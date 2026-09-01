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Η οικογένεια συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλία για την ενίσχυση του πληθυσμού του χωριού, δημιουργώντας παράλληλα τοπική επιχείρηση για την επαγγελματική της αποκατάσταση.

Η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή ευχαρίστησε την οικογένεια για τη συνεισφορά της στην τοπική κοινωνία και τη συμβολή της στην προβολή του χωριού.

Η πρωτοβουλία «Νέα Ζωή στο Χωριό» συνεχίζει να υποστηρίζει τη μετοίκηση οικογενειών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου με στόχο την ανάπτυξη.

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Η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, που πριν από δύο χρόνια είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί στη Φουρνά Ευρυτανίας μαζί με τα έξι παιδιά της, ετοιμάζεται πλέον να αποχωρήσει από το χωριό και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, μετακομίζοντας στη Νάξο.

Η οικογένεια ήταν μία από τις πρώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα της περιοχής, επιλέγοντας να μετακομίσει στη Φουρνά. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να δοθεί νέα πνοή στο χωριό, προσελκύοντας νέες οικογένειες και περιορίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, το πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της ερήμωσης.

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Ο Στέφανος και η Βάσω, μαζί με τα παιδιά τους, δεν περιορίστηκαν μόνο στην εγκατάστασή τους στην περιοχή, αλλά επιχείρησαν να χτίσουν και μια νέα επαγγελματική ζωή εκεί. Δημιούργησαν έτσι το κατάστημα «Λίγο απ’ όλα», επενδύοντας στην προσπάθεια να ριζώσουν μόνιμα στο χωριό.

Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια αποφάσισε να αποχωρήσει. Με μια ανάρτηση στο Facebook, η μητέρα της οικογένειας ανακοίνωσε την απόφασή τους, περιγράφοντας τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβει στην πράξη η προσπάθεια αποκέντρωσης και η επιστροφή στη ζωή της ελληνικής υπαίθρου.

Η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή, αποχαιρέτησε την πολύτεκνη οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι «έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα»

Παράλληλα, τους ευχαρίστησε για «το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί» και τους ευχήθηκε «ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ο Στέφανος και η Βασιλική ήταν η πρώτη οικογένεια που έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για όσα ακολούθησαν. Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ υποστηρίχθηκαν ουσιαστικά και οι ίδιοι για να πατήσουν στα πόδια τους και να ανοίξουν τα φτερά τους!

Σήμερα, η ζωή τούς οδηγεί σε έναν νέο προορισμό, στη Νάξο. Στα πατρογονικά εδάφη του Στέφανου, στην πατρική του οικογένεια, αδράζοντας μια νέα οικογενειακή ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε. Και αυτό ακριβώς είναι η “Νέα Ζωή στο Χωριό”. Σπέρνει τον σπόρο της αποκέντρωσης και δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε οικογένειες για ένα νέο ξεκίνημα, με εργασία, στέγη και υποστήριξη.

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Δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους σε έναν τόπο. Ούτε, σύμφωνα με τους κακοπροαίρετους “πληρώνει” και “συντηρεί” τις οικογένειες για να ζουν στην επαρχία. Κάθε οικογένεια δουλεύει, μοχθεί, αγωνίζεται για να παρέχει το καλύτερο για τα παιδιά της. Μα η ζωή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί για να ζήσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνά άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριό, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.

Στέφανε και Βασιλική, σας ευχαριστούμε για το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα».

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