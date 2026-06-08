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Όταν σε ένα σπίτι μεγαλώνουν τέσσερα, πέντε ή περισσότερα παιδιά, το κόστος της καθημερινότητας πολλαπλασιάζεται. Η διατροφή, η ένδυση, η υπόδηση, οι μετακινήσεις, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και οι στεγαστικές ανάγκες δημιουργούν ένα οικονομικό βάρος που ελάχιστες οικογένειες μπορούν να διαχειριστούν χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο σε μια εποχή όπου η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Για μια πολύτεκνη οικογένεια, η αύξηση των τιμών δεν μεταφράζεται απλώς σε μερικά ευρώ επιπλέον τον μήνα. Μεταφράζεται σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ ετησίως, τα οποία πρέπει να βρεθούν για να καλυφθούν βασικές ανάγκες.

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Κι όμως, ενώ οι οικογένειες που φέρνουν στον κόσμο τα περισσότερα παιδιά επωμίζονται αυτό το δυσανάλογο βάρος, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ίσως απειλή για το μέλλον της, τη δημογραφική κατάρρευση.

Η Ελλάδα γερνάει με ταχείς ρυθμούς. Οι γεννήσεις μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, οι θάνατοι υπερβαίνουν σταθερά τις γεννήσεις και οι προβολές για τις επόμενες δεκαετίες προκαλούν έντονο προβληματισμό. Το δημογραφικό δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική συζήτηση μεταξύ ειδικών. Αφορά το ασφαλιστικό σύστημα, την αγορά εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή συνοχή και τελικά την ίδια τη βιωσιμότητα της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Δεν αποτελούν απλώς μια κοινωνική κατηγορία που διεκδικεί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αποτελούν ένα από τα βασικά στηρίγματα της προσπάθειας αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η πραγματικότητα φαίνεται να γίνεται πλέον αντιληπτή από το σύνολο της κοινωνίας.

Η πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η ALCO για λογαριασμό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) αποτυπώνει μια εντυπωσιακή κοινωνική συναίνεση γύρω από την ανάγκη ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 71% των πολιτών θεωρεί ότι η στήριξη που παρέχει σήμερα το κράτος στους πολύτεκνους είναι ανεπαρκής. Με άλλα λόγια, επτά στους δέκα Έλληνες πιστεύουν ότι η Πολιτεία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικογενειών που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του δημογραφικού βάρους της χώρας.

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Ακόμη πιο ηχηρό είναι το μήνυμα που προκύπτει από τα επιμέρους μέτρα.

Το 95% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι οι στεγαστικές ανάγκες μιας πολύτεκνης οικογένειας είναι σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες ενός μικρότερου νοικοκυριού.

Το 94% θεωρεί ότι η Πολιτεία πρέπει να παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ το 93% υποστηρίζει τη δυνατότητα μετεγγραφής των παιδιών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους, περιορίζοντας το δυσβάσταχτο κόστος διατήρησης δεύτερης κατοικίας για σπουδές.

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Παράλληλα, το 91% συμφωνεί με την παροχή πρόσθετου συντάξιμου χρόνου για την ανατροφή παιδιών και με ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες μητέρες, αναγνωρίζοντας ότι η ανατροφή πολλών παιδιών αποτελεί κοινωνική προσφορά με διαχρονική αξία για τη χώρα.

Τα ευρήματα της έρευνας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δείχνουν ότι η στήριξη των πολυτέκνων δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα ειδικό αίτημα μιας κοινωνικής ομάδας. Αντιθέτως, φαίνεται να συγκεντρώνει ευρύτατη κοινωνική αποδοχή, ακριβώς επειδή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

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