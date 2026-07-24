Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντας περίπου 2,9 εκατομμύρια παροχές σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ.

Το φαινόμενο των καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς προκαλεί οφειλές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, επιβαρύνοντας τον πιστωτικό κίνδυνο των εταιρειών προμήθειας.

Το μέσο κόστος των επισφαλειών εκτιμάται στα 5,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επιβαρύνοντας έμμεσα τη διαμόρφωση των τιμολογίων για το σύνολο των καταναλωτών.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, προστατεύοντας παράλληλα όσους αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία.

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Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος έχουν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αγορά ενέργειας, με το κόστος να μην περιορίζεται μόνο στους παρόχους αλλά να επηρεάζει τελικά και τους συνεπείς καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για το 2025, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τις οφειλές προς την Καθολική Υπηρεσία, υπολογίζονται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, περίπου 2,9 εκατομμύρια παροχές, σε σύνολο 7,2 εκατομμυρίων, εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη.

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ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ

Με βάση την εκτίμηση της ΡΑΑΕΥ για 59 €/MWh (5,9 λεπτά/kWh)

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Μηνιαία επιβάρυνση Ετήσια επιβάρυνση 200 kWh 11,80 € 141,60 € 300 kWh 17,70 € 212,40 € 400 kWh 23,60 € 283,20 € 500 kWh 29,50 € 354,00 € 600 kWh 35,40 € 424,80 € 800 kWh 47,20 € 566,40 €

Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται το φαινόμενο των λεγόμενων «ενεργειακών τουριστών», δηλαδή καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς. Οι οφειλές αυτής της κατηγορίας εκτιμώνται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο των εταιρειών προμήθειας.

Η ΡΑΑΕΥ υπολογίζει ότι το κόστος των επισφαλειών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 59 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, δηλαδή περίπου 5,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί ξεχωριστή χρέωση στους λογαριασμούς, αλλά αποτυπώνει το οικονομικό βάρος που καλούνται να διαχειριστούν οι προμηθευτές και το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των τιμολογίων.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μηνιαία κατανάλωση Μηνιαία επιβάρυνση Ετήσια επιβάρυνση 1.000 kWh 59 € 708 € 1.500 kWh 88,50 € 1.062 € 2.000 kWh 118 € 1.416 € 3.000 kWh 177 € 2.124 € 5.000 kWh 295 € 3.540 €

Η αγορά ζητά τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών, χωρίς όμως να στερήσουν την προστασία από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, όσο τα ανείσπρακτα χρέη αυξάνονται, τόσο ενισχύεται η πίεση στο κόστος λειτουργίας της αγοράς, με συνέπειες που τελικά επηρεάζουν όλους τους καταναλωτές.

Σημείωση: Η εκτίμηση των 59 €/MWh (5,9 λεπτά/kWh) αφορά το μέσο κόστος επισφαλειών για τους προμηθευτές και δεν ισοδυναμεί με πρόσθετη χρέωση που εμφανίζεται αυτούσια στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Είναι ένας δείκτης του κόστους που επηρεάζει συνολικά την τιμολογιακή πολιτική της αγοράς.