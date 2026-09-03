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Οι ισπανικές Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατος να προκλήθηκε από παγίδευση λόγω ισχυρής αναρρόφησης του μηχανισμού του υδρομασάζ κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

Οι ερευνητές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή ηλεκτροπληξίας, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο της βίλας ή ύποπτες κινήσεις στις κάμερες.

Συγγενείς του ζευγαριού ταξίδεψαν στην Ισπανία για να παραλάβουν τα δύο παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό περιστατικό.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρέχει προξενική συνδρομή στην οικογένεια, ενώ οι υπεύθυνοι του τουριστικού συγκροτήματος αναμένουν τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας για το συμβάν.

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Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός ζευγαριού Ιρλανδών τουριστών στη Βαλένθια της Ισπανίας, καθώς ο 48χρονος Πάτρικ Τόμπιν και η 51χρονη σύζυγός του Τομασίνα εντοπίστηκαν νεκροί στο τζακούζι της βίλας που είχαν νοικιάσει στην Κουγιέρα. Τις σορούς τους βρήκαν τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 16 και 14 ετών, την περασμένη Τρίτη.

Η οικογένεια είχε φτάσει στην ισπανική βίλα στις 22 Αυγούστου για διακοπές δύο εβδομάδων και προγραμματιζόταν να επιστρέψει στη Βρετανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζευγάρι έχασε τη ζωή του, με το ενδεχόμενο σοβαρής δυσλειτουργίας στο σύστημα αναρρόφησης του υδρομασάζ να βρίσκεται στο επίκεντρο, σύμφωνα με τη DailyMail.

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Το σενάριο της αναρρόφησης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν ως πιθανότερο το ενδεχόμενο ο ένας από τους δύο να παγιδεύτηκε από την ισχυρή αναρρόφηση του μηχανισμού του τζακούζι και ο άλλος να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να τον διασώσει.

Η λεγόμενη «παγίδευση από αναρρόφηση» αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, κατά το οποίο η δύναμη του νερού μπορεί να εγκλωβίσει το σώμα, τα μαλλιά ή τα ρούχα ενός ανθρώπου κάτω από την επιφάνεια. Στις δύο σορούς διαπιστώθηκαν σημάδια και γρατζουνιές, ενώ στο νερό εντοπίστηκαν αίμα και έντονη μυρωδιά χημικών.

Οι Αρχές έχουν μέχρι στιγμής αποκλείσει εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ οι κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτες κινήσεις. Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, το οποίο αποκλείστηκε.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ποιος από τους δύο επιχείρησε να βοηθήσει τον άλλον. Η έρευνα των ισπανικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Pictured: Father and the hot tub he died in alongside his wife 'after suction pumps malfunctioned and the couple became trapped' at £2,000-a-week Spanish villa https://t.co/2C5NMEynZE — Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2026

Σε σοκ τα παιδιά του ζευγαριού

Οι σοροί βρέθηκαν περίπου στις 5 το απόγευμα, εν μέρει έξω από το τζακούζι. Τα παιδιά ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος έμενε κοντά, και στη συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επαφές από το κινητό ενός από τα παιδιά για να ενημερώσουν συγγενείς στην Ιρλανδία. Συγγενείς της Τομασίνα έφτασαν στην Ισπανία την επόμενη ημέρα για να βρίσκονται δίπλα στα δύο παιδιά, τα οποία φέρεται να έχουν υποστεί σοκ μετά τον εντοπισμό των γονιών τους. Τρεις συγγενείς, μεταξύ των οποίων ο θείος των εφήβων, ταξίδεψαν στην Ισπανία για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

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🔵 Novedades de la tragedia de Cullera, donde un matrimonio irlandés apareció muerto en el jacuzzi del chalet que habían alquilado durante las vacaciones.



➡️ La autopsia preliminar apunta a un accidente por atrapamiento por succión.



🎯 #DirectoAlGrano31A pic.twitter.com/lTT1AQqBdi — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) August 31, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι παρέχει προξενική συνδρομή, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι γνωρίζει τον θάνατο του Πάτρικ Τόμπιν και υποστηρίζει τους συγγενείς του στη Νέα Ζηλανδία και τη Βρετανία.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος του συγκροτήματος Colina del Sol εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι το θέρετρο λειτουργεί εδώ και χρόνια χωρίς περιστατικά και ότι διατηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας και δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια από σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων.

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(Με πληροφορίες από DailyMail)