πρώτη καλεσμένη, εκτός απροόπτου, θα είναι η οικοδέσποινα του GNTM, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς το πολυσυζητημένο ριάλιτι μόδας κάνει πρεμιέρα το ίδιο βράδυ στο STAR.

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Γιώργος Λιάγκας: Η τηλεοπτική επανασύνδεση με τον Δημήτη Ουγγαρέζο

Έχοντας δώσει κυριολεκτικά τη δική του μάχη για να εξσφαλίσει την παρουσία του παλιού του φίλου και συνεργάτη, Δημήτρη Ουγγαρέζου στο πλευρό του ο Γιώργος Λιάγκας ενισχύει την ομάδα του με τη Νόρα Καούρη που είχε αφήσει πέρσι άριστες εντυπώσεις στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ενώ τελικά παραμένει στο δυναμικό της εκπομπής η Γιώτα Κηπουρού την οποία ο παρουσιαστής είχε αποχαιρετήσει στο τέλος της περσινής σεζόν.

Η νέα, ενισχυμένη, ομάδα του Γιώργου Λιάγκα: Γιώτα Κηπουρού, Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Νόρα Καούρη και ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Η εκπομπή θα ξεκινάει φέτος στις 09:50 ενώ η Σία Κοσιώνη θα δώσει την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα μετά τη μετακίνησή της στον ΑΝΤ1.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το μεγάλο στοίχημα της σεζόν

Έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Σίσσυ Χρηστίδου, παρά τις αρχικές αμφιβολίες της, αποδέχτηκε τη δελεαστική πρόταση του MEGA να αντικαταστήσει τη Φαίη Σκορδά στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι λοιπόν το «Χαμογέλα και πάλι» (στις 09:40) καλείται να προσαρμοστεί στους πιο γρήγορους ρυθμούς που επιβάλλει η επικαιρότητα, παίρνοντας ισχυρό lead in από το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη.

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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο Παύλος Σταματόπουλος, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Βάλια Χατζηθεοδώρου και ο Νίκος Συρίγος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πρώτη καλεσμένη της Σίσσυς Χρηστίδου θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας κωμικής σειράς του MEGA «Το κάμπιγκ», Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία διατηρεί και στενή σχέση με τον παραγωγό του «Χαμογέλα», Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος θα βρίσκεται πίσω από τις κάμερες την ημέρα της πρεμιέρας για να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

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