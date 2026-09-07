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Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε το ζευγάρι ως οικογένειά της και προέτρεψε να αποφεύγονται οι άσκοπες αντιδράσεις σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Η εταιρεία παραγωγής διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του μνημείου στο οποίο στήθηκε η σκηνή.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει την άδεια παραχώρησης του χώρου μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε σχετικά με την κατασκευή της σκηνής.

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Στο πλευρό των αγαπημένων της φίλων Αντώνη Ρέμου και Υβόννης Μπόσνιακ σκέκεται δυναμικά η Μαρία Μπεκατώρου. Η παρουσιάστρια του MEGA, που αναμένεται να δώσει το παρών στη μεγάλη δωρεάν συναυλία του για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία αυτό το Σάββατο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μια συναυλία, που αποτελούσε εδώ και πολύ καιρό ένα μεγάλο όνειρο του 56χρονου καλλιτέχνη και ήθελε οπωσδήποτε να την πραγματοποιήσει στην πόλη που τον ανέδειξε πριν κατέβει στην Αθήνα.

«Η Υβόννη είναι ο άγγελός μου. Στη σχέση μας δεν υπάρχει μισό ψεγάδι. Είναι η απόλυτη σχέση. Ποτέ δεν τσακωθήκαμε, ούτε γκρινιάξαμε» έχει πει στο περιοδικό ΟΚ! η Μαρία Μπεκατώρου για τη σύζυγο του Αντώνη Ρέμου.

Μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν– καθόλου τυχαία για πολλούς που θεωρούν ότι υπάρχει πολιτικό παρασκήνιο- για την τεράστια σκηνή που έχει στηθεί στο άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου- το οποίο φυσικά δεν αποτελεί θρησκευτικό μνημείο- η Μαρία Μπεκατώρου έκανε μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάρτηση: «Ας μην ψάχνουμε προσβολές εκεί που δεν υπάρχουν…» κάνοντας mention το ζεύγος Ρέμου- Μπόσνιακ.

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Μαρία Μπεκατώρου: «Ο Αντώνης και η Υβόννη είναι οικογένειά μου»

Όπως έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν η Μαρία Μπεκατώρου, που έχει βαφτίσει τη μοναχοκόρη του ζευγαριού, Ελένη, «ο Αντώνης και η Υβόννη είναι οικογένειά μου» και γνώριζε καλά τη μεγάλη λαχτάρα και ανυπομονησία του κουμπάρου της γι’ αυτή τη συναυλία, που όμοιά της δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στην Ελλάδα και έχει απαιτήσει αρκετούς μήνες προετοιμασίες.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν δίστασε να αναρτήσει και εκείνη με τη σειρά της, όπως έκαναν πολλοί φίλοι του καλλιτέχνη, την επίσημη ανακοίνωση της εταρείας παραγωγής Galaxias Live που ξεκαθαρίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όχι μόνο για την προστασία του αγάλματος αλλά και την ανάδειξή του με ειδικό φωτισμό.

Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Θεσσσαλονίκης, μετά τον θόρυβο που ξέσπασε, θα επανεξετάσει την άδεια που είχε δώσει στην εταιρεία παραγωγής για τη σκηνή που έχει ήδη κατασκευαστεί με πάρα πολύ υψηλό κόστος: