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Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Αντώνη Ρέμο φαίνεται πως πέρασε μια δύσκολη περίοδο τους προηγούμενους μήνες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για όσα είχε δηλώσει ο συνάδελφός του σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που είχε με την οικογένειά του, ενώ είχε αναφέρει πως είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του.

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιείται στη σκιά του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Θεολόγο Ηλιού για το vidcast «Τι μουσική ακούς;». Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

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Αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Αντώνης Ρέμος είπε:

«Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να το χωνέψουμε πώς έγινε αυτό; Ήταν πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά ο Γιώργος επέλεξε να ζήσει τη ζωή του έτσι όπως ήθελε. Επέλεξε να τη ζήσει στα άκρα, σε όλα τα επίπεδα.

Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμόμαστε και να τραγουδάμε τα τραγούδια του.

Το Σάββατο, λοιπόν, στη συναυλία εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα για να τον αποχαιρετήσουμε όπως του αξίζει. Και πιστεύω ότι θα του στείλουμε έναν αποχαιρετισμό με πολλή αγάπη, γιατί η ψυχούλα του ήταν πραγματικά ένα κομμάτι μάλαμα» είπε ο Αντώνης Ρέμος. Και αποκάλυψε ότι η κόντρα τους είχε πάρει τέλος. «Ξέρω μάλιστα από ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο που μίλησα πρόσφατα, ότι μάλιστα σκέφτηκε μήπως θα ανέβαινε και στη συναυλία γιατί έλεγε “Μήπως πάμε πάνω;”. Αυτός ήταν ο Γιώργος».