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Τρίτη βράδυ, η ώρα 21:10. Έχεις κλείσει το laptop, έχεις πάει το παιδί στο μπάσκετ και το έχεις ξαναφέρει, έχεις απαντήσει τρεις φορές στην ερώτηση «πότε τρώμε;» και τώρα στέκεσαι μπροστά στο ανοιχτό ψυγείο σαν να περιμένεις να σου μιλήσει. Μέσα έχει δύο στήθη κοτόπουλο, μισή σακούλα πατάτες και μια πιπεριά που έχει δει καλύτερες μέρες. Η ερώτηση που σε βασανίζει δεν είναι τι θα φτιάξεις. Είναι πόσα σκεύη θα λερώσεις για να το φτιάξεις.

Κάπου στην πορεία, οι μέρες μας άρχισαν να γεμίζουν περισσότερο απ’ όσο χωράνε. Ξυπνητήρι στις 7, σχολικές τσάντες, φροντιστήρια, deadlines και μηνύματα δουλειάς που δεν σταματούν ούτε μετά τις έξι. Ο χρόνος που περισσεύει στο τέλος της μέρας μικραίνει, και η κουζίνα είναι συνήθως το πρώτο που θυσιάζεται. Το ζει η μαμά που κάνει τον ταξιτζή τρεις φορές κάθε απόγευμα, ο φοιτητής στο δυάρι με την κουζίνα στο μέγεθος ντουλάπας, το ζευγάρι που μπαίνει σπίτι στις εννιά και κανείς δεν έχει κουράγιο για νεροχύτη. Το τέλος της ιστορίας το ξέρεις: delivery για τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα ή ένα τοστ φαγωμένο όρθιος δίπλα στον πάγκο.

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Υπάρχει όμως κι ένας τρίτος δρόμος, που δεν ζητάει ούτε περισσότερο χρόνο ούτε σπουδές μαγειρικής. Ζητάει ένα τηγάνι. Ένα, και το σωστό.

Ένα τηγάνι, ένα γεύμα, ένα πλύσιμο

Το one pan dinner δεν το εφηύρε το TikTok, απλώς του έδωσε όνομα. Οι γιαγιάδες μας το έκαναν πάντα, με το κοτόπουλο και τις πατάτες στο ίδιο ταψί της Κυριακής. Σήμερα τα βίντεο με ετικέτες τύπου one pan meal μετρούν δεκάδες εκατομμύρια αναρτήσεις και η λογική τους χωράει σε μία πρόταση: ό,τι έχει το βραδινό σου, μαγειρεύεται στο ίδιο σκεύος και σερβίρεται από εκεί.

Ακούγεται σαν τεμπελιά, στην πράξη όμως είναι μαγειρική με μυαλό. Όταν όλα ψήνονται μαζί, οι γεύσεις δεν μένουν σε ξεχωριστά κουτάκια. Το λίπος από το κοτόπουλο περνάει στις πατάτες. Τα ζυμαρικά βράζουν μέσα στη σάλτσα τους και τη ρουφάνε, αντί να αφήνουν το νερό τους στο σουρωτήρι. Η μπριζόλα αφήνει στον πάτο εκείνη την καραμελωμένη κρούστα που γίνεται βάση για τα μανιτάρια που ακολουθούν. Και την Κυριακή το πρωί, τα αυγά με το λουκάνικο και τις ντομάτες έρχονται στο τραπέζι μέσα στο τηγάνι, χωρίς να παραπονεθεί κανείς.

Υπάρχει και το κομμάτι που δεν γράφει καμία συνταγή. Μέτρησε τι λερώνει ένα «απλό» βραδινό με ζυμαρικά: κατσαρόλα, τηγάνι για τη σάλτσα, σουρωτήρι, πιατέλα, κουτάλες. Πέντε αντικείμενα για ένα φαγητό είκοσι λεπτών. Με ένα σκεύος, ο λογαριασμός κλείνει στο ένα. Μαγειρεύεις, σερβίρεις, τελείωσες.

Όλο το βραδινό σε ένα σκεύος, σερβιρισμένο εκεί που ψήθηκε. Δες τα τηγάνια που το κάνουν τόσο απλό εδώ

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Γιατί να επενδύσεις σε μαντέμι και όχι στο πρώτο τηγάνι που θα βρεις

Εδώ κρύβεται η λεπτομέρεια που κάνει όλη τη διαφορά. Για να σταθεί ένα one pan dinner, το τηγάνι πρέπει να τα κάνει όλα. Να σοτάρει σε δυνατό μάτι, να μην «πέφτει» όταν ρίχνεις μέσα κρύα υλικά, να μπαίνει στον φούρνο για να τελειώσει το ψήσιμο και να βγαίνει στο τραπέζι χωρίς να ντρέπεσαι. Τα περισσότερα τηγάνια της καθημερινότητας σκοντάφτουν κάπου σε αυτή τη λίστα. Η λαβή δεν αντέχει τον φούρνο, η επίστρωση ξεφλουδίζει μέσα σε τρία τέσσερα χρόνια και η ιστορία τελειώνει στον κάδο.

Το μαντέμι παίζει σε άλλη κατηγορία. Ζεσταίνεται ομοιόμορφα και κρατάει τη θερμότητα για ώρα, οπότε το κρέας ροδίζει αντί να βράζει στα ζουμιά του και τα λαχανικά ψήνονται παντού το ίδιο. Δουλεύει σε κάθε εστία, και στις επαγωγικές, και περνάει από το μάτι στον φούρνο χωρίς δεύτερη σκέψη. Η επιφάνειά του δεν είναι χημική επίστρωση: είναι φυτικό λάδι που έχει ψηθεί πάνω στο μέταλλο και έχει γίνει ένα φυσικό στρώμα, αυτό που οι Αμερικανοί λένε seasoning. Όσο μαγειρεύεις, τόσο στρώνει, και το φαγητό γλιστράει όλο και πιο εύκολα. Χωρίς PFAS, χωρίς τίποτα που ξεφτίζει και καταλήγει στο πιάτο σου.

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Κι αν αναρωτιέσαι ποιος τα φτιάχνει έτσι, η απάντηση βρίσκεται σε μια μικρή πόλη του Tennessee. Στο South Pittsburg, ο Joseph Lodge άνοιξε το πρώτο του χυτήριο το 1896. Πέντε γενιές αργότερα, η εταιρεία που φέρει το όνομά του παραμένει οικογενειακή και είναι ο παλαιότερος κατασκευαστής μαντεμένιων σκευών στην Αμερική, με τα τηγάνια της να χυτεύονται ακόμα εκεί. Την ώρα που τα σκεύη μας αλλάζουν με τη συχνότητα των κινητών, ένα μαντεμένιο τηγάνι κάνει το αντίθετο. Δεν το αντικαθιστάς. Το κληρονομείς.

Το κλασικό τηγάνι των 26 εκατοστών, με τη μακριά λαβή για έλεγχο και τη μικρή λαβή υποβοήθησης για τη διαδρομή από τον φούρνο στο τραπέζι. Γνώρισε το τηγάνι απ’ όπου ξεκινάνε όλοι εδώ

Το τηγάνι που στήνει ολόκληρη κουζίνα

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Ρώτα όποιον μαγειρεύει σοβαρά τι να αγοράσεις πρώτο και σπάνια θα σου πει σετ δέκα κομματιών. Θα σου πει ένα καλό τηγάνι. Σε ένα μαντεμένιο τηγάνι 26 εκατοστών χωράει ένα πρωινό με πέντε αυγά, ένα βραδινό για δύο, μια φριτάτα που τελειώνει στον φούρνο, ακόμα και ένα κέικ της Κυριακής. Είναι το σκεύος που θα πιάσεις το πρωί και θα ξαναπιάσεις το βράδυ, χωρίς να ψάχνεις στα ντουλάπια για κάτι άλλο.

Δεν είναι τυχαίο ότι το βλέπεις όλο και πιο συχνά πάνω στις εστίες σεφ και food creators, ούτε ότι στα social πρωταγωνιστεί σε κάθε λογής βίντεο, από smash burgers μέχρι αυγά με πατάτες. Όταν κάτι δουλεύει τόσο απλά, η φήμη του ταξιδεύει μόνη της.

Και μετά είναι τα νούμερα. Το κλασικό μαντεμένιο τηγάνι 26 εκ. της Lodge κοστίζει 59 ευρώ. Αν ένα συνηθισμένο τηγάνι σού κρατάει τρία με τέσσερα χρόνια, μέσα σε μια δεκαετία θα έχεις αγοράσει τουλάχιστον τρία. Το μαντέμι, με μια σταγόνα λάδι μετά το πλύσιμο, θα είναι ακόμα εκεί όταν τα παιδιά σου θα φτιάχνουν το δικό τους πρώτο βραδινό. Η πιο ακριβή αγορά είναι εκείνη που κάνεις ξανά και ξανά.

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Από τα μικρά τηγάνια του ενός αυγού μέχρι τα 38 εκατοστά για το οικογενειακό τραπέζι, υπάρχει ένα μέγεθος για κάθε κουζίνα. Δες όλα τα τηγάνια Lodge Cast Iron εδώ

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Όλοι έχουμε ορκιστεί κάποια στιγμή ότι από Δευτέρα θα γίνουμε πιο οργανωμένοι. Θα γραφτούμε γυμναστήριο, θα μαγειρεύουμε κάθε μέρα, θα κάνουμε meal prep την Κυριακή. Οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις δεν φτάνουν ούτε στο τέλος του μήνα.

Δεν φταίει η θέληση. Φταίει ότι όλες ζητάνε το ένα πράγμα που δεν περισσεύει: χρόνο. Οι αλλαγές που τελικά μένουν είναι εκείνες που αφαιρούν αντί να προσθέτουν. Λιγότερα βήματα, λιγότερα αντικείμενα, λιγότερη φασαρία.

Ίσως η πιο ρεαλιστική απόφαση που μπορείς να πάρεις να μην είναι να μαγειρεύεις περισσότερο, αλλά να πλένεις λιγότερο.

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