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Η έναρξη της εκδήλωσης καθυστέρησε λόγω ισχυρής νεροποντής, ενώ το κόστος κατασκευής της σκηνής ανήλθε στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Προέκυψαν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στις εξέδρες των VIP λόγω της παρουσίας ατόμων χωρίς το απαραίτητο πάσο εισόδου.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε έντονα συγκινημένος κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η οποία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

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Παρά τον πόλεμο που είχε δεχτεί τις προηγούμενες μέρες αλλά και κάποιες ατυχίες που τον είχαν στεναχωρήσει πάρα πολύ, ο Αντώνης Ρέμος πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου μία συναυλία- υπερπαραγωγή στην παραλία της Θεσσαλονίκης και απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς του.

Στην έναρξη μάλιστα ήταν τόσο φορτισμένος συναισθηματικά, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κάτι που ο τηλε-σκηνοθέτης της βραδιάς, Στέφανο Σαρτίνι, φρόντισε να δείξει στο κοινό με ένα πολύ κοντινό πλάνο. Η επιτυχία του Αντώνη Ρέμου ήταν πολλαπλή, αφού τον τίμησαν αρκετοί Έλληνες συνάδελφοί του, όπως η Δέσποινα Βανδή, η Καίτη Γαρμπή και η Μαντώ ενώ και ο ίδιος άλλαξε τέσσερις φορές ρούχα- την εμφάνισή του επιμελήθηκε η προσωπική του στιλίστρια, Λίλα Κουτσιουμάρη.

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Μια συναυλία που συγκέντρωσε πάνω από 200 χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών (ειπώθηκε ότι πλησίασε τους 300.000) και από όλη την Ελλάδα ενώ, μόνο το κόστος κατασκευής της τεράστιας σκηνής άγγιξε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Δυστυχώς με την αναστάτωση που προκάλεσε η νεροποντή προέκυψαν προβλήματα με την ασφάλεια του κοινού: Την ώρα της βροχής που καθυστέρησε την έναρξη της συναυλίας, ανέβηκαν στις VIP εξέδρες πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν το απαραίτητο πάσο και δεν κατέβαιναν παρά τις παρακλήσεις ακόμα και του ίδιου του καλλιτέχνη με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης των δύο κατασκευών.

Πρωτοφανής θρίαμβος θεωρήθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Το ξέσπασμα του Αντώνη Ρέμου μετά το φινάλε

Η θριαμβευτική συναυλία του Αντώνη Ρέμου ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα ενώ ακολούθησε after party στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου. Ο ίδιος μάλιστα ξέσπασε σε λυγμούς μετά το τέλος της συναυλίας, ενώ ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν η σύζυγός του Υβόννη που ήταν συνεχώς μαζί με την κόρη τους, Ελένη και τη κουμπάρα τους Μαρία Μπεκατώρου- όλοι τους διέμειναν στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς».

Η Υβόννη, είχε περάσει εξαιρετικά δύσκολα τις προηγούμενες μέρες, αφού δυστυχώς ζούσε σε έναν κόσμο που δεν διστάζει να ξεσπάσει ακόμα και στη σύζυγο του Αντώνη Ρέμου στέλνοντας μέχρι και απειλητικά μηνύματα επειδή δεν ακύρωσε τη συναυλία, τη στιγμή που στην πόλη της Θεσσαλονίκης είχαν γίνει δύο πρεμιέρες το προηγούμενο βράδυ (Καλλιμάνη, Βέρτης) και στην Αθήνα ξεκινούσε τις εμφανίσεις του ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Έλλη Κοκκίνου στο Fantasia.

Αίσθηση προκάλεσε η συνάντηση του Αντώνη Ρέμου και του Γιώργου Θεοφάνους στη σκηνή.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι μια τόσο μεγάλη συναυλία, όπως αυτή του Αντώνη Ρέμου, που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να αναβληθεί και για έναν ακόμα σοβαρό λόγο – όταν ένας χορηγός έχει δώσει ένα τεράστιο ποσό για τη διεξαγωγή της, υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες που δεν μπορούν να παραβιαστούν.