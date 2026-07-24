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Ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα πληρωμών του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2.492.777.459 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αφορά την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Αυγούστου, ενώ σημαντικά ποσά θα διατεθούν και για κοινωνικές παροχές και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο ημερομηνίες. Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1,322 δισ. ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους, ενώ στις 30 Ιουλίου θα ακολουθήσει δεύτερη πληρωμή ύψους 1,114 δισ. ευρώ προς 1.655.856 συνταξιούχους. Την ίδια ημέρα θα δοθούν ακόμη 2,8 εκατ. ευρώ ως προκαταβολές συντάξεων σε 7.600 δικαιούχους.

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Παράλληλα, από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 ασφαλισμένους που έλαβαν αποφάσεις απονομής εφάπαξ, ενώ στις 29 Ιουλίου θα επιστραφούν 1,8 εκατ. ευρώ σε 498 απασχολούμενους συνταξιούχους, για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2024 και 2025.

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ θα διατεθούν συνολικά 37,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 26.000 άνεργοι θα λάβουν επιδόματα συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ, 1.500 μητέρες θα πληρωθούν για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 19.000 δικαιούχοι θα ενισχυθούν μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης με 20 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 80 φορείς για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη ρευστότητα των νοικοκυριών και της αγοράς, καθώς πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Αυγούστου, περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι καταναλωτικές και τουριστικές δαπάνες.