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Ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, στις 28 Αυγούστου 2026, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη νορβηγική μοναρχία. Για 35 χρόνια, ο Χάραλντ αποτέλεσε μια πιο ανθρώπινη και σύγχρονη φιγούρα του θεσμού, απομακρυσμένη από την αυστηρότητα και την επισημότητα που συχνά συνοδεύουν τις ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες.

Η ζωή του παρουσιάζει, ωστόσο, ορισμένες ενδιαφέρουσες ομοιότητες με εκείνη του βασιλιά Καρόλου Γ΄ της Βρετανίας. Παρότι μεγάλωσαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές προς τον θρόνο, και οι δύο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις απαιτήσεις της μοναρχίας, ενώ παράλληλα προσπάθησαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο προσωπικό συναίσθημα και το δημόσιο καθήκον.

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Ο Χάραλντ έζησε από παιδί μια εμπειρία που τον διαφοροποίησε από πολλούς Ευρωπαίους γαλαζοαίματους. Μετά τη γερμανική εισβολή στη Νορβηγία το 1940, έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη μητέρα και τις δύο αδελφές του. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ουάσινγκτον και επέστρεψε στη Νορβηγία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η παραμονή του στην Αμερική άφησε έντονο αποτύπωμα πάνω του, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε αγγλικά.

Ο Κάρολος, αντίθετα, μεγάλωσε μέσα στον αυστηρό μηχανισμό της βρετανικής μοναρχίας, γνωρίζοντας από μικρός ότι προοριζόταν για τον θρόνο. Παρά τις διαφορές τους, όμως, και οι δύο άνδρες θα έρχονταν αργότερα αντιμέτωποι με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα για έναν διάδοχο: το κατά πόσο μπορεί να ακολουθήσει την προσωπική του επιλογή όταν αυτή συγκρούεται με την παράδοση.

Ο Χάραλντ ερωτεύτηκε τη Σόνια Χάραλντσεν, μια γυναίκα που δεν προερχόταν από βασιλική ή αριστοκρατική οικογένεια. Η σχέση τους αντιμετωπίστηκε αρχικά με επιφυλάξεις και χρειάστηκαν εννέα χρόνια μέχρι να τους δοθεί η άδεια να παντρευτούν. Ο διάδοχος, όμως, επέμεινε. Ξεκαθάρισε ότι αν δεν μπορούσε να παντρευτεί τη Σόνια, προτιμούσε να παραμείνει ανύπαντρος.

Τελικά, ο πατέρας του, βασιλιάς Όλαφ, έδωσε την έγκρισή του, αφού προηγουμένως συμβουλεύτηκε την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Ο Χάραλντ και η Σόνια παντρεύτηκαν στις 29 Αυγούστου 1968 και η κοινή τους ζωή εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σταθερές σχέσεις ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας.

Η ιστορία του Καρόλου με την Καμίλα ήταν πολύ πιο σύνθετη. Οι δύο τους είχαν ερωτευτεί πριν από τον γάμο του Καρόλου με την Νταϊάνα, όμως οι απαιτήσεις του βρετανικού Στέμματος και οι αντιλήψεις της εποχής οδήγησαν τον διάδοχο σε διαφορετική επιλογή. Ο γάμος με την Νταϊάνα εξελίχθηκε τελικά σε μια βαθιά προβληματική σχέση, ενώ η Καμίλα παρέμεινε στο παρασκήνιο για χρόνια.

Χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι ο Κάρολος να μπορέσει να παντρευτεί την Καμίλα. Το 2005 οι δυο τους παντρεύτηκαν και, μετά την άνοδο του Καρόλου στον βρετανικό θρόνο, εκείνη έγινε βασίλισσα. Με διαφορετικό τρόπο, ο Κάρολος κατέληξε τελικά να επιλέξει τη γυναίκα που είχε αγαπήσει, όπως είχε κάνει ο Χάραλντ αρκετές δεκαετίες νωρίτερα.

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Παράλληλες δοκιμασίες υπήρξαν και στον τομέα της υγείας. Ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024 και χρειάστηκε να υποβληθεί σε θεραπεία, περιορίζοντας για ένα διάστημα τις δημόσιες υποχρεώσεις του. Την ίδια περίοδο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι αντιμετώπιζε καρκίνο και ακολούθησε θεραπεία.

Στη Νορβηγία, ο Χάραλντ είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα υγείας. Το 2024, μετά από λοίμωξη που υπέστη κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού στη Μαλαισία, χρειάστηκε προσωρινό και στη συνέχεια μόνιμο βηματοδότη.

Και ενώ ο Νορβηγός μονάρχης έδινε τη δική του μάχη με την υγεία, η οικογένειά του βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακόμη σοβαρή δοκιμασία. Η τότε διάδοχος Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του γιου του Χάραλντ και πλέον βασίλισσα της Νορβηγίας, υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε μεταμόσχευση πνευμόνων εξαιτίας χρόνιας και απειλητικής για τη ζωή πνευμονικής ίνωσης.

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Έτσι, πίσω από τη δημόσια εικόνα δύο βασιλιάδων που εκπροσωπούν διαφορετικές μοναρχίες, διακρίνεται μια απρόσμενη παράλληλη πορεία. Και οι δύο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις απαιτήσεις του θεσμού, διεκδίκησαν με διαφορετικό τρόπο το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή και, στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, είδαν τις οικογένειές τους να δοκιμάζονται από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη κοινή τους κληρονομιά: πίσω από το Στέμμα, τις τελετές και τα πρωτόκολλα, υπήρχαν δύο άνθρωποι που έζησαν τις ίδιες αγωνίες με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στο καθήκον και την προσωπική τους ζωή.

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