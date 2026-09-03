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Ο σύζυγός της Λεβέντ Ναζ συνελήφθη, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα του αυτοκτόνησε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό για προσωπικά μηνύματα.

Τρεις μάρτυρες κατέθεσαν στη δικογραφία ότι ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τη δολοφονία της συζύγου του αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό.

Γείτονας ανέφερε πως άκουσε το θύμα να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια, φωνάζοντας ότι ο σύζυγός της σκοπεύει να τη σκοτώσει.

Η αδελφή της 27χρονης κατήγγειλε τη δολοφονία της και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του δράστη από τις τουρκικές Αρχές.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της 27χρονης Μπεντριγιέ Ναζ, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην επαρχία Μαρντίν της Τουρκίας, στις 11 Αυγούστου.

Ο σύζυγός της, Λεβέντ Ναζ, ο οποίος έχει συλληφθεί, υποστήριξε αρχικά πως «η γυναίκα μου αυτοκτόνησε πέφτοντας από το παράθυρο». Ωστόσο, οι καταθέσεις τουλάχιστον τριών μαρτύρων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν.

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Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Λεβέντ Ναζ φέρεται να είπε «εγώ την έριξα κάτω, εγώ τη σκότωσα», ενώ λίγο πριν από τη μοιραία πτώση η 27χρονη φέρεται να ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, φωνάζοντας «σώστε με, θα με σκοτώσει».

Οι νέες μαρτυρίες αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην έρευνα των τουρκικών Αρχών για τις συνθήκες θανάτου της νεαρής γυναίκας.

Mardin’de 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın şüpheli ölümünde şok detaylar! 🚨



Tutuklanan koca "Kendisi atladı, tutamadım" dedi; tanıklar ise "Karımı aşağı attım dediğini duyduk" ifadelerini verdihttps://t.co/lUHruO41Mp pic.twitter.com/myCzy7vvZb — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 2, 2026

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο Λεβέντ Ναζ αρνήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι ευθύνεται για τον θάνατο της συζύγου του και έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Όπως υποστήριξε, όλα ξεκίνησαν όταν είδε την 27χρονη να ανταλλάσσει μηνύματα με έναν άνδρα στο κινητό της. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, της πήρε το τηλέφωνο και διαπίστωσε ότι χρησιμοποιούσε έναν κρυφό λογαριασμό. Όταν της είπε πως θα ενημέρωνε την οικογένειά της, εκείνη, όπως ανέφερε, αντέδρασε έντονα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι την ώρα που μιλούσε τηλεφωνικά με τον αδελφό του και του έλεγε «η γυναίκα μου μιλά με άλλους άνδρες, έλα να πάρεις τα παιδιά», η σύζυγός του έτρεξε στο σαλόνι, άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε στο κενό.

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«Έτρεξα πίσω της και προσπάθησα να την πιάσω από τα χέρια, αλλά δεν τα κατάφερα», φέρεται να είπε, επιμένοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν την έριξα εγώ».

Mardin'de 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 27 yaşındaki Bedriye Naz'ın tutuklanan eşi Levent Naz'ın savunması ile tanık beyanları ortaya çıktı.

Eşinin pencereden atladığını öne sürerek suçlamayı reddeden zanlının aksine 3 tanık; şüphelinin olay anında… pic.twitter.com/ZXPitDNOUR — Ajans X (@AjansX_TR) September 2, 2026

Οι μαρτυρίες που αμφισβητούν την εκδοχή του συζύγου

Ο ισχυρισμός περί αυτοκτονίας, όμως, κλονίζεται από τις καταθέσεις μαρτύρων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

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Ο οδηγός Α.Α., ο οποίος μετέφερε τον Λεβέντ Ναζ μετά το συμβάν, κατέθεσε ότι τον άκουσε να φωνάζει στον αδελφό του στο τηλέφωνο: «Το έκανα, εγώ την έριξα κάτω, έλα γρήγορα!».

Ο κουνιάδος του θύματος, Β.Ντ., δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος τον κάλεσε και του είπε: «Έπιασα τη Μπεντριγιέ να μιλά με άλλους ανθρώπους, τη χτύπησα άσχημα. Τώρα την έχω σκοτώσει, έλα να την πάρεις».

Mardin’de 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.https://t.co/mW1MqokprG pic.twitter.com/yPCWgaUxf4 Advertisement August 29, 2026

Παράλληλα, ο γείτονας Χ.Α., που άκουσε φασαρία από το διαμέρισμα το μοιραίο βράδυ, κατέθεσε ότι λίγο πριν από την πτώση από τον 5ο όροφο η γυναίκα που ήταν μητέρα 4 παιδιών φώναζε «σώστε με, ο Λεβέντ θα με σκοτώσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά το περιστατικό ο κατηγορούμενος του είπε: «Η Μπεντριγιέ μιλούσε με κάποιον άλλον, την έριξα κάτω».

Η μεγαλύτερη αδελφή του θύματος, Φιλίζ Ντιλεκτσί, δήλωσε ότι η αδελφή της δολοφονήθηκε και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του δράστη: «Τη σκότωσαν με βάρβαρο τρόπο. Ο σύζυγός της την έσπρωξε από τον 5ο όροφο. Αυτός ο άκαρδος άνθρωπος άφησε τέσσερα παιδιά χωρίς μητέρα. Θέλουμε να τιμωρηθεί με τη βαρύτερη δυνατή ποινή και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

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