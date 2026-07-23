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Θετική αλλά ελλιπή χαρακτηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση, η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε συνολικά το πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συνταξιούχους εδώ και χρόνια.

Το ΕΝΔΙΣΥ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει ήδη από τον Μάιο ολοκληρωμένη πρόταση προς το υπουργείο Εργασίας και τους βουλευτές, ζητώντας πλήρη αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις χηρείας. Αναγνωρίζει ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν εφ’ όρου ζωής το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου, ακόμη και όταν λαμβάνουν και δική τους σύνταξη.

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Ωστόσο, η οργάνωση θεωρεί ότι η νέα διάταξη αφήνει σημαντικά κενά. Όπως επισημαίνει, δημιουργούνται «συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων», καθώς εκτός της νέας ρύθμισης μένουν περίπου 100.000 δικαιούχοι των οποίων ο θάνατος του συζύγου είχε επέλθει πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, ενώ δεν αντιμετωπίζεται καθόλου το ζήτημα των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις χηρείας, που αφορούν περισσότερους από 120.000 συνταξιούχους.

Επιπλέον, το ΕΝΔΙΣΥ εκφράζει την αντίθεσή του στο γεγονός ότι δεν προβλέπεται επιστροφή των ποσών που είχαν περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από τον θάνατο του συζύγου, εκτιμώντας ότι περίπου 8.500 δικαιούχοι στερούνται αναδρομικά που, σύμφωνα με την οργάνωση, θα έπρεπε να τους επιστραφούν.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, ζητώντας την πλήρη εξάλειψη των διακρίσεων και την αποκατάσταση όλων των αδικιών στις συντάξεις χηρείας, χωρίς εξαιρέσεις και διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.