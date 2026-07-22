Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση παρέτεινε το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενισχύοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του κατά 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων, καλύπτοντας αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα.

Η βασική επιδότηση για ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα ανέρχεται στα 3.000 ευρώ, με δυνατότητα επιπλέον ενίσχυσης για ειδικές κοινωνικές ομάδες ή απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ή έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Παράταση ζωής παίρνει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», δίνοντας σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με κρατική επιδότηση. Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ παράλληλα αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό του κατά 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντάς τον στα 76 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά το υψηλό κόστος αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για πολλούς καταναλωτές. Η επιδότηση λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο, μειώνοντας αισθητά την τελική τιμή αγοράς και καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή.

Advertisement

Advertisement

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις και καλύπτει την αγορά ή τη χρονομίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων, μικροαυτοκινήτων και ποδηλάτων.

Για τα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα προβλέπεται βασική επιδότηση 3.000 ευρώ, η οποία μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω πρόσθετων κινήτρων. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε όσους αποσύρουν παλαιό όχημα, εγκαθιστούν «έξυπνο» φορτιστή, αλλά και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως νέοι έως 29 ετών, πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.



Οι βασικές παροχές του προγράμματος

Παροχή Τι προβλέπεται Διάρκεια προγράμματος Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 Συνολικός προϋπολογισμός 76 εκατ. ευρώ Βασική επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου 3.000 ευρώ Δικαιούχοι Ιδιώτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες Επιπλέον κίνητρα Απόσυρση, έξυπνος φορτιστής, νέοι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι Επιλέξιμα οχήματα Αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, μικροαυτοκίνητα, ποδήλατα

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι το τέλος του έτους ή έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην καθυστερήσουν, καθώς σε προηγούμενες φάσεις του προγράμματος η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Η παράταση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια επιτάχυνσης της μετάβασης στην καθαρή κινητικότητα. Παράλληλα, στηρίζει την ανανέωση του ελληνικού στόλου οχημάτων, που παραμένει από τους γηραιότερους στην Ευρώπη, ενώ συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του ενεργειακού κόστους των μετακινήσεων.

Για όσους σχεδίαζαν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα αλλά δεν είχαν προλάβει να ενταχθούν στο πρόγραμμα, η παράταση δημιουργεί μια νέα ευκαιρία να αξιοποιήσουν την κρατική επιδότηση και να μειώσουν σημαντικά το κόστος της επένδυσής τους.